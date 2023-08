Las aymaras y su esfuerzo por preservar el lago Titicaca, azotado por la sequía y la contaminación

REPORTAJE

La sequía y la contaminación se ensañan cada vez más con el lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú. En el pueblo boliviano de Cohana, los habitantes experimentan dificultades para la provisión de agua y alimentos tras la desaparición de un río que era afluente del Titicaca. A pesar del complejo panorama, un grupo de mujeres voluntarias contribuyen con labores de limpieza, con la esperanza de ayudar a preservar el lago, alrededor del cual viven casi dos millones de personas.

En Bolivia, las voluntarias aymaras Mujeres Unidas en Defensa del Agua claman por ayuda porque la sequía ha puesto en peligro la provisión de alimentos y de agua. Ellas también se han organizado para limpiar la basura que llega al lago Titicaca desde los municipios cercanos.

Una de las consecuencias del cambio climático y la sequía es la desaparición del río que pasaba frente al pueblo boliviano de Cohana y que era un afluente del Titicaca.

Donde hace dos años había un río, ahora hay un desierto con decenas de botes abandonados en tierra.

“Aquí había un río lindo, hasta pescados había, pero ahora así está, y mucho está afectando la contaminación. Ya no hay comida del ganado, ni para tomar agua, ni para lavar, no hay cómo vivir aquí (…) Sequía, totalmente. Este año no hay producción, ni para el ganado, ni para los humanos”, afirma a France 24 la vicepresidenta de esa organización y habitante de Cohana, Teresa Mendoza.

Teresa Mendoza, vicepresidenta del grupo Mujeres Unidas en Defensa del Agua, cuenta que donde antes había un río que desembocaba en el Titicaca, frente al pueblo de Cohana, ahora hay un desierto. La sequía ha puesto en peligro la producción de alimentos. © Javier Aliaga/France24

Cerca del lugar, en la Base Naval de Guaqui, la Armada ha confirmado que el descenso de las aguas del Titicaca está en un nivel de sequía por la falta de lluvias significativas.

La disminución del lago podría alcanzar un récord histórico este año

Carlos Carrasco, ingeniero del Servicio de Hidrología Naval, indicó que este mes el nivel del agua bajó a 3.807,68 metros sobre el nivel del mar (msnm). El dato está 42 centímetros por debajo del registrado el pasado abril y a más un metro del reportado en el mismo mes del 2022 (3.808,98 msnm).

De continuar la disminución, a fin de año se rebasará en más de 41 centímetros el récord histórico mínimo reportado en 1988, de 3.807,49 msnm, según proyecciones de la institución naval.

“Lo que se refleja es un nivel del descenso del lago. Bastante menor a lo que sucedió el año pasado. Eso nos lleva a pensar que este año podamos tener problemas porque el comportamiento normal del agua es que continúe descendiendo hasta el mes de diciembre”, afirmó Carlos Carrasco, ingeniero hidráulico de la institución naval.

Archivo- Imagen del lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú, con su nivel de agua en mínimos históricos debido al cambio climático y una severa sequía. Fotografía tomada en la comunidad de Huatajata, en el Altiplano boliviano el 9 de agosto de 2023. © AFP/Aizar Raldes

Según Carrasco, el déficit y las variaciones de precipitaciones se deben a que la región soportó tres fenómenos consecutivos de la “La Niña” y luego un fenómeno de “El Niño”.

El problema se agrava en esa zona, con la contaminación por la basura que desemboca en el lago Titicaca desde los municipios cercanos.

"No tenemos agua"

Rosa Jalja, miembro de las Mujeres Unidas en Defensa del Agua, afirma que el problema de contaminación proviene de El Alto porque no tiene una planta de tratamiento de basura adecuada para el tamaño de su población, de más de un millón de habitantes, y que la constituyen en la segunda urbe más grande de Bolivia, después de Santa Cruz, en el este del país.

Además, agrega que el otro problema a resolver es el de la provisión de agua potable para la zona del lago.

“No tenemos agua. Cómo vamos a hacer. Los ingenieros nos han explicado que pueden hacer pozos de aire. No sé qué mecanismo hay que optar, porque en todo este sector no hay agua”, señala Jalja.

Archivo-Imagen del lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú, con su nivel de agua en mínimos históricos debido al cambio climático y una severa sequía. Fotografía tomada en la comunidad de Huatajata, en el Altiplano boliviano, el 9 de agosto de 2023. © AFP/Aizar Raldes

A pesar de no poder contra la sequía, las voluntarias intentan contribuir con la limpieza a la preservación del lago que le da vida a casi dos millones de personas de Bolivia y Perú.

