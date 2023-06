México: AMLO habla de una "aparente" ejecución por parte de militares a cinco civiles en Tamaulipas

El presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), describió los asesinatos de los cinco hombres como una aparente “ejecución” por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas de la nación azteca. Todo ello después de la filtración de un video que se conoció esta semana a través de medios locales. Ya hay una investigación en marcha por parte del Ministerio de Defensa y los fiscales del Ejército.

Las cámaras de seguridad en Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, captaron el momento en el que los uniformados sacaron a cinco hombres de una camioneta luego de que el vehículo colisionara con una pared tras una aparente persecución.

La secuencia, fechada el 18 de mayo, muestra cómo cerca de una docena de militares sacan arrastrando a patadas y puñetazos a los cinco ocupantes, antes de empujarlos contra una pared.

Minutos después, los uniformados disparan al horizonte sin que se evidencie un claro objetivo. Se observa cómo en medio de los disparos los detenidos siguen moviéndose y, sin más, después de un momento ya no hay más movimiento.

Cuatro de ellos fueron reportados como fallecidos en el lugar y uno de ellos murió luego de ser trasladado al hospital.

Aquí, la notable exclusiva de hoy del noticiero Univisión @UniNoticias con @UInvestiga @iliacalderon, @jorgeramosnews y @GerardoReyesC dan detalles del vídeo, que pone en tela de juicio la actuación de las Fuerzas Armadas mexicanas en Tamaulipas.



Véanlo. pic.twitter.com/SbvOQbATdA — León Krauze (@LeonKrauze) June 7, 2023

Según un experto de la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos) consultado por el medio 'Univisión', que accedió en exclusiva al video, minutos después los militares ubican armas cerca a los cuerpos de los detenidos, usando un plástico para no dejar huella sobre las mismas, lo que apunta a un presunto escenario de ejecuciones extrajudiciales.

Una acción a plena luz del día, totalmente amateur, se ve poco profesionalismo del cuerpo mexicano en esta demostración. Con un plástico o una camisa, buscan ponerle las armas, después de haberlos tiroteado Declaraciones e Jim Shedd, exagente de la DEA, a 'Univisión'

El Ministerio de Defensa mexicano no tardó en dar declaraciones y aseguró en un comunicado que “no hay impunidad en la conducta del personal militar y tampoco se permitirá ninguna conducta contraria al Estado de derecho".

Cuestionado por los periodistas, la oficina del fiscal general no ofreció declaraciones sobre lo ocurrido.

Según la ley mexicana, los abusos cometidos por soldados que involucran a civiles deben ser procesados por tribunales civiles.

"Me informaron y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores Gobiernos", manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa diaria. "Están bajo resguardo, un grupo, todos los que participaron", añadió sin detallar la cifra de participantes ni usar el término detenidos. "Aparentemente esto fue una ejecución, y eso no se puede permitir". "Los responsables están a punto de ser entregados a las autoridades correspondientes", sentenció.

"Se va a analizar, pero de entrada la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento, porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos", añadió AMLO en su conferencia matutina.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una conferencia de prensa, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, México, el 5 de junio de 2023. © REUTERS/Henry Romero

¿Cuál es la respuesta del Ejército?

El teniente de infantería, José Luis N., quien estaba a cargo del convoy militar, firmó el relato ocurrido ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Según sus declaraciones, el teniente explica que en el operativo de los uniformados hubo un ataque por parte de los civiles justo cuando los militares buscaban desarmarlos. Su versión también añade que los soldados contestaron a los balazos de los detenidos “en un intento de rescatar a su personal”.

Termina la explicación diciendo que después del fuego cruzado, los uniformados se dieron cuenta de que cuatro de los cinco detenidos estaban muertos “y uno más en estado crítico”.

La declaración del teniente encargado del convoy militar contrasta con el suceso captado en cámara. Los análisis preliminares y de expertos consultados por el diario 'El País' y 'Univisión' apuntan a que no se evidencia contra quién estaban disparando los uniformados inicialmente, negando por completo la versión oficial que dice que los civiles estaban armados y atacaron; y también, refuerzan la idea de que las armas fueron estratégicamente ubicadas para dar reporte de un supuesto fuego cruzado.

