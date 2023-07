Inflación, FMI y un flamante gasoducto con fanfarria de esperanza

QUÉ PASA EN ARGENTINA

En los últimos siete días se conocieron las cifras de inflación de junio en Argentina, se discutió acerca del acuerdo –aún trabado– con el Fondo Monetario Internacional y se inauguró formalmente un gasoducto que puede resultar crucial para la economía del país.

Mientras la provincia y la ciudad de Buenos Aires, junto con otras siete provincias, se preparan para comenzar este lunes las vacaciones de invierno (en el resto iniciaron el 10 de julio), las noticias no descansan en el país sudamericano.

El gasoducto Néstor Kirchner fue inaugurado en la provincia de Buenos Aires por la plana mayor del oficialismo, en lo que combinó un acto de gobierno con una acción de campaña, al mostrar en un mismo escenario a personas que no necesariamente se han presentado unidas a lo largo de la gestión de gobierno del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria).

Se conoció la cifra de inflación de junio, que estuvo 1,8 puntos porcentuales por debajo de la de mayo. El rubro alimentos, que por otra parte afecta particularmente a los sectores más vulnerables, tuvo especial impacto en esa desaceleración. Es una noticia que suena a alivio al mirar la evolución mensual, pero que está lejos de serlo al ver la inflación anual de 115,6%.

Mientras tanto, el gobierno busca destrabar las discusiones con el Fondo Monetario Internacional para revisar las metas del acuerdo del país con el organismo y no terminar en una situación de incumplimiento que complique el panorama financiero más de lo que ya está.

Y el miércoles fueron condenados los policías que en 2021 mataron al joven futbolista Lucas González, un crimen que conmocionó a la sociedad argentina. Recibieron pena de prisión perpetua.

La inflación de junio se desaceleró, aunque sigue siendo muy alta

La inflación de junio en Argentina fue del 6%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es una desaceleración con respecto a la inflación mensual de mayo, que fue del 7,8%, y es la segunda bajada mensual consecutiva: en abril había sido del 8,4%.

La desaceleración de junio se explica especialmente por el aumento de 4,1% en alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro que menos subió y que más peso tiene dentro de la canasta que mide el INDEC. Otro rubro que tiene importante peso es el de prendas de vestir y calzado, el segundo que menos aumentó, con 4,2%.

En cualquier caso, la inflación en Argentina sigue siendo muy alta. Entre junio de este año y el mismo mes del año pasado fue de 115,6% (había sido de 114,2% en mayo) y desde el inicio de 2023 fue del 50,7%. Y vale recordar que ya hubo en el último año meses de desaceleración, que luego desembocaron en nuevas subidas.

Esto es lo que yo creo que está pasando con la inflación. Vaivenes (estacionales y otros) de +-2 puntos respecto a una media en torno a 6,5%. No era tan grave la aceleración de abril ni es tan positiva la desaceleración de junio. pic.twitter.com/xkLFjaMcKb — Joaquin Waldman (@JoacoWaldman) July 13, 2023

La canasta de crianza aumentó más que la inflación

Por otro lado, el 7 de julio el INDEC presentó la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Esta mide el costo mensual de adquirir bienes y servicios para esos grupos de edad, además del costo del tiempo estimado que se dedica a su cuidado.

Los datos, que corresponden a mayo 2023, muestran que la canasta para un menor de 1 año es de 98.339 pesos (equivalentes a unos US$198 al cambio paralelo); de 1 a 3 años, 116.050 (US$232); de 4 a 5 años, 93.204 (US$185); y de 6 a 12, 88.659 (US$177).

Desde mayo de 2022, esas canastas de crianza aumentaron entre 125% y 130%, por encima de la inflación general para el mismo período.

No avanza el acuerdo con el FMI

Aunque el gobierno viene anunciando que está cerca de lograr un desenlace positivo, siguen sin destrabarse las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar y modificar el acuerdo que el país tiene con el organismo.

La vocera del organismo, Julie Kozack, dijo el jueves en conferencia de prensa que los equipos de FMI y de Argentina "han estado trabajando intensamente" para completar la quinta revisión del acuerdo entre ambas partes, con el foco de las discusiones puesto en "alternativas para fortalecer el programa de las autoridades, al tiempo que se reconoce el efecto de la sequía en la economía". Esto último en referencia a la gravísima falta de lluvias que afectó al complejo cerealero, el principal sector exportador del país, recortando severamente el ingreso de divisas a Argentina.

Las discusiones, agregó Kozack, giran en torno a los puntos del acuerdo vinculados con el fortalecimiento de las reservas de divisas en el Banco Central (que están seriamente comprometidas, entre otras cosas, por la sequía) y la "sostenibilidad fiscal" (recorte del gasto público). Son aspectos que el gobierno argentino preferiría que se flexibilicen, de modo de que no se caiga el acuerdo, y que el país mantenga la asistencia del FMI para seguir pagando la deuda de US$44.000 millones que Argentina contrajo con el organismo en 2018.

El mismo jueves, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, afirmó que un funcionario del FMI le contó que economistas de la oposición en Argentina se comunicaron con el organismo para pedirle que no asistiera al país. "Exijanle al máximo", denunció Massa que le pidieron estos economistas al FMI. El ministro no dio nombres ni de los supuestos economistas ni de su supuesta fuente en el Fondo.

