Tras 50 años de impunidad, siete exmilitares fueron condenados por el asesinato de Víctor Jara

A 15 días de los 50 años del golpe de Estado propiciado por Augusto Pinochet en 1973, la Corte Suprema de Chile imputó a siete exmilitares por el homicidio del cantante Víctor Jara este lunes 28 de agosto. Se trata de un cierre para uno de los casos judiciales más importantes en la historia de Chile. Poco después del fallo, uno de hombres implicados se suicidó.

Anuncios Lee mas

Cerca de cinco décadas después, Chile presenció la condena de los responsables de uno de los crímenes más crueles de la dictadura de Augusto Pinochet. Este lunes 28 de agosto la Corte Suprema del país sentenció a siete exmilitares chilenos por los delitos de secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara. Con un fallo unánime, el tribunal aseguró que "los hechos reseñados (...) son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, acreditados legalmente a través de los medios probatorios".

Jara fue asesinado días después de haber sido detenido el 12 de septiembre de 1973 por los militares que llevaron a cabo el golpe de Estado en Chile en contra del presidente Salvador Allende. Un hecho que marcó la historia del país suramericano, pero que ha tenido pocas respuestas.

El fallo marca así un precedente. Según el ministro de Justicia chileno, Luis Cordero, “tienen un rol reparador cuando no solo se condena a los culpables y también se cuentan la historias de las víctimas”.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Chile sentenció a penas de entre 10 y 15 años de cárcel por homicidio calificado y secuestro a Juan Jara Quintana, Nelson Haase Mazzei, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Ernesto Bethke Wulf y Hernán Chacón Soto. A su vez, Rolando Melo Silva, también fue sentenciado: el ex fiscal militar deberá pagar una pena de cárcel de ocho años y dos días por el delito de encubrimiento de homicidio y secuestro.

Ad portas de la conmemoración de los 50 años del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos por las defensas de los acusados, quienes deberán cumplir 25 años de condena. Detalles aquí👇https://t.co/Gm95xmfWbd — Fundación Víctor Jara (@FundVictorJara) August 29, 2023

Sin embargo, este 29 de agosto, cuando la policía chilena iba a arrestarlo, Hernán Chacón Soto fue encontrado muerto en su casa, según la confirmación del ministerio del Interior al diario 'El País'. Chacón se quitó la vida en horas de la mañana de este martes, tan solo un día después de la sentencia de la Corte Suprema.

Ex brigadier del Ejército de Chile, Chacón tenía conocimientos tácitos de inteligencia y de inteligencia, según el fallo de la Corte. Unas “condiciones que le permitieron intervenir directamente en el desarrollo de los interrogatorios”, informó la investigación del organismo judicial chileno.

Un atroz asesinato

Junto a Littré Quiroga, entonces director del Servicio Nacional de Prisiones del gobierno del socialista Salvador Allende, Jara fue trasladado al Estadio Chile (que recibe ahora el nombre de Estadio Víctor Jara) en la capital del país el 12 de septiembre de 1973. Allí, fueron encerrados junto con otros 5.000 prisioneros seguidores de la propuesta política de Allende.

En una carta también conocida por el diario 'El País', Quiroga se refirió a sus hijos el día que fue capturado: “Niñitos: pórtense bien y cómanse toda la comida. Estudien mucho y ayuden a su mamá. El papá no podrá verlos quizás hasta cuándo. No vean tanta televisión y pórtense como corresponde, como niños buenos. Chaíto y no se olviden de su papito. Felicidades, Littré Quiroga C”.

El fallo de la Corte Suprema añade que uno de los principales incentivos para la tortura de Jara fue su actividad artística vinculada a la actividad política de Allende. Según la información judicial del caso, Jara tenía 56 fracturas óseas y 44 balas en su cuerpo. Por su parte, el cuerpo de Quiroga evidenciaba 47 fracturas y 23 impactos de bala.

La música de Jara muestra su lado subversivo y sus letras se convirtieron en himnos en contra de la dictadura. El compositor fue militante del Partido Comunista y miembro del Gobierno de la Unidad Popular de Allende.

El cuerpo de Jara fue encontrado en un terreno cerca del Cementerio Metropolitano el 16 de septiembre, cuatro días después de haber sido capturado por los militares golpistas de extrema derecha.

La Justicia chilena ordenó en 2009 la exhumación de los restos del cadáver de Jara, luego de 36 años de su muerte. La entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, participó en lo que fue un homenaje masivo al cantautor, sus restos fueron enterrados en medio de un homenaje oficial.

ARCHIVOS) La gente sostiene un retrato del cantante chileno Víctor Jara, durante su funeral de tres días en Santiago el 5 de diciembre de 2009, seis meses después de que sus restos, enterrados en secreto durante 36 años después de su muerte por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973). -1990)-- fueron exhumados por orden judicial como parte de una investigación sobre su muerte. La Corte Suprema de Chile condenó el 28 de agosto de 2023 a siete ex oficiales del Ejército de Chile a entre 8 y 25 años de prisión por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara pocos días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet que derrocó al socialista Salvador. Allende el 11 de septiembre de 1973. AFP - CLAUDIO SANTANA

Un legado que prevalece por amor

Londinense de nacimiento, Joan Turner llegó a Chile en 1954. Antes de asentarse en el país, Turner ya había estudiado en la Escuela de Danza de Sigurd Leeder, consolidando así su gran formación artística como bailarina. Turner llegó a Santiago de Chile con su primer esposo, Patricio Bunster. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho tiempo.

Cuando Turner ejercía como docente de danza y teatro en la Universidad de Chile, conoció a Jara, entonces estudiante de segundo año de teatro. Tiempo después se casaron y su historia se vio truncada por el asesinato de Jara en 1973.

Tras la muerte de su esposo, Turner regresó en medio de un exilio político a Londres y tomó distancia de la danza, iniciando sus acciones en la defensa de los derechos humanos. Años más tarde, decidió volver a Chile en la década de los 80. Desde entonces, se convirtió en un referente como maestra de danza en Chile. Turner, de 96 años, nunca se desligó de las artes.

La viuda de Víctor Jara, Joan Jara, posa para una fotografía durante una entrevista con The Associated Press en Santiago, el jueves 1 de octubre de 2009. El asesinato de Jara, quien fue torturado y asesinado a tiros debajo de un estadio donde se encontraban 5.000 seguidores del derrocado presidente Salvador Allende. fueron detenidos durante los primeros días del golpe de Estado de 1973 en Chile, nunca ha sido resuelto. AP - Roberto Candia

La viuda de Jara ha sido una abanderada de la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de la dictadura militar en Chile, al tiempo que sostiene la memoria y el legado de su difunto esposo.

Turner fue quien creó la Fundación Víctor Jara, organización que busca mantener vivo el trabajo y la trayectoria de Jara, al tiempo que promueve nuevos artistas y expresiones culturales emergentes en Chile. En paralelo, también fundó el Centro de Danza Espiral, una importante escuela chilena para la formación de bailarines.

Entre los logros de Turner, al promover el legado de su difunto esposo, está el Estadio Víctor Jara. En el año 2005, su fundación gestionó ante el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile la declaración del estadio como un monumento nacional.

En 2009 el Consejo, de manera unánime, declaró el Estadio Víctor Jara como Monumento Histórico Nacional: una victoria para la construcción de memoria y la promoción de las artes en Chile.

Con EFE y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo