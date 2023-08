FMI libera un desembolso clave, Argentina se suma a los BRICS y una serie de robos genera inquietud

Qué pasa en Argentina

Buenos Aires – A pesar de señalar que el país no había cumplido los objetivos del acuerdo hoy vigente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó un desembolso por US$7.500 millones. El jueves 24 de agosto, el grupo de los BRICS anunció que Argentina se convertirá en uno de sus seis nuevos miembros. Y una serie de robos en grupo en diferentes provincias genera preocupación...

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el desembolso de US$7.500 millones para Argentina, tras hacer una revisión del acuerdo que mantiene con el país. Lo hizo a pesar de que consideró que Argentina no había cumplido las metas establecidas y anunció que habrá nuevas metas y una nueva revisión en noviembre.

Por otro lado, al cierre de la cumbre de los BRICS, el grupo anunció la incorporación de Argentina al bloque, algo que fue recibido con polémica en el país.

Y entre el fin de semana y el martes 22 de agosto se dieron intentos de robos en grupo –algunos se concretaron– en cuatro provincias del país. La situación más intensa se vivió el martes en el conurbano bonaerense, la zona de la provincia de Buenos Aires que rodea a la capital argentina. Las autoridades señalaron que detrás de los hechos hubo una campaña de incitación y prefirieron no usar la palabra "saqueos".

Además, un triunfo inaugural para el fútbol argentino, ventas flacas en el Día del Niño, una celebración de la lectura y una nueva edición del Festival de Tango de Buenos Aires.

El miércoles, el Fondo Monetario Internacional, tras completar la quinta y la sexta revisión del acuerdo con Argentina, decidió liberar un desembolso de aproximadamente US$7.500 millones para el país sudamericano. Los fondos son clave para reforzar la disponibilidad de divisas de las que dispone el Estado, en un país donde la falta de dólares es uno de los principales problemas para la administración de una economía en crisis, que no crece desde hace más de diez años y tiene una inflación superior al 113% anual.

En un comunicado de prensa, el FMI dijo: "El Directorio Ejecutivo consideró que no se alcanzaron los objetivos clave del programa hasta finales de junio de 2023 debido a la sequía sin precedentes y a desviaciones de las políticas, requiriendo la aprobación de exenciones por incumplimiento". El Fondo también informó que se modificaron objetivos de acumulación de reservas, de saldo fiscal primario y de financiación monetaria del déficit.

El ministro de Economía Sergio Massa, que también es candidato para las presidenciales de octubre, estuvo en Washington durante el anuncio. Había viajado allí para reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y funcionarios del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de los departamentos del Tesoro y de Estado de los Estados Unidos.

El acuerdo vigente con el organismo internacional es una refinanciación del préstamo de US$44.000 millones que el FMI le dio al país en 2018. En su comunicado, el Fondo dijo que la próxima revisión será en noviembre, después de la primera vuelta electoral del 22 de octubre.

Argentina se convertirá en nuevo miembro de los BRICS en 2024 (conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), según anunció el grupo de países al final de la cumbre de tres días que finalizó el jueves en Johannesburgo, Sudáfrica.

Además de Argentina, otros cinco países se sumarán a los BRICS el año próximo: Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había dado su respaldo explícito a la incorporación de Argentina.

El presidente Alberto Fernández celebró la noticia en una aparición remota via digital en la cumbre de los BRICS. Dijo que con la incorporación de los nuevos socios “se creará una nueva plataforma para proyectar la voz de los países en desarrollo”.

Por su parte, la candidata presidencial de la coalición opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo, señalando la invasión rusa de Ucrania, que en caso de ella ser electa en octubre “Argentina bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS”. La declaración se dio este jueves en el marco de un encuentro organizado por AS/COA (Americas Society/ Council of the Americas) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Javier Milei, el candidato de extrema derecha, libertario, que sacó la mayor cantidad de votos en las primarias del 13 de agosto también fue orador en ese evento. Aunque no hizo referencia directa a los BRICS, sí dijo respecto a su propuesta de política internacional: “No nos vamos a alinear con comunistas”. Y que los únicos dos países con los prevé alinearse en caso de llegar al poder son EE.UU. e Israel.

El fin de semana largo, que se extendió hasta el lunes pasado, hubo intentos aislados de saqueos, o robos en grupo (el Gobierno prefiere evitar el término "saqueos", porque remite, entre otras cosas, a fenómenos mucho más extendidos que tuvieron lugar en la crisis de 2001 y durante la hiperinflación de 1989), en las provincias de Mendoza, Córdoba y Neuquén, en principio promovidos por mensajes de WhatsApp.

El martes hubo una combinación de robos en grupo en algunas zonas del conurbano bonaerense (la zona de la provincia de Buenos Aires que rodea a la Ciudad de Buenos Aires), especialmente a supermercados, y falsas alertas en el conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires.

Hubo decenas de detenidos por los robos e intentos de robos. Las autoridades nacionales anunciaron que darán compensaciones económicas a los comercios afectados.

El Gobierno señaló que detrás de lo ocurrido hubo falsas noticias e incitación en redes sociales. El dirigente de un movimiento social piquetero, Raúl Castells, dijo en el canal de televisión 'Crónica TV' que su organización estaba convocando los saqueos. Por sus declaraciones será investigado en la Justicia.

El domingo pasado se celebró en Argentina el Día del Niño, o Día de las Infancias. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas para esa fecha cayeron un 0,2% interanual, en un contexto de alta inflación. También tuvo un impacto negativo en las ventas, según la CAME, que el Día del Niño coincidió con el fin de semana largo, "porque la gente volcó dinero a viajes".

El lunes pasado, la selección argentina femenina, las Murciélagas, se consagró campeona del primer Mundial de fútbol para ciegas, que se disputó en Birmingham, Reino Unido. El equipo venció en la final a Japón por 2-1.

El jueves, en el aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, Argentina celebra el Día del Lector. En ese marco, la Fundación El Libro, responsable de la Feria del Libro de Buenos Aires, lanzó la campaña Leyendo.arg para promover la lectura. La campaña presenta en redes sociales piezas breves en video de personalidades, como el músico Fito Páez, en las que hablan de su relación con los libros y la lectura.

El miércoles 23 de agosto comenzó en Buenos Aires el Tango BA Festival y Mundial 2023, que cumple 20 años. Se extenderá hasta el 3 de septiembre. El festival incluye espectáculos y la competencia entre más de 650 parejas de baile de más de 30 países que buscan coronarse como la mejor del mundo en dos categorías: tango escenario y tango de pista.

