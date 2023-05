Cristina Fernández como núcleo; emerge Milei y lluvia de críticas al acuerdo de Macri con el FMI

QUÉ PASA EN ARGENTINA

Buenos Aires, Argentina – Faltan menos de tres meses para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, puntapié inicial del calendario de las elecciones presidenciales de Argentina, en las que se elegirá al sucesor o sucesora de Alberto Fernández, que no se presentará a la reelección. La primera vuelta electoral será en cinco meses, el 22 de octubre, y una eventual segunda vuelta el 19 de noviembre. Esa es la línea de tiempo sobre la que planifican candidaturas cada uno de los partidos en disputa, con un preámbulo el 24 de junio, cuando deben presentarse las listas que integrarán las boletas.

Por eso estas son semanas de alta intensidad política, en las que sigue siendo protagonista la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También habló en una extensa entrevista el presidente Alberto Fernández, que llamó a una democratización de su espacio político.

Además, se conocieron datos acerca de la vida de los argentinos. Por un lado, información del Censo 2022 sobre las casas en las que viven; por otro, resultados de evaluaciones de estudiantes de escuelas primarias y datos sobre inversión pública en educación.

También se difundió un crítico informe de la Auditoría General de la Nación acerca de cómo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) concretó el crédito histórico con el Fondo Monetario Internacional en 2018.

Y el Banco Central anunció que comenzó la distribución del billete de 2000 pesos, el de más alta denominación, desplazando de ese lugar al de 1000 pesos.

Cristina Fernández como núcleo discursivo

La figura de Cristina Fernández sigue funcionando como un núcleo del que emanan, o en torno al que giran, las discusiones políticas en Argentina. Por un lado ella misma lo alimenta, especialmente en las últimas semanas, en las que ha estado haciendo más apariciones públicas que en otras épocas. Lo alimentan también sus seguidores, el peronismo que la sigue viendo como figura ordenadora por su caudal de votos y una oposición que surgió definiéndose sobre todo por no ser kirchnerista.

Pero también, y esto es paradójico, Cristina Fernández insiste en que deben dejar de ponerla en el centro, que es hora de pensar menos en personas y más en programas de gobierno, insinúa que es la hora de las nuevas generaciones dentro de su espacio político e incluso habla de grandes acuerdos nacionales. Su libro 'Sinceramente', de 2019, termina con esta frase: "Tendremos que acordar cómo vamos a convivir y en qué condiciones, antes de que sea demasiado tarde; porque así no va más". Finalmente, en todo caso, sí fue a más, porque los países no se frenan en seco, aún con pandemia, una guerra europea de impacto global, sequía e inflación...

Mientras tanto, sus partidarios le siguen gritando “Cristina presidenta”, como ocurrió en la puerta del canal de televisión 'C5N', afín a la vicepresidenta, en el que el jueves pasado dio una inusual entrevista en el programa 'Duro de Domar', donde volvió a insistir en que es hora de que otros tomen la posta. Del otro lado, sus opositores siguen diciendo “vótennos porque no somos Cristina”.

En la entrevista hizo referencia a un acto que el kirchnerismo realizará el viernes 25 en la Plaza de Mayo para recordar los 20 años de la llegada a la Presidencia de Néstor Kirchner en 2003.

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner #ImitemosElEjemplo



El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo. pic.twitter.com/Nk2dpfmICK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 22, 2023

Tal vez allí entregue alguna definición respecto a las candidaturas oficialistas, que todavía pueden ser más de una y terminar de resolverse en las PASO. Más allá de quienes dieron un paso al frente explícito hasta ahora, suenan mucho los nombres del ministro de Economía, Sergio Massa, y del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y, aunque preferiría ir por la reelección como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Del lado de la oposición, en Juntos por el Cambio, los dos principales contendientes siguen siendo la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La plataforma libertario-conservadora de Javier Milei

En la entrevista, Cristina Fernández dijo que la de este año sería una elección presidencial atípica, en la que el objetivo de su fuerza debería ser intentar llegar a la segunda vuelta, ya que el electorado está partido en tercios. Lo dijo en referencia a la emergencia del político Javier Milei, un recién llegado que, según las encuestas, le ha estado arrebatando votos al oficialismo y a la oposición.

La semana pasada salió a la luz la plataforma electoral del candidato del libertario-conservador: libertario en lo económico, conservador en lo social. El documento lo consiguió la abogada Natalia Volosin, quien lo difundió en redes sociales. Entre los detalles está un previsible recorte del gasto público y reformas previsionales y laborales, que reduzcan gastos del Estado y de empresas privadas, respectivamente; también la privatización de empresas públicas deficitarias, la eliminación de restricciones a la compra de divisas y de ciertos impuestos, y en un plazo más largo el cierre del Banco Central.

