“Una madre no se cansa de buscar”: el esfuerzo de miles por hallar a sus seres queridos en México

Ciudad de México, México – El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones en México va más allá de una fecha en el calendario. En el país, más de 110.000 personas se encuentran desaparecidas, una realidad que atraviesa la cotidianidad de múltiples madres que han dedicado sus vidas a dar con el paradero de sus hijos. Se trata de una constante lucha en la que muchas veces encuentran más obstáculos y preguntas que respuestas. Además, la nación vive una crisis forense, con 50.000 cuerpos sin identificar.

“Ese presentimiento como madre que te da, que dice ‘algo va a pasar’. Le pregunté si estaba bien (...) Me dijo ‘sí, madre, no te preocupes’", cuenta Rosa Isela Velasco entre sollozos, sin poder terminar la frase. La mañana del 4 de marzo de 2022 fue la última vez que supo de su hijo, Cristian Díaz. Hasta la fecha no ha parado de buscarlo.

Luego de enfrentar la indolencia de las autoridades, finalmente uno de los detenidos como presunto responsable en la desaparición de su hijo ha declarado sobre la existencia de un terreno, en el Estado de México, donde sus agresores habrían tirado el cuerpo de Cristian.

“Miren, ya encontraron al parecer una osamenta donde presuntamente uno de ellos dice dónde dejó a mi hijo, y ya me hicieron (pruebas de) ADN, pero no me han entregado resultados. Yo sé que va a ser un dolor muy grande en cuanto sepa si es mi hijo o no es mi hijo”, comenta Velasco.

Cristian es amante de la música, lo conocen como DJ Cris, cuenta su madre. Lo describe como muy hogareño, ya que a pesar de su edad se la pasa siempre con la familia, le gusta hacer de comer para todos. Cristian es ingeniero, egresado de la Universidad Nacional. No es solo una cifra más y, sin embargo, forma parte de la estadística de más de 110.000 personas desaparecidas en México, según registros oficiales.

Rosa Isela se unió al Colectivo Mariposas, fundado en el Estado de México por Laura Curiel, quien desde hace más de ocho años busca a su hija Daniela, desaparecida en un contexto de violencia intrafamiliar.

El desdén de las autoridades ha llevado a las madres que buscan en distintos puntos del país a organizarse para llevar a cabo la búsqueda de sus hijos.

“Aquí hay compañeras que saben que hemos batallado mucho. Porque ellos (las autoridades) argumentan que no tienen personal, que no tienen recursos, la infraestructura tecnológica y humana es muy poca. Entonces son los mayores problemas a que nos enfrentamos”, señala Laura, durante una brigada de pega de carteles y reparto de volantes en el municipio de Chalco, al oriente del enorme Estado de México, cerca de una universidad tecnológica.

"Le apuestan siempre a cansarnos, pero la verdad es que el amor de una madre nunca se cansa, ni se cansará de buscar jamás”

Hasta allí llegaron para concientizar a la sociedad, en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos.

“Creo que esto es para que la sociedad vea que existe el día, que existen las personas desaparecidas y que existimos las familias”, subraya Laura.

Lamenta que el trabajo de las autoridades pareciera que “es cansarnos, cansarnos en el sentido de que damos mil vueltas para ver cómo va la carpeta, para la búsqueda, para muchos trámites, entonces ellos le apuestan siempre a cansarnos, pero la verdad es que el amor de una madre nunca se cansa, ni se cansará de buscar jamás”.

Con o sin vida, las madres piden hallar a sus hijos

Es miércoles al mediodía y el calor pega fuerte en el municipio de Xochitepec, en el estado de Morelos. Elvia Ruiz tendría que estar trabajando a esta hora. Ese es, de hecho, el motivo por el cual no ha podido dedicar todo su tiempo a la búsqueda de su hijo Édgar, desaparecido en julio de 2021.

