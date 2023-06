Junio de 2013: el mes en que Brasil, el gigante latinoamericano, despertó, rugió y se replegó

Hace 10 años, la llamada 'Primavera Tropical' se tomó las calles de varias ciudades a lo largo de Brasil. Fue el punto de ebullicón de un descontento social de larga data en medio de la corrupción, la desigualdad y la pobreza, entre otras problemáticas, pero que detonó ante las altas cifras de inversión en el Mundial de Fútbol que el país acogió un año más tarde, en 2014, mientras la población asumía alzas en los precios del transporte público. Aunque esa medida fue retirada, el espiritú de protesta prosiguió durante semanas y se convirtió en un momento único en la historia del gigante latinoamericano.

“Fue un levantamiento, un grito, un desahogo. Sin duda, un momento único en la historia reciente de Brasil, cuando los habitantes de favelas y las personas negras de la periferia ocuparon las calles para reivindicar sus derechos. No me gusta esta palabra, pero fue realmente un acto de empoderamiento. Y como todos los levantamientos, estaba destinado al fracaso”.

Así recuerda las manifestaciones de junio de 2013 Luiz Baltar, un fotógrafo carioca que en aquel entonces formaba parte de la agencia ‘Imagens do Povo’. Se trata de un grupo de fotógrafos populares que mostraban el día a día de las favelas y los barrios pobres de Río de Janeiro con una mirada humanista.

Baltar, que posteriormente ganó el premio de fotografía da Fundação Conrado Wessel con este trabajo documental, tenía 45 años en aquellos días que marcaron para siempre al gigante latinoamericano.

No era, por lo tanto, un joven manifestante que se asomaba por primera vez al activismo social. Aun así, reconoce que llegó a pensar que algo estaba realmente cambiando en la adormecida sociedad brasileña. “Creí que algo excepcional estaba aconteciendo, no tanto una revolución o una toma del poder, pero sí una transformación de la conciencia del pueblo”, cuenta este fotógrafo a France 24.

Archivo-Cintos de manifestantes bloquean el acceso al estadio Arena Fonte Nova en Salvador, Bahía, donde Nigeria jugaría contra Uruguay en un partido de fútbol de la Copa FIFA Confederaciones Brasil 2013, en medio de una ola de protestas sociales conocida como la ‘Primavera Tropical’. © AFP/Juan Barreto

Las protestas de junio de 2013, que hace una década marcaron un hito en la historia política y social de Brasil, tuvieron como detonante el aumento de las tarifas del transporte público en São Paulo y Río de Janeiro.

Esos 20 céntimos de reales fueron capaces de canalizar, a través del Movimiento ‘Passe livre’, una serie de demandas sociales heterogéneas, que incluían el fin de la violencia policial y de la corrupción política, la oposición al gasto considerado desmedido por los Mundiales de Fútbol de 2014, la reivindicación de una salud y una educación en el mismo “padrón de la FIFA” y, más general, una revuelta contra un proyecto social hegemónico que excluía a las clases más humildes y ampliaba el ya enorme desequilibrio social.

Dos favelas rivales unidas ante el hartazgo social

En menos de una semana, las manifestaciones se habían extendido a las principales ciudades del país, alcanzado una dimensión inédita. El 17 de junio de 2013, Brasil fue testigo de una de las imágenes más emblemáticas de aquellas jornadas: la invasión de la azotea del Congreso Nacional y la depredación de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. No tardaron en surgir los lemas más populares, como “el pueblo despertó”, “el gigante despertó” y “salimos del Facebook”.

“Una de las cosas más emocionantes de aquellos días fue ver a los habitantes de la Rocinha, la favela más grande de Río de Janeiro y una de las más grandes de Brasil, bajar para protestar. Fue un momento inolvidable”, recuerda Baltar. El acto ocurrió junto a la comunidad de Vidigal, una favela tradicionalmente considerada como rival.

Paralelamente, la irrupción de los Black Blocks, jóvenes encapuchados que saqueaban tiendas, bancos y vehículos durante las protestas, trajo aún más crispación al ya conturbado panorama social.

La Policía empezó a reprimir brutalmente las protestas. “Nunca vi una ofensiva tan grande, tantas bombas (...) Había humo por todas partes, era imposible respirar. Las personas hacían cordones de seguridad para protegerse de los agentes. Yo solía quedarme solo, porque un fotógrafo necesita moverse rápidamente entre la muchedumbre. Un día me quité la máscara antigás y mis ojos comenzaron a lagrimear, ya no veía nada. No tenía una vía de escape, fue muy tenso”, recuerda Baltar.

Archivo- Cientos de manifestantes se congregan cuando un grupo choca con la Policía antidisturbios al tratar de bloquear el acceso al Estadio Castelao en Fortaleza, donde Brasil jugaría contra México en un partido de fútbol de la Copa FIFA Confederaciones Brasil 2013, en medio de la ola de protestas sociales que estalló ante los altos costos del Mundial de Fútbol 2014, que Brasil organizó. © AFP/Yuri Cortez

Los enfrentamientos con las fuerzas del orden destrozaron más de una vida. Uno de los casos más mediáticos ocurrió el 13 de junio en São Paulo, cuando el fotógrafo Sérgio Silva fue alcanzado por una bala de goma disparada por la Policía Militar y perdió un ojo.

Diez años después, la Justicia le ha negado una indemnización. El juez Olavo Zampol Júnior alegó que el fotógrafo asumió los riesgos de su oficio “colocándose entre los manifestantes y la Policía”.

"La alegría festiva de las protestas de Río de Janeiro desapareció y comenzó a surgir una hostilidad. En muchos casos, venía de grupos de infiltrados de derechas"

El apogeo fue alcanzado el 20 de junio, cuando más de un millón de personas salieron a la calle para hacer oír su voz. Los manifestantes decidieron desmarcarse explícitamente de los partidos, algo inédito en un país donde el Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Luiz Inácio Lula da Silva cuando todavía era un joven metalúrgico y sindicalista, había tradicionalmente liderado las principales huelgas y protestas de las últimas décadas.

“A principios los partidos no eran expulsados. Simplemente eran invitados a colocarse al final de la manifestación para no monopolizar todo el protagonismo. Pero en un momento dado subió la tensión, la alegría festiva típica de las protestas de Río de Janeiro desapareció y comenzó a surgir una hostilidad, una violencia explícita para echar a los partidos. En muchos casos, venía de grupos de infiltrados de derechas, que incluso se dedicaban a provocar a la Policía. Es lo que vi a través de mi objetivo durante la cobertura de los actos”, cuenta Baltar, que en el pasado fue afiliado al PT y acabó decepcionándose con la política institucional.

Archivo- Un vehículo de prensa destrozado de ‘TV Record’ es quemado durante una manifestación frente al Ayuntamiento de Sao Paulo, Brasil, Brasil, el 18 de junio de 2013, en medio de una ola de protestas sociales conocida como la ‘Primavera Tropical’. © AFP/Miguel Schincariol

Aquel 20 de junio, en Brasilia, un grupo de manifestantes intentó invadir de nuevo el Congreso Nacional, pero las fuerzas de seguridad lo impidieron. Más de 100 personas resultaron heridas en los enfrentamientos.

En Río de Janeiro, el recolector Rafael Braga fue detenido por llevar una botella de desinfectante. La Policía lo acusó de fabricar un cóctel molotov y la Justicia lo condenó a cinco años de cárcel.

En los años siguientes, varias ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos convertirían su caso en ejemplo del llamado “racismo judicial”, que inflamó parte de la opinión pública.

Posteriormente, Rafael Braga fue condenado por tráfico de drogas a 11 años y tres meses de prisión por llevar 0,6 gramos de marihuana y 9,3 de cocaína. Sin embargo, en 2018 fue absuelto de la acusación de pertenecer al narcotráfico y su pena fue reducida a la mitad. Desde entonces cumple prisión domiciliaria.

"Hubo una intensificación de la acción de las fuerzas de seguridad"

A medida que aumentaba la presión en la calle, crecían las sospechas de que grupos organizados de derechas estuviesen capitalizando o incluso manipulando a decenas de miles de jóvenes que, por primera vez, podían organizarse de forma casi instantánea gracias a la tecnología de los celulares.

“Reaccionando a esta radicalización que trajo el mes de junio de 2013, no solo hubo una intensificación de la acción institucional de las fuerzas de seguridad, sino también un intento de disputar ese espacio por parte de fuerzas más a la derecha, desde los liberales hasta los neomonárquicos”, señala Acácio Augusto, profesor del curso de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).

El 21 de junio, la expresidenta Dilma Rousseff del PT pronunció un discurso televisivo, en el que prometió lanzar un pacto con gobernadores y alcaldes para mejorar los servicios públicos. Rousseff tildó la ola de manifestaciones de “movimiento democrático y justo”.

Al mismo tiempo, advirtió que su Gobierno reprimiría las acciones violentas, que atribuyó a una “minoría” de los participantes. “Si permitimos que la violencia nos haga perder el rumbo, no solo estaremos desperdiciando una gran oportunidad histórica, sino que también nos arriesgaremos a perder muchas cosas”, afirmó.

Archivo- Un policía militar dispara con una pistola de gas lacrimógeno la noche del 19 de junio de 2013 para dispersar a los manifestantes durante los enfrentamientos en el centro de Niteroi, a 10 km de Río de Janeiro, Brasil. © AFP/Christophe Simón

Las protestas siguieron hasta finales del mes. El 26 de junio, en la principal avenida de São Paulo, la capital económica de Brasil, una pequeña concentración de ancianos, acompañados de personas ataviadas con ropa de camuflaje y banderas brasileñas, pidió el “regreso de los militares” al poder y una “intervención militar” en el país.

En aquel entonces, fue considerado un fenómeno minoritario y sin importancia que, sin embargo, acabaría conduciendo al intento de golpe del 8 enero de 2023.

Como resultado de aquel junio caliente, la popularidad de Dilma Rousseff cayó 27 puntos, pasando del 57% al 30%. Para algunos analistas políticos, aquellas protestas marcaron el inicio del declive de su Gobierno, que culminaría con su impeachment, el 31 de agosto de 2016.

Poco antes, en marzo de aquel mismo año, Rousseff promulgó una ley sobre terrorismo que fue interpretada como un ataque directo contra los movimientos sociales que protagonizaron las revueltas de junio de 2013. La ley, aprobada por el Congreso Nacional, tipificaba como actos terroristas “quemar, depredar, saquear, destruir o volar por los aires medios de transporte o cualquier bien público o privado”.

“El espíritu de junio parece estar presente en el apoyo duradero a la investigación Lava-Jato, en la movilización de los repartidores de aplicaciones y en la intrigante huelga de camioneros de 2018.

Junio ​​de 2013 es, al mismo tiempo, la sangre de la nueva política brasileña y un persistente enigma por descifrar”, resume Pablo Ortellado, columnista del diario 'O Globo' y profesor de Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de São Paulo (USP).