Se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner

El domingo 9 de julio, en un guiño a la celebración del Día de la Independencia en Argentina, el gobierno inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con el eslogan de la independencia energética. La intención, la promesa, es que el caño permitirá sacar suficiente gas del enorme recurso de Vaca Muerta, en la patagónica provincia de Neuquén, que el país no necesitará importarlo más y, eventualmente, podrá exportarlo.

El gasoducto, de 573 kilómetros, nace en Tratayén y llega a Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Se completó en unos ocho meses, cuando el tiempo habitual para una obra de ese tipo es de dos años. El que se inauguró el domingo es el primer tramo; el segundo, que todavía no comenzó a construirse, llegará a la provincia de Santa Fe. La intención es alcanzar el norte del país y, más adelante, llegar a Brasil a través de Bolivia.

De acuerdo con la empresa estatal Energía Argentina, encargada de la obra que ejecutó una unión transitoria de empresas privadas, el gasoducto va a permitir ahorrar más de US$ 4.000 millones anuales a partir de 2024.

El presidente argentino Alberto Fernández (3º de izquierda a derecha) y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lideran el acto inaugural del primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, el 9 de julio de 2023. © Charo Larisgoitia / Vicepresidencia de Argentina / Handout vía Reuters

La inauguración fue también algo así como un acto de campaña y foto de unidad de una coalición que arrastra fuertes tensiones internas: compartieron escenario el ministro de Economía Sergio Massa, precandidato presidencial oficialista, junto a su candidato a vice, Agustín Rossi (jefe de Gabinete); el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien busca la reelección.

Caótico paro de colectivos afectó a millones de pasajeros

El jueves y viernes pasados una huelga de colectivos (buses urbanos) dejó sin transporte a millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, parte de la provincia de Buenos Aires y otras seis provincias del país.

Los conductores pararon porque, decían, las empresas no les habían pagado un aumento que se había acordado. El estado nacional argumentaba que le había transferido el dinero del aumento a las empresas dentro de los subsidios que reciben las compañías.

Desde el Ministerio de Transporte le explicaron a France 24 en Español que los empresarios no habían firmado el acuerdo de suba de salarios y que por eso no habían hecho el pago, algo que sí ocurrió el viernes por la tarde, tras la intervención del Ministerio de Economía.

Una persona permanece en una parada de autobús a la espera de algún servicio de transporte durante la jornada de huelga de hoy, en Buenos Aires (Argentina). Argentina vive este viernes una jornada de paro a nivel nacional convocada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectará a los autobuses del Área Metropolitana Buenos Aires (capital y conurbano) y otras seis provincias del país adheridas a la huelga. © EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Durante las más de 24 horas que duró la medida de fuerza la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que concentran el mayor movimiento de personas del país, se vieron seriamente afectados: hubo escuelas que debieron suspender clases, se cancelaron turnos médicos y muchos ciudadanos no lograron llegar a sus trabajos. De hecho, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución para que no se les descontara el día ni perdieran el presentismo aquellas personas que no pudieron ir trabajar.

Tres policías condenados a prisión perpetua por el homicidio de un joven en 2021

Era una condena muy esperada porque se trató de un caso que causó gran conmoción en Argentina. Fue visto desde el inicio como una instancia de abuso policial motivado por prejuicios raciales. En la noche del 17 de noviembre de 2021 cuatro jóvenes futbolistas volvían de un entrenamiento. Un grupo de policías en un vehículo civil, sin identificar, los interceptó, persiguió y les disparó.

Por los disparos murió Lucas González, un joven de 17 años. Sus compañeros fueron detenidos con el argumento de que se había tratado de un enfrentamiento, algo que se probó falso. Los policías también plantaron un arma en el auto de los jóvenes.

🚨 [AHORA] La justicia condenó a tres agentes por el asesinato de Lucas González y sostuvo que cometieron un homicidio agravado por "odio racial". En 2021 el joven fue a entrenar al club Barracas Central y cuando volvía de la práctica la policía de la Ciudad baleó su auto. pic.twitter.com/bjLmTjyjDr — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) July 11, 2023

Después de un largo proceso, por el que pasaron decenas de testigos, los tres policías que iban en el auto, Alejandro Isassi, Juan José López y Fabián Andrés Nieva, fueron condenados el martes pasado y recibieron una pena de prisión perpetua por "homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”, además de otros cargos.

Otros seis policías recibieron penas de 8 a 4 años de prisión, por sus roles en lo que sucedió luego del ataque, y cinco fueron absueltos.

La policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzará a usar pistolas taser

Tras años de debates sobre si es válido o no usarlas, de idas y vueltas normativas y burocráticas, el lunes 17 de julio la policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzará a utilizar pistolas taser, un arma de baja letalidad, que dispara unos dardos a través de los que se envía una descarga eléctrica.

En un principio serán 60 tasers, para cuyo uso fueron capacitados 250 efectivos de esa fuerza policial, pero el gobierno de la ciudad indicó que prevé comprar 500 más.

Recuperan impreso de la Declaración de Independencia

La Dirección General de Aduanas de Argentina recuperó una copia original de la Declaración de Independencia del país del año 1816. Es una de las 1.500 que se imprimieron un mes después de la histórica proclama (pocas de ellas sobrevivieron), que tuvo lugar el 9 de julio de 1816.

Según el comunicado oficial, el documento fue encontrado tras investigar una librería virtual que ofrecía un libro reclamado por el gobierno peruano. Luego de una serie de allanamientos, las autoridades dieron con la copia del Acta de Independencia.

