Petro enfrenta la peor tormenta en el alto Gobierno: ¿tambalea la agenda reformista en Colombia?

Crisis política en Colombia

El escándalo que rodea al Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sumó más detalles en los últimos días. Medios locales publicaron una serie de audios en los que se escuchaba al exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, hablando de una presunta financiación ilegal de la campaña del mandatario. Petro salió a defender a su Gobierno y se dice inocente de todas las acusaciones. Sin embargo, la polémica amenaza con afectar su agenda reformista. Lo analizamos.

De las acusaciones de escuchas ilegales a una incriminación sobre presunto financiamiento ilícito. El Gobierno de Petro no ha logrado apagar una primera crisis y ya se enfrenta a otro incendio. Quizá de mayores dimensiones.

Este lunes 5 de junio, el primer presidente de izquierda de Colombia está, de nuevo, en el centro de los cuestionamientos del país. La revista 'Semana' publicó una serie de audios de quien fue el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti. En estos, el político no solo amenazó con divulgar polémica información sobre la campaña presidencial de Petro, sino que también sembró dudas sobre la manera en que esta fue financiada.

“Ajá, marica, yo hice cien reuniones, 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”, se escucha decir a Benedetti. Y agrega: “¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la vida".

Los audios iban dirigidos a la segunda implicada en el caso que ha puesto a tambalear al Gobierno colombiano: Laura Sarabia, la exjefa de gabinete de Petro y a quien el presidente destituyo —junto con Benedetti— la semana pasada.

Benedetti se excusó por los audios en su cuenta de Twitter y adujo que todo lo dijo desde el despecho y bajo estado de embriaguez, ya que el presidente no le había correspondido con un cargo de mayor responsabilidad luego de haberse expuesto durante meses liderando las bambalinas de su campaña electoral.

He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

Benedetti y Sarabia pasaron de ser aliados políticos a férreos enemigos. El punto más álgido de su disputa llegó la semana pasada cuando la Fiscalía abrió una investigación sobre unas escuchas ilegales que habría ordenado Sarabia a dos de sus empleadas domésticas . Unas que habrían llegado después de que la exjefa de gabinete las señalara como sospechosas de haber hecho un robo en su propia casa.

Las interceptaciones ilegales habrían sido justificadas por un supuesto vínculo de las implicadas con el grupo narcoparamiliar Clan del Golfo, la estructura ilegal más grande del país andino. Sin embargo, un fiscal ordenó interrumpir las escuchas al desmentir un supuesto vínculo.

El caso se tornó en mediático cuando Marbelys Meza, una de las mujeres a quien le fue interceptado su teléfono, aseguró —también a 'Semana'— que su jefa la acusó de un hurto de 150 millones de pesos (cerca de 21.000 dólares). Meza también denunció que Sarabia la habría sometido a una prueba de polígrafo en la propia residencia presidencial, la Casa de Nariño.

Tras conocerse las declaraciones, Benedetti había señalado que no había ninguna justificación para que Sarabia tuviera esa cantidad de efectivo. Sin embargo, ambos fueron vinculados en el caso y el presidente decidió sacarlos de su equipo. Dos pérdidas clave. Sarabia se había desempeñado como su mano derecha y Benedetti, había liderado la campaña de Petro en la región del atlántico colombiano.

La polémica también se avivó porque en los audios se escuchaba al exembajador diciendo que si revelara la información que posee, se irían “presos”.

Los dos protagonistas del episodio que pone en aprietos al mandatario: Sarabia y Benedetti fueron llamados a dar testimonio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí tendrán que rendir cuentas por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

Petro, a la defensiva

La actitud de Petro frente a la crisis que toca a su Gobierno también ha sido fuertemente criticada. El mandatario intentó cortar el problema de raíz despidiendo a los dos principales implicados en el caso y aseguró la semana pasada en su cuenta de Twitter que en “ningún miembro del Gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”.

Luego, el fin de semana, cuando se encendía la polémica sobre su Gobierno y las dudas caían sobre la campaña que lo llevó a ser el primer presidente de izquierda del país, Petro se notó confiado y buscó rebajarle importancia a la crisis con un corto mensaje en su red social predilecta: “¿Intranquilos? ¡Qué va!”. En la publicación se veía sonriente junto con su hija Sofía.

Sin embargo, el domingo el mandatario se volvió a pronunciar sobre el caso. Las declaraciones han sido las más extensas y contundentes desde que explotó la polémica. Petro abordó ambas acusaciones.

“Nadie del gabinete del gobierno, ni directores, ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad”, escribió el mandatario.

