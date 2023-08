Las horas de zozobra de los jueces y fiscales de Guatemala en el exilio

ELECCIONES GUATEMALA 2023

Solo si Bernardo Arévalo es elegido presidente, los jueces y fiscales que huyeron de Guatemala se atreverían a volver a su patria. Son más de 30 que denuncian una persecución judicial al servicio de un poderoso sistema corrupto. Algunos de ellos se exiliaron porque recibieron amenazas de muerte, como le sucedió a la exfiscal general Thelma Aldana. Sobre otros, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, pesan órdenes de captura y solicitudes de extradición. France 24 habló con tres, del más alto rango judicial, quienes viven horas de zozobra previo a los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Lejos de su país natal, a 5.000 kilómetros de distancia, a Thelma Aldana se le nota confiada. Desde Washington trina que “el pacto de corruptos de Guatemala está en capilla ardiente”. La exfiscal general (2014 - 2018) apuesta ciegamente por la victoria de Bernardo Arévalo sobre Sandra Torres, pero en el fondo sabe que cualquier escenario puede ocurrir.

De hecho, Aldana aseguró a France 24 que considera las elecciones como “una farsa” porque “para que haya democracia, el pueblo debe tener la libertad de elegir, y esa libertad le es vedada a las y los guatemaltecos por el manipuleo y por el tejido tan fino que hacen”.

Cuando Thelma Aldana habla del “pacto de corruptos” se refiere a un sistema de políticos, funcionarios del Estado, empresarios, entre otros, perfectamente articulado para usufructuar de las arcas públicas a su antojo. En otras palabras, es una “dictadura de la corrupción”, diferente a un sistema totalitario donde una persona detenta el poder por veinte años o más.

En Guatemala, cuenta Aldana, “se dan el lujo de cambiarlo cada cuatro años y solo es un gerente que llega a saquear todo lo que puede y mantiene el status quo de la alianza criminal”.

El pacto de corruptos de Guatemala en “capilla ardiente”🌺 — Thelma Aldana (@ThelmaAldana) August 16, 2023

No obstante, la sorpresa de Arévalo en primera vuelta cambió todo. En el análisis de Aldana, otrora candidata presidencial para las elecciones de 2019, "el mismo sistema manipulado y perverso permite la participación de algunos candidatos que son buenos, pero que hay conocimiento previo de que jamás van a alcanzar a pasar a segunda vuelta. Entonces los dejan, no los molestan, porque solo llegan a legitimar la farsa", sostiene.

Arévalo era uno de esos. Era un candidato del que se sabía que no tenía posibilidades remotas de pasar a segunda vuelta, por lo que, según la teoría de Aldana, le fue permitido participar. Caso contrario a lo sucedido con otros tres políticos: la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera, el delfín político Roberto Arzú, y el empresario vociferante Carlos Pineda. Los tres con posibilidades de pasar a segunda vuelta, los tres amenazantes del continuismo, los tres cancelados arbitrariamente de participar en los comicios.

Genera sospecha entonces, que con la sorpresa electoral que dio Arévalo, el Ministerio Público abriera inmediatamente una investigación en contra de su partido político, el Movimiento Semilla, e incluso, a través de un juez, se ordenara la cancelación de su personería jurídica.

Para Aldana, lo que sucede es que al contrario de hace unos años, cuando “el pacto de corruptos mataba a los candidatos externos de la mafia política”, hoy por hoy les decreta “la muerte civil”. Pero todavía Arévalo sigue en la puja por la Presidencia, luego de que la Corte de Constitucionalidad hiciera caso omiso a las intentonas de la Fiscalía por cancelarlo.

El exilio de Thelma Aldana ocurrió justo después de ser nominada al Ejecutivo.

Thelma Aldana se convirtió en una figura pública de amplio espectro en Guatemala. Eran los años en que su Fiscalía trabajaba estrechamente con la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y el país se convirtió en un ejemplo mundial de lucha contra los corruptos. De manera que apenas dejó el cargo en 2018, sonaron las campanas para que se lanzara a la Presidencia y recibió formalmente la candidatura por el mismo partido que hoy detenta Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla.

Pero esta exfuncionaria del más alto nivel huyó del país porque la DEA le confirmó sus sospechas. Un atentado en su contra se fraguaba en 2019, a razón de haber investigado y procesado a poderosos, entre los que se cuenta el expresidente Otto Pérez Molina, quien acabó condenado a 16 años de cárcel por corrupción.

Archivo-La entonces fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, pronuncia un discurso durante el informe anual del Ministerio Público, en la Ciudad de Guatemala, el 7 de mayo de 2018. © AFP/Johan Ordoñez

Una vez en el extranjero, la misma Fiscalía de la que fue jefa emitió en su contra tres órdenes de captura y dos solicitudes de extradición. Para Aldana está claro que “el pacto de corruptos” tuvo miedo de que llegara a la Presidencia y por eso la acecharon judicialmente.

