Estampida en un estadio de El Salvador deja un saldo de 12 muertos

Rescatistas atienden a un hincha herido tendido en la cancha del estadio Cuscatlán en San Salvador, El Salvador, el sábado 20 de mayo de 2023. © AP Foto/Milton Flores

Texto por: Juan Pablo Lucumí 4 min

Hinchas, enojados por no poder ingresar a ver un partido de la liga salvadoreña de fútbol, derribaron una de las puertas del estadio, lo que provocó el aplastamiento de algunas personas y causó un número no especificado de heridos, según las autoridades locales. El hecho ocurrió el sábado en la noche. Una tragedia similar no había ocurrido en el país centroamericano.