Y lanzó otro dardo más: “Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales".

Benedetti, contra las cuerdas

La pugna entre Sarabia y Benedetti sigue ensanchándose. Tras la divulgación de los audios, el exembajador no se quedó callado. Al contrario, lanzó más leña al fuego en la misma revista donde se revelaron sus polémicos audios.

El medio lo interrogó sobre la supuesta financiación ilegal y sobre los 15.000 millones de pesos que han generado todo tipo de hipótesis —aun sin confirmar— en el país. “Nunca en la vida he recibido plata de una campaña”, sentenció Benedetti. Además, aseguró que se trataban de “donaciones”.

El exembajador habló asimismo sobre lo que desencadenó su enfrentamiento con Sarabia. Según Benedetti, todo comenzó cuando se dirigió a la Casa de Nariño y tanto la exjefa de gabinete -antes incluso fue su aprendiz política- como el presidente lo dejaron “esperando”.

Los audios, entonces, harían referencia a dicho episodio. A Benedetti también se le escucha decir que Sarabia le prometió que le daría el Ministerio del Interior o la Cancillería. Pero que se la habría negado por un “problema de cocaína”, sentenció el exembajador indignado.

Acusaciones del mismo calibre han sido pronunciadas por los ministros del país. "A Benedetti cómo se le puede creer, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’", sentenció el canciller, Álvaro Leyva.

Duras palabras del canciller contra el exembajador Benedetti: “A Benedetti cómo se le puede creer, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse a pensar, ¿será que esa es una buena fuente? Por eso salimos y pusimos el acelerador y en tres horas se cambió. pic.twitter.com/SuHQTfPj9z — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 5, 2023

Por su parte, Petro se refirió a las últimas declaraciones de Benedetti y aseguró: “En las dos entrevistas, Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley”.

El mandatario además intentó despejar las dudas sobre el financiamiento de su campaña y dijo que la “mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial”.

¿La polémica pone en aprietos la agenda reformista de Petro?

Petro llegó a la Presidencia enarbolando banderas de cambio. El presidente ha prometido un cambio estructural y para ello, ha buscado impulsar tres proyectos, los pilares de su mandato hasta el momento: la reforma de la salud, laboral y pensional. El mandatario se ha visto en aprietos para conseguir un apoyo en el Legislativo del país. La crisis actual podría afectarlo aún más.

“El Gobierno está en un momento muy difícil”, asegura Yann Basset, director del grupo de estudios de la democracia de la Universidad el Rosario. “Sin coalición de Gobierno, ya que la coalición ha sido rota. Sin Presidencia del Senado desde la salida de Roy Barreras. Con este escándalo, además, esto dificulta considerablemente la agenda del Gobierno porque pone un ambiente que no es para nada propicio para sacar adelante estos proyectos”, agrega para France 24.

El analista señala que las crisis tienen al Congreso “casi que paralizado” y la energía del Gobierno está centrada en “defenderse del escándalo”.

Lo mismo considera Juan Carlos Henao, abogado y expresidente de la Corte Constitucional, quien asegura a France 24 que “ya no hay espacio político para debatir el eje esencial, el centro de las reformas que estaba planteando Petro, sino que todo se va a desviar a la discusión coyuntural, pero importante, a sobre las 'chuzadas’ (como se conoce en Colombia a las interceptaciones ilegales) y las grabaciones'”.

De hecho, el escándalo ya ha hecho eco en el seno del Congreso colombiano. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, había anunciado que el debate sobre las reformas del Gobierno se pararía hasta que se saliera de la crisis. Sin embargo, medios locales, como la ‘W Radio’ han mostrado que el orden del día del organismo mantenía los debates sobre la reforma a la salud.

#NoticiaW | Aunque fue anunciado que se congelaría el trámite de reformas del Gobierno de @petrogustavo, la Cámara publicó orden del día para este martes y mantiene la discusión de la reforma a la salud. Mesa Directiva analiza la modificación → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/wzXPlY7yCW — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 5, 2023

La legimitad del presidente en caída libre

Las cifras para Petro tampoco son favorables. El presidente estaba conociendo una importante caída en la aprobación de su gestión en las últimas semanas. El 2 de junio de 2023, Invamer, una de las encuestadoras más relevantes del país, mostraba un sondeo en el que se veía que la aprobación del presidente se situaba en un 33,8%, una cifra que contrasta con el 50% que poseía en noviembre del año pasado. En cambio, la desaprobación de su labor llegó al 59,4%, cuando a finales de 2022 estaba en un 43%.