'El País' contactó a un vocero de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para tener respuesta de lo que la dependencia ha avanzado sobre lo sucedido. En un comunicado difundido para disposición pública respondió:

Esta dependencia se encuentra cooperando con la FGR a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia Militar, en el ámbito de su competencia, desde el momento en que se dio a conocer este material videográfico editado, inició de oficio una investigación de los hechos para deslindar las responsabilidades derivadas de la legislación militar. Se garantiza a la sociedad mexicana que no existe impunidad en el desempeño del personal militar, ni se solapará ninguna conducta contraria al Estado de derecho.

Otros sucesos similares

El reciente suceso de Nuevo Laredo trae a memoria lo ocurrido el 26 de febrero, cuando un grupo de soldados asesinaron a cinco jóvenes que viajaban dentro de su vehículo en esa misma zona.

En un informe de la Agencia Gubernamental de Derechos Humanos de México se dijo que los jóvenes iban desarmados y venían de pasar la noche en una discoteca.

Suceso de Nuevo Laredo México de febrero 26 © REUTERS

Se escribió que los militares asesinaron a cinco muchachos y dejaron herido a otro de ellos. Un séptimo joven habría resultado ileso del enfrentamiento y fue quien contó que los uniformados los atacaron a balazos “sin ninguna razón”.

El documento señala que los militares se saltaron el procedimiento de dar órdenes verbales para que el vehículo se detuviera y en su momento el video fue viralizado en redes sociales debido a que vecinos enojados atacaron a los soldados y golpearon a algunos de ellos en defensa de los civiles.

Cuando este episodio llegó a la oficina presidencial, AMLO lamentó lo sucedido pero no se apresuró a señalar la existencia de alguna guerra. Sus comentarios dieron a entender que se trataba de una “lógica de hechos aislados”, una respuesta que analistas políticos dijeron que ignoraba la guerra encubierta de larga data que se vive en la frontera noreste de México con Estados Unidos.

El suceso despertó también un movimiento de protestas en diferentes ciudades del país, en las que familiares y cercanos de los soldados convocaron a marchar por los derechos de los uniformados. "Derechos humanos apoya a nuestros soldados" y "¿Dónde quedan los derechos de los militares?" fueron algunas de las consignas de los ciudadanos en defensa del cuerpo militar.

Personas se manifiestan afuera de un cuartel militar a favor del Ejército Mexicano hoy, en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas. (México). Cientos de manifestantes que dijeron ser exmilitares y familiares de militares marcharon este domingo en varias ciudades de México en defensa de agentes del Ejército presuntamente implicados en la muerte de cinco jóvenes en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, norte del país, el pasado 26 de febrero. © EFE/ Carlos López

Dos meses más tarde de este acontecimiento, en abril, fiscales federales acusaron a cuatro soldados involucrados en un homicidio. Días más tarde, también en abril, una organización de derechos humanos en Nuevo Laredo envió una queja formal al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la misiva, redactada por un varón civil, se explicaba que las tropas de la Guardia Nacional mexicana habían disparado contra su vehículo en Nuevo Laredo, matando a su novia embarazada de 15 años y a una amiga de 54 años e hiriendo a otras dos personas.

Un informe policial de la escena del crimen sobre el incidente corroboró en gran medida el relato del tiroteo contenido en la denuncia.

Al margen de los escándalos, López Obrador le ha dado a los militares un papel sin precedentes en la escena mexicana, desde la aplicación de la ley hasta proyectos de infraestructura, así como en el funcionamiento de trenes y aeropuertos.

El mandatario en repetidas ocasiones ha defendido con firmeza la honestidad del Ejército pero, las múltiples denuncias en contra de los uniformados por supuestos abusos contra los derechos humanos han puesto en tela de juicio las decisiones del presidente, aumentando el enojo ciudadano contra la institución.

Con Reuters, AP, EFE y medios locales

