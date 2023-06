Brasil: la Policía halla presuntos planes para golpe de Estado en teléfono de asesor de Bolsonaro

Jair Bolsonaro, Mauro Cid -- sempre às volta com celulares -- e, no destaque, coronel Lawand, o então subchefe do Estado-Maior do Exército, que falava em golpe sem nenhum pudor. Que lambanças guardava o aparelho do ajudante de ordens? No @UOLNoticias https://t.co/kpdX1NtBia