El economista de extrema derecha Javier Milei es la figura que va segundo en la intención de voto en las presidenciales argentinas de este año. Imagen del 14 de noviembre de 2021. AP - Natacha Pisarenko

Pero también aparece mencionado el principio de "proteger al niño desde la concepción", que es una frase propia de los sectores que se oponen al aborto legal, y la eliminación de la obligatoriedad de la educación sexual integral (ESI) en todos los niveles educativos. Milei insiste en la preservación de "estilos tradicionales de vida". Propone, además, establecer centros penitenciarios de gestión público-privada y, en una primera instancia, de transición, militarizar esas instituciones.

Milei atrae especialmente a votantes jóvenes, hartos de la política tradicional en la que creen que "todos son lo mismo" y ven en él una suerte de renovación radical. Muchos de ellos irán a las urnas por primera vez este año, por lo que en realidad no tienen una tan larga experiencia personal de elegir, seguir y evaluar el desempeño de políticos y funcionarios. ¿Será que ese hartazgo es algo que han escuchado tanto de sus padres, abuelos, que caló hondo en su percepción del campo de la disputa política, del manejo del Estado, del ejercicio del gobierno? ¿O será independiente de la experiencia de generaciones anteriores? Cierto es también que no son sólo jóvenes los que dicen que votarán por Milei.

Palabra de presidente: "Hubo un solo Perón en la historia"

El presidente Alberto Fernández dio una extensa entrevista al periodista Sebastián Lacunza, en 'elDiarioAR', en la que dijo que Javier Miei "no es antisistema, sino la consolidación del sistema".

El mandatario también habló sobre la dinámica de su propia fuerza, el rol de Cristina Fernández y de que a su entender la mejor opción es que el Frente de Todos lleve varios candidatos que compitan en las primarias. Dijo: "El peronismo tiene cierta vocación a aceptar esa lógica porque nació de un caudillo enorme que fue Juan Perón, pero hubo un solo Perón en la historia, no nace uno por década. Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es 'yo me voy a morir, organícense para que esto perdure'. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna. No sé quién está en contra de la democratización del espacio, quiero creer que nadie".

La Auditoría General de la Nación critica el acuerdo con el FMI del gobierno de Mauricio Macri

La semana pasada la Auditoría General de la Nación (AGN) dio cuenta de un informe muy crítico que elaboró acerca del acuerdo que en 2018 el gobierno de Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional, por el que Argentina accedía a un crédito de unos 57.000 millones de dólares, un récord para el país y para el organismo; un crédito que luego tuvo que ser refinanciado durante el gobierno de Alberto Fernández, ante la imposibilidad de afrontar los pagos de esa deuda.

Según la AGN, el monto del crédito “representaba 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país, determinando que, por su magnitud y características, este endeudamiento impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”.

El organismo dio cuenta, entre otras irregularidades, de incumplimientos normativos (como la falta de un dictamen del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos) y la "falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación". Por todo ello, la AGN concluyó que la forma en la que se llevó adelante el acuerdo provocó "incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento".

El informe del organismo control fue amplificado por aquellos que han sido críticos de ese acuerdo con el FMI, como Cristina Fernández, que le dedico dos videos en sus redes al asunto; y el presidente Alberto Fernández hizo lo propio.

Más que una deuda, es un delito.



El informe de la Auditoría General de la Nación demuestra que el préstamo del FMI tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado con todo el peso de la Justicia. — Alberto Fernández (@alferdez) May 18, 2023

Lucas Llach, que estuvo en el Banco Central y en el Banco Nación durante el gobierno de Macri, le respondió al presidente cuestionando las estrategias actuales de endeudamiento del Estado.

Si endeudarse al 5% en USD es delito, ¿qué es endeudarse en USD el 50%, como está haciendo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa con los bonos encontrados en un ropero del FGS? https://t.co/QnZhXbMGyT — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) May 18, 2023

En 2022 crecieron un 17% las denuncias por violencia doméstica en Argentina

Durante 2022, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Argentina recibió más de 10.231 denuncias, un 17% más que en 2021, según un informe difundido esta semana. En 2022 fueron 13.835 las víctimas, y la Justicia ordenó más de 35.000 medidas preventivas, como prohibición de contacto o de acercamiento a la persona denunciante. En su mayoría las víctimas fueron mujeres (76%) y el grupo más denunciado fue de varones de entre 22 y 49 años (58%).

¿Cómo son las viviendas de los argentinos?

Los datos censales suelen ser reveladores acerca de la realidad del país. Así ocurre con las cifras que presentó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del Censo 2022 vinculadas a las viviendas de los argentinos, que informa, por ejemplo, que casi el 95% de los hogares del país cuenta con baño o letrina dentro de la vivienda; que algo más del 85% recibe agua de la red pública; que el 78% tiene internet en la casa y casi un 90% tiene un celular con conexión a internet; y que el 65,5% de las viviendas son habitadas por sus propietarios (era el 72,9% en 2010), lo que implica que el resto están mayoritariamente alquiladas.

