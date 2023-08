Análisis

¿A qué obedece el triunfo de Javier Milei en las primarias de Argentina?

El candidato de La Libertad Avanza dio el golpe en las elecciones primarias de Argentina luego de ser el más votado –a nivel individual y de partido-, desplazando a los candidatos del peronismo y de Juntos por el Cambio. El éxito del político de extrema derecha remarca una intención de viraje hacia esa vertiente ideológica en el país, impulsado por el desencanto ciudadano –un tercio no votó- con los espacios tradicionales y que promueve la teoría del ‘voto castigo’. No obstante, los antecedentes abren un escenario: los resultados de las PASO no se trasladan a las generales de forma idéntica.

01:51 El libertario Javier Milei consiguió una sólida victoria en las primarias de Argentina el 13 de agosto de 2023. © Natacha Pisarenko / AP

Texto por: Ramiro Cué Barberena

Anuncios Lee mas El 30,04% de los votos que sacó Javier Milei en las elecciones del domingo 13 de agosto en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) resultaron un cimbronazo inesperado para la política nacional Argentina. Las estimaciones previas indicaban una buena elección del candidato de La Libertad Avanza (LLA), pero que no superaba los 20 puntos. También apuntaban que los malos resultados en los comicios provinciales de las últimas semanas se iban a trasladar a nivel nacional alegando “falta de aparato político”. Sin embargo, las urnas reflejaron lo contrario: candidato más votado a nivel individual, partido más respaldado y conquista en 17 de las 24 jurisdicciones -23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que componen la República Argentina. El éxito de Milei puede explicarse desde distintas ópticas y acentúa el fenómeno en auge de la extrema derecha en el mundo, sobre todo en una región donde la figura del salvadoreño Nayib Bukele suma adeptos (en Argentina hubo candidatos menores que prometieron imitar su modelo) y donde Donald Trump pelea por volver al poder en Estados Unidos a pesar de sus líos judiciales. En esa sintonía, el hombre de LLA el sábado recibió el respaldo mediante redes sociales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, un hombre al que ha dicho que admira. “Tenemos muchas cosas en común; para empezar, que nosotros queremos el bien de nuestros países, nosotros defendemos la familia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de expresión, el legítimo derecho a la defensa”, dijo el exmandatario en su alocución. Milei celebra junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y su candidato a Jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra. © Natacha Pisarenko / AP Los dichos de Bolsonaro sirven como descripción de la plataforma de campaña de Milei, sumado a su conservadurismo en materia de género, derechos femeninos y su postura en contra de la gratuidad de la educación y salud pública. Tras su triunfo del domingo, Milei también recibió en X (la red social antes llamada Twitter) las felicitaciones de Santiago Abascal, el líder español del ultraderechista Vox. El argentino participó de forma remota en distintos eventos del bloque español en los últimos dos años. El desencanto con la política tradicional, la puerta de entrada para Milei El candidato encontró un enorme estanque para pescar adeptos en el agotamiento de la ciudadanía argentina con los dos espacios más importantes, el peronismo y el macrismo en todas sus coaliciones, nombres y frentes. Una inestabilidad económica que no se detiene, con altos niveles de inflación, devaluación de la moneda nacional y un costo cambiario elevado, sumado a los hechos de inseguridad y tensión social de la última semana llevaron al hastío a gran parte de la población, que encontraron en Milei una alternativa fuera de los dos partidos que polarizaron los comicios en los últimos años. La tesis sobre el fenómeno del ‘voto castigo’ apareció como un intento para explicar la inesperada elección de LLA. ¿Qué es el voto castigo? Una advertencia para las fuerzas gobernantes que no necesariamente se traslada a las generales. El antecedente inmediato del 2019 es un ejemplo. Mauricio Macri, entonces presidente, la reprobación de su electorado lo llevó a tener apenas el 31% en las PASO contra el 47% de Alberto Fernández. Sin embargo, para las presidenciales, el líder de Juntos por el Cambio se recuperó al 40%, aunque no le alcanzó para evitar el triunfo peronista en primera vuelta. 08:10 France 24 © France 24 El desdén civil fue bien aprovechado por el ultraderechista, pero también se vio reflejado en la baja participación. Solamente el 69,62% del padrón concurrió a emitir su sufragio, obligatorio en Argentina. Aproximadamente 12 millones de personas habilitadas se abstuvieron este domingo. La cifra de ausentismo es la más alta en unas generales desde el retorno a la democracia, la segunda si se toman en cuenta las de medio término. En las legislativas de 2021 hubo un número menor, pero con el atenuante de la pandemia que desalentó el entusiasmo por concurrir a votar. También hubo un alto número de votos en blanco que alcanzaron el 4,47%, valor que representa la decisión de más de 1,1 millones de ciudadanos. Los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, el objetivo de Massa y Bullrich Después del sólido triunfo de Milei, llegó la hora de buscar soluciones para el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y para la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. El actual ministro de Economía fue el segundo personaje más votado con el 21,40% (el partido llega a 27,27% si se le suma lo obtenido por Juan Grabois en la interna); mientras que la exministra de Seguridad de Macri fue la tercera con casi el 17%, una cifra que sube al 28% con la fracción que en la disputa del bloque optó por Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, la masa de votantes del jefe de Gobierno porteño es heterogénea y no tan fanatizada, una característica que la convierte en un espacio interesante tanto para el opcionado peronista como para la macrista en su objetivo de recuperación. El que menos rédito puede obtener del saldo de Rodríguez Larreta es Milei, quien desde sus orígenes se posicionó como un acérrimo opositor a la gestión del macrista en la Ciudad de Buenos Aires. Sergio Massa fue el segundo más votado, pero la elección peronista estuvo por debajo de las expectativas y no tiene margen de error de cara a octubre. © Gustavo Garello / AP El desafío de Bullrich estará en lograr la menor fuga posible de ese caudal de votos. Su interna, discursivamente violenta, abrió una grieta entre los macristas ‘larretistas’ –más adeptos al consenso y al diálogo- y los ‘bullrichistas’ –los exigentes de la mano dura y el orden-. Paradójicamente, por características, quien se asemeja más a Larreta es Massa. De origen político similar, mantienen una buena relación y sus perfiles políticos se forjan más en el consenso y la búsqueda de acuerdos que en el autoritarismo, diferencia sustancial con Bullrich y Milei. No obstante, la subsistencia del cuadro político de Juan Schiaretti de cara a las generales puede implicar un problema para los aspirantes de UP y JxC. Schiaretti, exgobernador peronista de la provincia de Córdoba, es un aliado político de Larreta y podría ser una alternativa válida para los votantes del jefe de Gobierno porteño que se distancien de Bullrich y sigan rechazando al oficialismo. Otra meta para buscar la recuperación del peronismo y el macrismo será la reconquista en las provincias, de las cuales 17 fueron arrebatadas por Milei. En el caso de UP, espacios históricamente fuertes como Santa Cruz –cuna del kirchnerismo-, San Luis y Tucumán fueron coaptadas por el candidato de extrema derecha; mientras que JxC cedió territorios como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, un trinomio del centro del país que desempeñó un rol preponderante en el éxito electoral del macrismo en los últimos ocho años. Con medios locales Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo Lleve las noticias internacionales a todas partes con usted. Descargue la app de France 24