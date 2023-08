Seguridad, lucha contra el narcotráfico y economía: desafíos de un Ecuador que va a las urnas

Los ecuatorianos y ecuatorianas que este domingo se paren frente a la urna para elegir el presidente deberán escoger no solamente su opción ideológica de preferencia, también el sistema político que definirá su destino en términos económicos, sociales y de seguridad.

Muchos de los votantes se enteraron por los noticieros del país, el 9 de agosto, del asesinato de Fernando Villavicencio, experiodista y exdiputado, aspirante a la Presidencia, quien aseguraba que Ecuador se había convertido en un "narcoestado". El atentado causó preocupación internacional y nacional, entre quienes viven entre extorsiones, secuestros y asesinatos, acciones criminales que se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos cinco años.

Al buscar las causas de la agitada violencia que hoy se vive en Ecuador figuran muchos factores, ninguno definitivo. Decisiones oficiales del pasado, el país como actor dentro del escalamiento global de las drogas, la débil respuesta estatal frente a la criminalidad o la ubicación geográfica de esta nación se contemplan como algunos.

Durante la Administración de Rafael Correa, entre 2007 y 2017, el país vivió un aumento de la vigilancia policial y crecimiento económico con el auge de las materias primas.

En 2009, Correa canceló el contrato de alquiler de una base militar estadounidense en la ciudad portuaria de Manta y dejó de colaborar con la agencia internacional antidroga. La base servía para combatir el tráfico de drogas en una de las zonas de mayor producción y tráfico.

Con el fin de la base se abandonó la seguridad en la frontera con Colombia y facilitó la distribución de drogas en Ecuador, que está situado entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína del mundo, según la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (Ondcp, por sus siglas en inglés).

Cuando Lenín Moreno llegó al poder su prioridad fue pagar la deuda externa, lo que incluyó recortes presupuestarios que afectaron a las fuerzas públicas y se reflejaron en el auge de las bandas delictivas, que extendieron su control territorial hacia ciudades portuarias para manejar el envío de drogas.

Mientras esto ocurría, en el vecino Colombia, el Gobierno firmaba el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuyas disidencias siguen presentes hoy en día en la frontera con Ecuador, donde el tráfico de drogas se mantiene como el combustible del conflicto armado.

InSight Crime ha documentado rutas de transito de la droga desde Colombia, principal productor de coca del mundo, que pasan por Ecuador y salen de sus puertos hacia México, Estados Unidos y Europa. La entidad también ha documentado laboratorios en el lado de Ecuador de la frontera.

Además, la creciente intervención de carteles de narcotráfico de países como México, Colombia o Albania a financiar la operación de las bandas locales ha generado una guerra por el control territorial que sumerge a la población en una violencia sin precedentes. Los Choneros, cuya base de operación es la ciudad portuaria de Manta, colaboran con el mexicano Cartel de Sinaloa, de acuerdo a InSight Crime.

"Ya no nos enfrentamos a la delincuencia común sino a los más grandes cárteles de la droga de todo el mundo", admitió el año pasado el presidente Guillermo Lasso.

Al inicio los enfrentamientos entre estas bandas se limitaban a las cárceles, pero la violencia saltó a las calles. El asesinato en 2020 de alias Rasquiña, el líder de los Choneros y cuyo nombre real es Jorge Luis Zambrano, también habría influido en el aumento de la violencia entre pequeños grupos delictivos que comenzaron una disputa de poder y control territorial en Ecuador tras el vacío que dejó su muerte.

Las cárceles se convirtieron en centros de reclutamientos de la delincuencia. La población en las cárceles rondaba las 11.000 personas en 2009 y pasó a 36.500 en 2021, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

También, desde esas prisiones, donde se han dado sangrientos episodios de violencia en los últimos años, las bandas delictivas comenzaron a dirigir extorsiones y secuestros a comerciantes y la población para financiar sus operaciones delictivas.

“La Policía sabe” repetía Fernando Villavicencio, el 9 de agosto por la mañana, desde el estudio de Ecuavisa, en el que fue su última entrevista televisada. El antiguo periodista de investigación denunció abiertamente vínculos entre la Policía y las bandas delictivas del país, mientras prometió hacer una limpieza en las fuerzas públicas una vez tomara posesión como presidente.

Entre sus propuestas para combatir el crimen estaba construir una prisión en medio de la Amazonía para recluir a los criminales. Su asesinato al salir de un mitin político en Quito fue el tercero de una serie de asesinatos de líderes políticos este año.

Antes, el domingo 16 de julio, el candidato a asambleísta por Esmeraldas, Rider Sánchez Valencia, fue asesinado al salir de una reunión política en la provincia norteña. Cuatro sujetos se acercaron a su vehículo, y cuando intentó huir de la emboscada, le dispararon. Sánchez Valencia era un miembro de la alianza SUMA, liderada por el candidato presidencial Otto Sonnenholzhner. Las autoridades atribuyeron el crimen a un intento de robo.

El domingo 23 de julio, Agustín Intriago, un popular alcalde de la ciudad de Manta que apenas en febrero había sido reelecto, fue asesinado mientras supervisaba unas obras públicas. Según los informes, recibió entre cinco y seis disparos mientras hacía un recorrido.

En el atentado también murió Ariana Estefanía Chancay, una joven futbolista cuya carrera iba en ascenso, quien conversaba con el alcalde cuando fueron atacados. Cuatro personas más resultaron heridas. La razón del ataque no ha sido oficialmente determinada.

El 14 de agosto, y cuando el país aún no terminaba de digerir la muerte del candidato Villavicencio, otro crimen topó las portadas nacionales. Pedro Briones, un dirigente del partido Revolución Ciudadana, el movimiento político vinculado al expresidente Rafael Correa, murió acribillado en la puerta de su casa en San Mateo de Esmeraldas.

Pese a estas muertes, la campaña continuó pero con los principales aspirantes vistiendo chalecos antibalas y reforzada su seguridad.

En entrevista con France 24, la secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade Quevedo, admitió que no hay capacidad de respuesta de parte del Estado a la situación de seguridad.

Son miles de miles de personas que han sido asesinadas en los últimos años. El país ha tocado un fondo inesperado. No hay capacidad de respuesta por parte del Estado, no hay liderazgo, no existe un rumbo, admitió la funcionaria.