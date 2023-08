Guatemala: Fiscalía advierte posibles detenciones a miembros del partido de Bernardo Arévalo

ELECCIONES GUATEMALA 2023

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público de Guatemala, Rafael Curruchiche, señaló que no descarta allanamientos y órdenes de captura, después de la segunda vuelta presidencial del próximo 20 de agosto, contra dirigentes del Movimiento Semilla, del candidato a la Presidencia Bernardo Arévalo, y favorito según las encuestas. La acusación apunta a la presunta afiliación de forma irregular de cientos de personas para alcanzar el número de miembros necesarios para registrar el partido. Señalamientos reprochados por la bancada como un "golpe de Estado técnico".

El candidato presidencial guatemalteco por el partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala el 13 de julio de 2023. El máximo tribunal electoral de Guatemala había despejado el miércoles el camino para una segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo mes, tratando de poner fin a un tramo de maniobras legales después de una primera ronda no concluyente. Pero la decisión de última hora de un tribunal penal de inhabilitar al partido de Arévalo a petición del fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, plantea una nueva incertidumbre en la política guatemalteca. Esto vuelve a poner en duda la segunda vuelta entre los socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

Una nueva turbulencia política amenaza con tener lugar en Guatemala, esta vez sería tras la segunda vuelta de elecciones presidenciales del próximo domingo 20 de agosto. Balotaje que se disputan la exprimera dama Sandra Trorres y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.

"No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio (levantar fueros) después del 20 de agosto", declaró el fiscal Rafael Curruchiche en el edificio de los tribunales en la capital del país.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público se refirió así al proceso de investigaciones contra la bancada política de Arévalo, favorito según las encuestas locales para llegar a la Presidencia.

La acusación apunta a la presunta afiliación por parte del Movimiento Semilla de 18 fallecidos y más de 300 personas inscritas de forma irregular para alcanzar el número de afiliados necesarios para registrar el partido.

Sin embargo, previamente el candidato de centro-izquierda ha rechazado las acusaciones, que llegó a calificar, incluso, como un "golpe de Estado técnico".

El pasado julio, la Fiscalía solicitó la suspensión de ese partido. Aunque finalmente Arévalo disputará la Presidencia en segunda vuelta-después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) amparara al partido y bloqueara la controvertida suspensión de Semilla-el conflictivo escenario está lejos de terminar, según el anuncio de Curruchiche.

"Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político" Semilla, aseguró el fiscal en alusión a la medida ya ordenada por el controvertido juez Fredy Orellana, pero revocada por la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad.

La petición de revocar la participación de Semilla desató una oleada de reacciones dentro y fuera del país centroamericano.

La cruzada entre Semilla y la Fiscalía de Guatemala

La denuncia de Curruchiche contra Semilla comenzó después de que Arévalo diera la sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio y pasara a segunda vuelta junto con la ex primera dama Sandra Torres. Ambos son socialdemócratas, pero ella es vista como la candidata del continuismo y él como abanderado del cambio.

El 12 de julio, a pedido de Curruchiche el juez Orellana inhabilitó a Semilla, lo cual puso en jaque el balotaje y provocó una ola de indignación en el país y en el exterior.

Curruchiche alega que hubo supuestas irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018.

El fiscal indicó que entre las miles de firmas de afiliados del partido figuran 18 fallecidos y 319 personas cuyo documento de identificación no corresponde.

Además, otros 613 nombres son "inexistentes, inventados" y 184 nombres están duplicados, afirmó, indicando que ha encontrado 1.224 irregularidades en total.

En tanto, Orellana engrosó esa lista el mes pasado, cuando Estados Unidos actualizó su lista de actores "corruptos".

Arévalo lidera la intención de voto y promete una cruzada contra la corrupción, mal endémico en Guatemala. El candidato rechaza las acusaciones del fiscal y las atribuye a una persecución contra su partido.