“La actual Fiscalía de Consuelo Porras construye casos sobre hechos falsos y sin pruebas, violando todos los derechos, desde la defensa y el debido proceso. Eso es lo que hace Consuelo Porras y los fiscales que la ayudan en esa tarea perversa”, sentencia Aldana.

Con estas palabras, Aldana busca que se comprenda la persecución judicial en su contra, porque según ella no tiene la menor idea sobre las órdenes internacionales de aprehensión que ha emitido Guatemala para capturarla. Aldana dice que “más o menos” conoce que la inculpan de una contratación irregular, de un fraude en la compra de un edificio para la Fiscalía, y de una defraudación tributaria. Pero la exfiscal general dice sentirse tranquila porque se sabe inocente.

Añade en entrevista a France 24 que le gustaría conocer de primera mano los expedientes en su contra y ponerlos a consideración de las autoridades de Estados Unidos, donde ella estima que “sí hay justicia, sí hay institucionalidad”. Y es que a diferencia de Aldana que gozó del asilo político que le extendió el Departamento de Estado de Estados Unidos, Porras no tiene visa para ingresar a ese país por estar incluida en la Lista Engel, el reporte de los actores que favorecen la corrupción y son antidemocráticos en Centroamérica.

Por lo pronto, y a menos de que gane Arévalo, regresar no ha sido una opción. “Somos incómodos para cualquier régimen corrupto, y harán lo imposible para que no regresemos”, sentencia la exfiscal que acumula cuatro años en el exilio, donde dice haber tocado fondo, aunque se trata de un duelo que pareciera que no tiene fin.

El exfiscal anticorrupción destituido tras abrir una investigación que salpicaba al presidente Giammattei

La noche del mismo día en que fue destituido de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, Juan Francisco Sandoval huyó de Guatemala. No hubo tiempo para armar maleta alguna. Cruzó por tierra hacia El Salvador en la medianoche del 23 de julio de 2021. De allí voló a Costa Rica, y cinco días más tarde entró a Estados Unidos carente de visa, pero con el aval del Departamento de Estado. De haber trabajado 18 años para la Justicia de Guatemala, pasó a engrosar la lista de exiliados con temor a ser criminalizados en su país.

La investigación que le costó el puesto a Sandoval comenzó por la declaración de un testigo que fungió como guarda de seguridad. El escolta buscó a Sandoval para confesarle que fue mensajero de un soborno que empresarios de la minera rusa Mayaníquel le enviaron a la puerta de la casa del presidente Alejandro Giammattei. El presunto objetivo del soborno era lograr una concesión en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en la pequeña costa Caribe de Guatemala, para que los mineros rusos pudieran despachar los barcos con el níquel extraído.

Archivo-Juan Francisco Sandoval, exfiscal de Guatemala, habla durante una entrevista con AFP, en Washington, DC., el 24 de julio de 2023. © AFP/Stefani Reynolds

Según el testimonio que consignó el testigo cuando Sandoval aún era el jefe de la FECI, los hechos ocurrieron la noche del 29 de abril de 2021. Todo comenzó en el Hotel Hyatt de la zona 10, un destacado distrito hotelero y gastronómico de Ciudad de Guatemala, en cuyo sótano les ordenaron a él y a un compañero que sacaran de una camioneta Suburban “un paquete (...) dicho paquete era una alfombra que estaba envuelta como caja de regalo y tenía un listón rojo que lo amarraba”.

El testigo, cuya identidad es oculta, prosigue diciendo que al cargar dicho paquete pudo determinar que contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes. Y añade que antes de salir del sótano del hotel, un funcionario ministerial de nombre Alberto Alvarado Oliva “nos indicó que nos dirigiéramos a la casa de Alejandro Giammattei”.

Con la investigación en curso, Sandoval escudriñó los diferentes movimientos de los mineros rusos en Guatemala, con recibos de hoteles en la capital, e incluso reuniones en el departamento de Petén con el entonces Ministro de Economía, Antonio Malouf. Un ministro que pocos días después viajó a Rusia. Pero el trabajo que adelantaba Juan Francisco Sandoval despertó la inquietud de su jefa, la Fiscal General Consuelo Porras.

Tan solo dos días antes de su destitución, Porras le había instruido a Sandoval que la investigación debía transferirse a otra fiscal, de nombre Cinthia Monterroso (la misma que ha liderado los allanamientos en contra del Partido Movimiento Semilla). Amparado en un recurso de consideración, Sandoval apeló dicha decisión, pero a cambio obtuvo la respuesta de “yo no le estoy pidiendo su opinión, eso se va a hacer”, aludiendo a lo dicho por la fiscal general.

