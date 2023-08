Ecuador: Christian Zurita, excandidato presidencial, abandonará el país por seguridad

Christian Zurita, periodista que asumió el rol de candidato presidencial tras el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, detalló el 28 de agosto sus planes de abandonar el país por motivos de seguridad. La primera vuelta de las elecciones ecuatorianas se desarrolló en medio de un auge de la violencia. Ahora los dos candidatos a la segunda vuelta inician la precampaña y el Consejo Nacional Electoral anunció que repetirá la votación de las circunscripciones del exterior a la Asamblea.

“Yo no espero eso para mi vida. Tengo que tomarme un tiempo para mí”, declaró el excandidato presidencial Christian Zurita en una entrevista al canal local Ecuavisa el 28 de agosto. Debido a la crisis de seguridad que azota al país, Zurita detalló que viste chaleco antibalas y se desplaza con casco, además de disponer de un equipo de seguridad.

El periodista asumió el rol de candidato a la Presidencia de Ecuador por el partido Construye tras el asesinato de Fernando Villavicencio el 9 de agosto. Ambos trabajaron múltiples veces como compañeros, publicando investigaciones de casos de corrupción, particularmente durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017).

“Siempre he sido un tipo que no ha tenido miedo, sí, pero entiendo ahora que existen circunstancias, especiales, que dejan en evidencia que las cosas no son como antes”, añadió Zurita. Construye fue el segundo partido en obtener más escaños en la Asamblea, detrás de Revolución Ciudadana, partido de Luisa González, que obtuvo 50.

Explicó que no se iría sin cumplir con las responsabilidades de su rol de candidato a la Presidencia. “Hay que estructurar y ser parte de una línea que pueda ayudar a los asambleístas electos, para que puedan tener un importante desempeño en la Asamblea Nacional", especificó el excandidato.

Christian Zurita está ultimando los detalles de un trabajo periodístico realizado junto a Villavicencio, un libro que espera publicar antes del 15 de septiembre. También afinará “algunas líneas” del portal periodístico “que juntos levantamos y que no puede quedar en el olvido”.

Añadió que no abandonaría sus labores desde el extranjero, sino que vería “qué caminos se abren”, sobre todo para proyectos de investigación. “Es importante iniciar ciertos procesos y ciertos temas que eran parte de la agenda que trabajamos juntos Fernando y yo y que pueden retomarse con fuerza desde fuera del país”, indicó.

El asesinato del candidato Villavicencio a la salida de un mitin político convulsionó al país, menos de dos semanas antes de la primera vuelta de las elecciones anticipadas. Luisa González, del partido de Rafael Correa y favorita de las encuestas, y Daniel Noboa, empresario visto como el candidato sorpresa, irán a segunda vuelta el 15 de octubre.

Consejo Nacional Electoral repetirá el voto a distancia para la Asamblea Nacional

El voto a distancia enfrentó múltiples problemas durante la primera vuelta el 20 de agosto. De las 123.854 personas que se inscribieron en la plataforma para votar desde el extranjero, solo 51.643 lograron registrar su voto. Es decir, menos de la mitad.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el 25 de agosto su decisión de repetir el voto a distancia, únicamente para la Asamblea Nacional. El CNE observó que el porcentaje de votos desde el extranjero no incidiría en los resultados de las elecciones presidenciales.

Están en juego seis escaños para representantes a la Asamblea Nacional por las circunscripciones del exterior. Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo que lo ideal sería repetir esas elecciones a la vez que la segunda vuelta, pero el CNE aún no ha confirmado la fecha. De momento, esos seis escaños están repartidos así: tres para Revolución Ciudadana y tres para Construye.

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó investigar los problemas de la plataforma de voto y revisar si el sistema ofrecía las garantías suficientes, en un informe preliminar.

El partido de Luisa González había solicitado una investigación y la repetición del voto. "La Revolución Ciudadana, como organización política, pide a la Fiscalía que investigue y se convoque a nuevas elecciones en las circunscripciones del exterior, para que nuestros hermanos migrantes expresen su voluntad en las urnas", declaró Marcela Aguiñaga, prefecta de la provincia de Guayas por Revolución Ciudadana, el 24 de agosto.

Por su parte, Christian Zurita considera que la repetición implica “un abuso a los principios de causalidad, de seguridad jurídica, de legitimidad y legalidad con respecto a la votación en el exterior”, dijo en la entrevista a Ecuavisa. Considera que los únicos beneficiarios de la repetición serán los dos partidos que van a segunda vuelta, y que el principio de realizar elecciones a la Asamblea durante la primera vuelta es que los votantes “dividan de una manera más homogénea la presencia de los partidos en la Asamblea”.

El 26 de agosto, el CNE aprobó el diseño de la papeleta para la segunda vuelta, con tres niveles de seguridad para evitar falsificaciones.

Candidatos inician precampaña con un giro de imagen

La campaña formal de la segunda vuelta inicia el 24 de septiembre y durará hasta el 12 de octubre. Sin embargo, los candidatos Luisa González y Daniel Noboa ya se muestran activos en redes sociales.

La candidata del correísmo se presenta con una imagen “refrescada”, según reportó el medio local 'Primicias'. Ha estado mostrando “actividades más cotidianas y menos formales” y enfoca sus propuestas en los jóvenes.

El 28 de agosto, Revolución Ciudadana publicó dos boletines en el que anuncia la creación de “dos nuevas universidades públicas en el Gobierno de Luisa González” y “revisión de deuda para becarios”.

Daniel Noboa, candidato de la alianza ADN, analizó el éxito de su candidatura considerando que había ganado el voto de los jóvenes y de las mujeres. Con 35 años, el empresario que viene de una de las familias más ricas de Ecuador fue el candidato más joven en el balotaje de la primera vuelta. Su padre, Álvaro Noboa, fue seis veces candidato a la Presidencia.

En redes sociales, Noboa se ha mostrado recorriendo a caballo distintos sectores rurales de Ecuador y haciendo ejercicio, según reportó a su vez 'Primicias'.

Ambos candidatos han diversificado los temas de su campaña, alejándose de la seguridad para referirse al medio ambiente o a políticas sociales.

La seguridad estuvo en el centro de la primera vuelta, particularmente durante el debate presidencial del 13 de agosto. Ecuador sufre actualmente un auge de violencia: en la primera mitad del año, según cifras de la Policía, el país registró 3.500 asesinatos, y la tasa de muertes violentas por 100.000 habitantes se multiplicó por cinco en tan solo siete años.

Quien llegue a la Presidencia de Ecuador tendrá un año y medio para terminar el mandato de Guillermo Lasso, quien por el mecanismo constitucional de ‘muerte cruzada’ disolvió la Asamblea y convocó elecciones anticipadas.

Un año y medio para enfrentarse a la aguda crisis de seguridad y a la pérdida de confianza de los ecuatorianos en sus instituciones.

Con EFE y medios locales