Los números se vuelven más preocupantes si se tiene en cuenta que la encuesta se realizó antes de que se desatara la última polémica.

“En mi opinión lo va a afectar seriamente, su imagen viene decreciendo en cuanto la aceptación que tiene la opinión pública sobre su gestión. Y estos escándalos seguramente lo van a impactar, va a seguir cayendo y ponen en entredicho la legitimidad del Gobierno”, asegura Juan Manuel Charry, analista y abogado.

08:45 Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista y analista político © france24

En el país parece respirarse una mayor desconfianza frente al liderazgo de Petro, al que parece verse más solo y con menor credibilidad. La actual crisis, como señala Henao, toca “a su círculo más cercano”, por lo que es “natural que la imagen del presidente salga desprestigiada”.

El presidente ahora tendrá el enorme reto de salir de la reciente crisis y de rehacer su credibilidad. Una que también se ha visto afectada por episodios desafortunados que ha protagonizado en sus redes sociales, como anunciar una tregua bilateral con la guerrilla del ELN que no existió o incluso el haber afirmado falsamente que las Fuerzas Armadas del país habían encontrado a cuatro niños que se habían perdido en la selva hace semanas.

“Tendrá que recuperar su legitimidad o al menos intentarlo”, asegura Charry y añade: “Se está poniendo en tela de juicio lo que fue la campaña electoral y la propia elección del presidente y se está poniendo en tela de juicio su gestión”.

Con un liderazgo y legitimidad debilitados, es posible que Petro tenga más difícil promover sus principales proyectos y crear coaliciones como aquella que lo condujo al poder sea mucho más complicado.

El oficialismo intenta calmar los ánimos; la oposición despierta

Ante la crisis, varios líderes de la bancada del Gobierno han buscado respaldar al presidente y mostrar la unidad que tanto ha sido cuestionada.

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció y aseguró que la derecha no se quedaría quieta observando cómo el Gobierno trabaja en favor del cambio para Colombia. Márquez destacó la manipulación y el engaño que, según ella, la derecha ha utilizado para mantenerse en el poder a lo largo de la historia. Además, expresó su apoyo al presidente.

“Presidente, estamos firmes con usted y con Colombia, he tenido la oportunidad de ver durante estos meses de gobierno cómo todas sus acciones se enfocan con honestidad y transparencia”, afirmó.

Un mensaje similar lo dio la senadora Maria José Pizarro, importante aliada del presidente. “El proyecto político del cambio nos ha costado décadas, generaciones y el sacrificio de miles de mujeres y hombres de las más altas calidades políticas y humanas, como mi padre. Nada tiene que ver con la camarilla de politiqueros que hoy pone en riesgo la esperanza de millones. Los responsables deben asumir las consecuencias ante la ley".

El proyecto político del cambio nos ha costado décadas, generaciones y el sacrificio de miles de mujeres y hombres de las más altas calidades políticas y humanas como mi padre, nada tiene que ver con la camarilla de politiqueros que hoy pone en riesgo la esperanza de millones.… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 5, 2023

Sin embargo, la oposición del país -que muchos han criticado por falta de contundencia y acciones- se ha pronunciado en contra del Gobierno.

El senador Miguel Uribe Turbay del derechista Centro Democrático afirmó que, debido a los audios filtrados, el caso será llevado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Además, convocó a la ciudadanía a respaldar las instituciones y a movilizarse en una marcha nacional el 18 de junio. "Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo", aseguró.

Sobre la citación también respondió el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, quien radicó una denuncia en dicha comisión. “Le pido al presidente Petro que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo como presidente de la República”, sentenció.

Rumbo a Bogotá a interponer denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro (posiblemente dineros del narcotráfico). Pediré a la… pic.twitter.com/z8fwIguSOZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 5, 2023

La senadora ultraderechista María Fernanda Cabal, que suena como candidata para futuros comicios, mencionó que la rama legislativa no puede continuar debatiendo reformas de un Gobierno gravemente cuestionado y deslegitimado ante las afirmaciones de Benedetti.

El remezón en el centro del primer Gobierno de izquierda del país parece estar lejos de mermar. Los cambios dentro del gabinete parecen inminentes. Mientras la oposición busca sacar provecho de la crisis con férreas críticas al presidente y con la promesa de que sus reformas no tendrán cabida en Colombia.

Así, en medio de grietas dentro de su círculo cercano, con su popularidad derrumbándose y frente a una oposición que busca debilitar aún más su Gobierno, Petro tendrá la labor de volver a construir su proyecto político para que los cambios que prometía durante su campaña puedan volver a sentar sus bases.