¿Cómo son las viviendas que habitamos en la Argentina?



🚽 90,9% tienen inodoro con botón, mochila o cadena.

🚰 92,3%, agua por cañería en el interior.

🌐 78%, internet.

🔥 En 58,4% se utiliza gas de red o electricidad para cocinar.



Más del #Censo2022 en https://t.co/8T23MOq4BM pic.twitter.com/HjHSUj74Yu — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) May 18, 2023

De todos modos, la disparidad es grande entre provincias y entre localidades. Si, por caso, en la Ciudad de Buenos Aires el 98,7% de las viviendas usa agua de red, esa cifra baja al 77,1% en la provincia norteña de El Chaco. Así, el Censo revela un mapa complejo, con necesidades dispares a lo largo y ancho de un país que tiene el octavo territorio más grande del mundo.

Resultados escolares, presupuestos educativos y consumos culturales

El Ministerio de Educación de la Nación difundió los resultados de las pruebas Aprender 2022, que se tomaron a alumnos de sexto grado de primaria (niños de 11 años, en promedio), y que sirven para evaluar el rendimiento general de los estudiantes.

Los resultados dan cuenta de que la salida de la pandemia y la vuelta a la presencialidad redundaron en mejoras con respecto a 2021 tanto en matemáticas como en lengua. Los resultados de las pruebas Aprender siguen dando razón de grandes diferencias entre escuelas de gestión estatal y de gestión privada (estas últimas tienen mejor desempeño) en ambas áreas de conocimiento.

Entretanto, según un informe de la ONG Argentinos por la Educación, desde 2004 hasta 2021, 12 de las 24 provincias argentinas redujeron la participación del rubro educación en sus presupuestos.

Por otro lado, esta semana, el Gobierno difundió los datos de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2022, que busca establecer un mapa del uso de dispositivos y el tipo de contenidos que se ven, escuchan y leen, en diferentes plataformas. Entre algunos datos relevantes, da cuenta de que "la mayoría de las/os argentinas/os mira televisión de aire o cable y lo hace a través del televisor" y, además, de que los principales programas de TV consumidos son informativos (70%), deportivos (62%), películas (58%) y de entretenimientos (49%).

Llegó el billete de 2000 pesos (equivale a US$4)

Las autoridades anunciaron que esta semana salió a la calle el billete de 2000 pesos, el de más alta denominación, que duplica al de 1000 pesos, que era el de más alta denominación hasta ahora. En el contexto de alta inflación de Argentina, por encima del 108% los últimos 12 meses, el valor de compra de ese billete se licúa casi día a día. En la actualidad podría alcanzar, por ejemplo, para cargar 10 litros de combustible de alta calidad en un vehículo.

05:31 La puesta en circulación de un billete de mayor denominación es una de las medidas que ha tomado el Gobierno para responder a la imparable inflación. © France 24

Es un billete conmemorativo, que lleva imágenes alusivas a la historia de la salud pública en el país. Convertido a dólares al cambio oficial equivale a unos US$8,5, pero al hacerlo al tipo cambio informal podría comprar US$4.

En Twitter, Maximiliano Firtman hizo las cuentas y llegó a la conclusión que es el billete de máxima denominación que menos dólares compra desde la creación del Banco Central de Argentina.

¿Cuántos dólares valía cada billete de máxima denominación al entrar en circulación?



2023🇦🇷$2000👉💵$4 ☄️

2017🇦🇷$1000👉💵$55

2016🇦🇷$500👉💵$33

1992🇦🇷$100👉💵$100

--

1990🇦🇷₳500.000👉💵$91

1989🇦🇷₳50.000👉💵$93

1988🇦🇷₳1000👉💵$67

1985🇦🇷₳100👉💵$116

--

1985🇦🇷$a10.000👉💵$18… https://t.co/rQ6h4axKB0 — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) May 22, 2023

Todavía ni este corresponsal ni nadie a quien le haya preguntado pudo tener uno de estos billetes en sus manos. Las autoridades dijeron que su distribución será progresiva.

Un fin de semana patrio y festivo

El 25 de mayo es el Día de la Patria en Argentina, jornada en la que se recuerda la Revolución de Mayo de 1810, parte del proceso de independencia de España. El día 25 se conformó la Primera Junta, el primer gobierno patrio. Este año el 25 de mayo marca el inicio de un fin de semana extra-largo (de jueves a domingo), que genera mucha expectativa en el sector turístico, que en anteriores días festivos registró un importante movimiento.

Mundial Masculino Sub-20: Argentina avanza a octavos de final

Argentina ya clasificó a octavos de final del Mundial Masculino Sub-20 que comenzó el 20 de mayo. Derrotó primero a Uzbekistán 2 a 1 y luego 3 a 0 a Guatemala; el viernes 26 juega contra Nueva Zelanda para definir quién queda en el primer lugar del grupo A.

