Guatemala: Bernardo Arévalo pide al TSE que allane el camino a la segunda vuelta presidencial

El candidato presidencial guatemalteco Bernardo Arévalo presentó el domingo un recurso ante el Tribunal Supremo de Guatemala, pidiéndole que despeje el camino hacia una segunda vuelta electoral en agosto.

Anuncios Lee mas

Arévalo, que según los resultados publicados quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones del mes pasado, dijo que su partido había presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, pidiéndole que anulara la decisión de suspender la validación de las elecciones del 25 de junio.

Sandra Torres, otra socialdemócrata, quedó en primer lugar, pero varios partidos de derechas pidieron una revisión de la votación, alegando irregularidades.

El Tribunal Constitucional concedió la revisión, provocando la condena internacional de observadores electorales y de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, por el posible menoscabo de la democracia.

La revisión ordenada por el tribunal finalizó el jueves y confirmó que Torres y Arévalo habían quedado en primer y segundo lugar.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en una declaración firmada únicamente por la presidenta del tribunal, Silvia Valdés, ordenó a las autoridades electorales que no validaran aún los resultados.

Arévalo, en su moción, solicitó que se anulara la orden de la Corte Suprema y que se abriera una investigación penal contra Valdés por posible "abuso de autoridad".

El candidato presidencial guatemalteco por el partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, llega a la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala el 2 de julio de 2023. AFP - ORLANDO ESTRADA

El sábado venció el plazo para impugnar los resultados de la primera vuelta, y Torres también pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que valide el resultado y allane el camino para la segunda vuelta.

"Si nos ajustamos a los plazos establecidos por el Tribunal Constitucional, hoy el Tribunal Supremo Electoral debe oficializar a los dos partidos que van a la segunda vuelta", dijo Torres en rueda de prensa.

Torres es la ex esposa del ex presidente Álvaro Colom y Arévalo es hijo del ex presidente reformista Juan José Arévalo.

En las elecciones del 25 de junio, Torres obtuvo el 15,86 por ciento de los votos y Arévalo el 11,77 por ciento, los totales más altos entre los 22 candidatos.

Si se llega a la segunda vuelta, Guatemala tendría su primer presidente de la izquierda política en más de una década.

*Con AFP; adaptado de su original en inglés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo