Santiago Peña asumió como nuevo presidente: retos y perspectivas para Paraguay

El economista se convirtió este martes 15 de agosto en el presidente número 51 de Paraguay, junto con el exparlamentario Pedro Alliana quien asumió como vicepresidente. La reactivación de la economía, la superación de la pobreza y la lucha contra la corrupción son solo algunas de las tareas que esperan al nuevo mandatario, quien juramentó frente a jefes de estado latinoamericanos, el Rey de España Felipe VI y el vicepresidente de Taiwán, entre otras personalidades.

"Paraguay está llamado a ser protagonista en el concierto de las naciones", aseguró el presidente de Paraguay Santiago Peña, de 44 años, al tomar posesión de su nuevo cargo.

Retos económicos, sociales y políticos recibe el entrante presidente, quien cuenta con una imagen de tecnócrata y una experiencia pública consolidada como economista: en su juventud formó parte del Banco Central de Paraguay (BCP), cursó estudios de Políticas Públicas en la Universidad de Columbia (en EE. UU.) y formó parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El exministro de Hacienda Santiago Peña, y ahora presidente de Paraguay, llega al poder de la mano del Partido Colorado, que ha gobernado el país de manera casi ininterrumpida durante las últimas 7 décadas.

El nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, Leticia Ocampos, saludan después de su toma de posesión el día de su investidura en Asunción, Paraguay, el martes 15 de agosto de 2023. AP - Jorge Saenz

En su discurso de posesión, agradeció al exmandatario Horacio Cartes, quien gobernó el país sudamericano, entre 2013 y 2018 y se encuentra sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por presunta corrupción.

La ceremonía contó con la participación de varios líderes de Estado: el presidente de Chile, Gabriel Boric; el presidente de Bolivia, Luis Arce; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, además del rey de España Felipe VI.

Agenda "glocal": relaciones con Taiwán y compromiso regional

Durante campaña, Peña ya había anunciado que su Gobierno mantendría el reconocimiento diplomático de Taiwán, vigente desde 1957. No obstante, no ha cerrado la puerta a acercamientos comerciales con Beijing, principalmente en asuntos agrícolas.

En la posesión estuvo el vicepresidente Lai Ching-te, quien causó críticas desde Beijing por su escala en Estados Unidos que incluyó eventos con la diáspora taiwanesa. Su presencia en el evento, se suma al viaje que realizó Peña en julio pasado a Taipéi, lo que puede significar que no habrá un cambio en la política exterior paraguaya hacia China y Taiwán, que funciona de forma autónoma, pero que el gigante asiático reclama como parte de su territorio.

El nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la primera dama, Leticia Ocampos, saludan durante un recorrido en coche a simpatizantes tras la ceremonia de investidura hoy, en Asunción (Paraguay). EFE - Daniel Piris

“Negociamos y seguiremos negociando con el mundo sin comprometener nuestra soberanía”, aseguró Peña, que ademá calificó la relación con Taiwán como la de "patrias hermanas".

En entrevista exclusiva con France 24, previo a las elecciones, Peña afirmó que China es su mayor socio y el flujo comercial, pero que su proximidad con Taipéi es "importante".

No obstante, el ahora mandatario también recordó que Beijing es el destino que lidera las exportaciones desde el país sudamericano, que no tiene acceso al mar.

“El cambio climático es real y debemos tomar medidas rigurosas. Vemos con preocupación que algunas iniciativas podrían obstaculizar nuestro desarrollo humano”, remarcó Peña.

Además, en su discurso, el presidente Peña comparó la invasión a Ucrania con la "Guerra Grande" que vivió el país suramericano entre 1864-1870, en la que se enfrentó a una coalición integrada por Argentina, Brasil y Uruguay. El presidente instó a “detener de inmediato las acciones militares para evitar más víctimas".

Con respecto a las relaciones regionales, el mandatario mencionó a Mercosur y destacó: “nuestro objetivo es ayudar a mejorar su funcionamiento. Somos la región del mundo con máximo potencial de desarrollo. Solo se puede alcanzar trabajando juntos”.

Peña también mostró interés por mantener una relación mucho más cercana con Brasil, a través de políticas de "apertura de mercado".

El rey Felipe de España, al frente, al centro, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, al centro, el presidente de Chile, Gabriel Boric, al centro, a la derecha, y el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, al cuarto desde la izquierda, asisten a la toma de posesión del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en Asunción, Paraguay, el martes, 15 de agosto de 2023. AP - Jorge Saenz

Sin embargo, Paraguay es considerado por algunos como un socio 'incómodo" en el bloque regional, ya que se ha mostrado reticente al acuerdo con la Unión Europea y no posee intereses en establecerlos directamente con Beijing, dadas sus posiciones diplomáticas.

Otro asunto "espinoso", destacan los expertos políticos, que deberá negociar con el presidente Lula da Silva será la revisión conjunta de los acuerdos del tratado constitutivo de la represa de Itaipú, la mayor de América y la segunda más grande del mundo.

Cincuenta años después de la ratificación del documento fundacional, uno de los puntos a examinar será el Anexo C, según el cual Brasil y Paraguay poseen derecho al 50% de la energía generada por la represa.

El apartado establece que la parte que no use completamente su cuota energética deberá vender el excedente al socio a precios preferentes. No obstante, la aspiración paraguaya ha sido conseguir mejores precios por su energía.

Retos locales: pobreza y corrupción endémicas

Paraguay, un país de democracia joven, con menos de cuatro décadas en un régimen democrático tras el derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner, se enfrenta a deudas de vieja data en el área social y económica.

En el terreno económico, Peña recibe un país con cifras estables en lo macroeconómico, con índices de inflación controlados y cifras de desempleo favorables (la segunda mejor en la región) en comparación con otros países vecinos como Argentina o Brasil, el mayor reto según el presidente mismo lo reconoce en su discurso, radica en la superación de la pobreza.

El vicepresidente de Taiwán, William Lai, asiste a un evento con estudiantes universitarios en Asunción, Paraguay, en esta imagen del folleto publicada el 15 de agosto de 2023. VIA REUTERS - TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE

A pesar de estas cifras positivas, Katia Gorostiaga, consultada previamente por France 24, quien es catedrática e investigadora sobre democracia e instituciones políticas en Paraguay, señala que la inflación en el país no necesariamente significa un avance en el poder adquisitivo de los ciudadanos. “La economía en Paraguay tiene una particularidad, somos pobremente estables. Nunca hemos sufrido tasas hiperinflacionarias como Argentina o Bolivia, pero eso no significa que no haya pobreza”.

“El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante. Me comprometo a ejercer un liderazgo firme. Pondré todo mi empeño a motivar a la nación a un futuro próspero”, sostuvo Peña.

En su discurso, el Presidente Peña se refirió a las tareas pendiente para superar la pobreza y enfrentar la corrupción. En este sentido, expresó la necesidad de "una justicia independiente y con una decisión política clara, contundente e inquebrantable para implementar políticas de transparencia". También señaló que “la erradicación de la pobreza solo se logra con políticas de mercado abiertas”.

El expresidente de Paraguay Horacio Cartes, a la izquierda, asiste a la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Chile, Santiago Peña, en Asunción, Paraguay, el martes 15 de agosto de 2023. AP - Jorge Saenz

Frente a la corrupción, Tiziano Breda, investigador experto en América Latina para el Istituto Affari Internazionali (IAI) de Roma, afirmó en una entrevista con France 24, previo a las elecciones, que "la concentración de poder en las manos de un partido prácticamente" y "la falta de alternancia en el poder" son las principales causas que permiten la corrupción.

En materia legislativa, Peña se enfrenta a un Congreso en el que maneja mayorías, ya que el Partido Colorado al que pertenece aumentó de 17 a 23 asientos, de 45 en la Cámara Alta.

Además, cuenta con 48 de los 80 asientos de la Cámara de Diputados. Simultáneamente, esta hegemonía del Partido Colorado también se refleja en las regiones, en donde controla 17 gobernaciones de las 23.

Con viento a favor, Peña empieza su periodo de Gobierno en el que deberá demostrar cuánta independencia tiene de su mentor político, el expresidente Horacio Cartes, y deberá enfrentar los retos locales y regionales de Paraguay.

