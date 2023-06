Guillermo Lasso: "No aceptaré la postulación para ser candidato presidencial"

El presidente ecuatoriano confirmó este viernes que no se presentará en los comicios generales extraordinarios, programados para el próximo 20 de agosto. Unas elecciones que surgieron después de que el mandatario activó la “muerte cruzada” y se disolviera la Asamblea Nacional. Según Lasso, debe enfocarse en los ciudadanos y no en hacer campaña política.

Anuncios Lee mas

Es oficial. Después de que funcionarios ecuatorianos lo anticiparan en entrevistas e informes, el presidente Guillermo Lasso disipó las dudas y confirmó que no busca ser reelegido.

El mandatario de 67 años, que gobierna por decreto desde la disolución del parlamento, aseguró que busca enfocar sus esfuerzos para avanzar en la mayor cantidad de proyectos que beneficien al país, mientras goce de estas facultades.

Cuando dio su discurso dando el anuncio, Lasso repasó los dos años que lleva de mandato y destacó los aciertos de su Administración: "Hoy, después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la Presidencia de la República para las elecciones de agosto".

Queridos ecuatorianos: no aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República. Lo hago con profundo amor por la democracia y por respeto a ustedes, los ciudadanos.#NuestroTrabajoContinúa 🇪🇨 pic.twitter.com/H8BRVEGxhG — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 2, 2023

"No tiene sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos, cuando aún hay metas por alcanzar y desafíos por superar", sentenció. "Muy por encima del cargo de presidente, yo amo a la democracia y la libertad que goza cada ciudadano ecuatoriano para perseguir sus sueños, y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para así ayudar a proteger la democracia, así lo haré", agregó.

Noticias en desarrollo...

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo