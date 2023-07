Guatemala: organizaciones internacionales exigen que se respeten los resultados de las elecciones

Guatemala

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los resultados de las elecciones generales del 25 de junio. Después de que se llevó a cabo la revisión de los votos solicitada por nueve partidos que quedaron fuera del balotaje, se espera que el Tribunal Supremo oficialice los resultados en los próximos días.

Human Rights Watch hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas a respetar los valores democráticos y la voluntad expresada por los votantes en las urnas. También señalaron que algunos perdedores de las elecciones intentaron utilizar el sistema judicial para obtener resultados que no lograron en las urnas.

La comunidad internacional, incluyendo los gobiernos de América Latina, deben instar al gobierno de Guatemala y a otras autoridades a garantizar los valores democráticos y respetar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas.



“Dejar de lado un voto libre y justo del pueblo generaría una crisis política sin precedentes que no solo pondría en peligro la democracia, sino que la socavaría activamente”, afirmó Ana María Méndez-Dardón, directora para América Central de 'WOLA'. “Otros gobiernos no deben quedarse callados; deben manifestarse en apoyo a la democracia, ya que el derecho al voto está amenazado”.

Las autoridades electorales y los partidos políticos ya revisaron en su totalidad los votos de los resultados electorales, con correcciones mínimas que no alteran los resultados originales. La revisión concluyó el 6 de julio, sin embargo el Tribunal Supremo Electoral declaró que no podían oficializar los resultados hasta que no se terminen de resolver algunos puntos del proceso.

La ex primera dama Sandra Torres Casanova, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se posicionó como la ganadora en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de junio, seguida por Bernardo Arévalo de León, del partido Movimiento Semilla. Sin embargo, la decisión de la Corte de Constitucionalidad de revisar los resultados ha generado controversia y retrasos en la oficialización.

Guatemala sigue en vilo

La orden de revisión de votos emitida por la Corte de Constitucionalidad ha generado críticas y polémica, ya que ha sido vista como una medida sin precedentes. Los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por esta decisión, e incluso decidieron reenviar su misión de observación electoral a Guatemala.

Miembros de la sociedad civil protestan frente al Tribunal Supremo Electoral, exigiendo respeto a los resultados electorales, en Ciudad de Guatemala, el 3 de julio de 2023. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) anunció el lunes que la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio comenzará el martes cumpliendo con un fallo judicial para resolver las denuncias de la derecha sobre supuestas irregularidades. AFP - ORLANDO ESTRADA

Nueve partidos, incluyendo UNE, impugnaron los resultados de la primera vuelta alegando manipulación de votos, lo que llevó al Alto Tribunal del país a ordenar una polémica revisión de las papeletas.

Varios analistas y políticos han advertido que la revisión de votos solicitada por los nueve partidos tradicionales podría tener como objetivo demorar la oficialización de los resultados y, potencialmente, suspender la segunda vuelta electoral presidencial, programada para el 20 de agosto.

A medida que se acerca la oficialización de los resultados, persisten preocupaciones sobre posibles retrasos y la suspensión de la segunda vuelta electoral.