Archivo-Decenas de manifestantes sostienen banderas guatemaltecas durante una protesta para exigir la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y la fiscal general María Consuelo Porras, luego de que el fiscal especial contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, fuera destituido, en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de Guatemala, el 31 de julio de 2021. © AFP/Johan Ordoñez

El cerco se estrechaba para Sandoval y, de un día para otro, Consuelo Porras le notificó que dejaba de ser el jefe de la FECI. “Yo pensé en que me iban a detener desde el momento en que me destituyeron, porque entre las calumnias de Consuelo Porras dice que me destituyeron por los vejámenes que yo a ella le provocaba”, reveló el exfiscal, quien añadió que “no sé por qué aguanté tanto (...) Tres años y cuatro meses la soporté”.

Quien reemplazó a Sandoval en el cargo de fiscal anticorrupción fue Rafael Curruchiche, también incluido en la Lista Engel de Estados Unidos como un actor antidemocrático que favorece la corrupción. Se trata del fiscal que investiga y ha buscado cancelar al partido del presidenciable Bernardo Arévalo.

“Por ejemplo, este señor que es fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, todos los días me calumnia, me trata de desprestigiar, porque no consigue callarme, porque lo que quisiera es que yo me callara acerca de todo lo que está ocurriendo en Guatemala, porque lo que está ocurriendo en mi país es realmente grave”, sentencia Sandoval.

Sandoval es quizá el exfuncionario del aparato judicial de Guatemala que desde el exilio denuncia con mayor vehemencia la persecución judicial de la que son sujetos por el denominado “pacto de corruptos”.

Miguel Ángel Gálvez, el juez que prefirió escapar de Guatemala antes que ser criminalizado por enviar a juicio a los militares de la dictadura

A diferencia de lo sucedido en Argentina en el año 1985, cuando el fiscal Julio Strassera envió a las Juntas Militares a un histórico juicio por el que se convirtió en un héroe, en Guatemala un caso similar le costó el exilio al juez Miguel Ángel Gálvez.

En el caso argentino, el fiscal Strassera tuvo el coraje de acusar a contrarreloj a la sangrienta dictadura militar del General Rafael Videla. Su valentía quedó inmortalizada a través del actor Ricardo Darín en la película ‘Argentina, 1985’.

Pero en Guatemala, la decisión del juez Gálvez de enviar a juicio a nueve policías y militares retirados, acusados de cometer crímenes contra la humanidad en tiempos de la guerra civil y de las dictaduras militares, lo abocó a huir de su patria.

Gálvez es una eminencia ante los jueces del mundo. No solo juzgó al dictador Efraín Ríos Montt por el genocidio indígena contra el pueblo Ixil de Guatemala, sino que también envió a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina por corrupción. Su trabajo le valió que la prestigiosa Northwestern Pritzker School of Law de Chicago lo premiara como el Jurista Global del año en 2023.

Archivo-El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez habla durante la audiencia (fuera de marco) de la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, en la corte de la ciudad de Guatemala, el 25 de agosto de 2015, luego de ser arrestada por cargos de corrupción. © AFP/Johan Ordoñez

Gálvez señaló a France 24 que, a diferencia de la dictadura de Guatemala, “en Argentina sí se le dio más publicidad a esas famosas Comisiones de la Verdad”. Y añade que luego de un tiempo de haberse terminado la cruenta guerra civil de 1960 a 1996, los militares guatemaltecos “despertaron las estructuras criminales” para defenderse, generando mucho temor en los operadores de justicia que comenzaron a enjuiciarlos.

Pero no solo había miedo por atentados contra su vida. También hubo presiones institucionales. En el caso en que envió a juicio a los ex militares y policías de la dictadura, denominado Diario Militar o Dossier de la muerte, ordenó 16 aprehensiones, de las cuales surtieron efecto 12. Pero dice Gálvez que enseguida “hasta el presidente del Congreso se metió en ese tema y me criticó (...) Que cómo era posible que yo había dictado órdenes de aprehensión”.

De los capturados, varios de ellos ya no están en prisión porque les fue brindado el beneficio de medidas sustitutivas. En cambio, al juez Gálvez le tocó irse del país en noviembre de 2022, cuando supo que el aparato judicial estaba en su contra y podría llegar a ser criminalizado por haberse atrevido a juzgar a la fuerza pública acusada de desangrar los pueblos indígenas de Guatemala.

Como el exjuez Miguel Ángel Gálvez, el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la exfiscal Thelma Aldana, una treintena de operadores de justicia desconoce si algún día regresarán a su país natal. Desde el exilio, con ansiedad e incertidumbre, observan el desenlace que pueda ocurrir en las elecciones de este 20 de agosto.

Como en el célebre tango ‘Volver’ de Carlos Gardel, y teniendo en cuenta que las encuestas favorecen ampliamente al candidato anticorrupción Bernardo Arévalo, muchos de ellos 'adivinan el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando su retorno’.