Sin embargo, este día decidió tomar toda la mañana para venir desde el municipio de Jiutepec, a 23 kilómetros, para que le tomen muestras genéticas, que se irán a una gran base de datos con el objetivo de confrontar el ADN de los familiares con el de las osamentas que yacen en los servicios médicos forenses sin identificación alguna. La crisis es de tal magnitud, que según las propias autoridades hay más de 50.000 cuerpos sin identificar en el país.

Elvia sabe que al participar en este ejercicio puede enfrentarse a un escenario fatal, pero ya son más de dos años sin saber de su hijo y su desesperación la lleva a agotar todas las posibilidades.

“No quisiera yo una noticia así, pero pues también, por una parte (...) Sería lo mejor, para saber de mi hijo, tener la certeza, ya ahora sí que saber una cosa u otra, pues para mí ya son dos años largos también”, afirma Elvia mientras espera a ser atendida en las instalaciones del nuevo Centro Nacional de Identificación Humana.

A Elvia ya le habían tomado muestras genéticas en una ocasión en la Fiscalía estatal, pero los resultados no fueron positivos. Además, fue una amarga experiencia, ya que señala que fue revictimizada.

“Fui al forense a preguntar, pero me enseñaron unos catálogos de restos, de restos humanos, de huesos. ¡Cómo voy a identificar así a mi hijo! Me dicen ‘¿Usted podría ver, identificar?’ Con ropas quemadas, ropas ya deshechas (...) ¡Cómo voy a identificar así a mi hijo!”, recuerda con pesar.

Pero esta vez es distinto. Al llegar a las instalaciones pertenecientes al Centro Nacional de Búsqueda, le ofrecen un refrigerio. Luego, la hacen pasar a una entrevista con una mujer capacitada para escuchar a las víctimas. La servidora pública le hace preguntas durante más de dos horas.

Recordar es revivir el dolor. Elvia no logra contener el llanto en más de una ocasión, pero sabe que la intención es contar con la mayor cantidad de información posible a fin de tener elementos que permitan eventualmente identificar a su hijo, en caso de que su cuerpo hubiera sido encontrado en alguna fosa común.

Areli Alatorre es directora de esta área de Investigación y Documentación de Víctimas, del Centro Nacional de Identificación Humana. Explica que después de esa entrevista a los familiares, se les toma una muestra genética, con un abatelenguas, para que pueda ser comparada de manera masiva y, en el mejor de los casos, obtener un resultado positivo futuro, tras el contraste de datos.

“Una vez tomada la muestra, se va a embalar, va a llevar un proceso de cadena de custodia hasta llegar a las áreas correspondientes especializadas en genética, donde se van a sacar los perfiles genéticos de todas estas muestras. Estos perfiles posteriormente van a ser regresados de mano a mano a las personas que los donaron y se van a quedar en una base de datos que constantemente va a estar alimentada con más perfiles, y se van a cotejar con muestras que no estén identificadas”, explica.

El inicio oficial de las brigadas de toma de muestras genéticas fue en diciembre de 2022 en el estado de Colima. Los estados de Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, han establecido convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda para las tomas de muestras.

“El paso dos que estamos ansiosos esperando es la obtención de estos primeros perfiles genéticos, para devolverlos a las familias y que tengan a certeza de que su muestra está siendo procesada. Aunque, aún no le estamos diciendo dónde está su familiar, este sería el paso número tres”, detalla Alatorre.

La empatía, una carencia entre las autoridades

El pasado 31 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en claro que, pese a las reiteradas solicitudes de diversos colectivos de madres buscadoras, no piensa reunirse personalmente con ellas.

La situación “ya se está atendiendo” y lo demás “es politiquería y publicidad”, aseguró en su conferencia de prensa matutina.

La respuesta no se hizo esperar y vino de una de las madres, Ceci Flores, quien a través de un video sostuvo: “las madres buscadoras que pedimos una reunión con usted no tenemos nada que ver con politiquería ni publicidad. Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros hijos para fines poco dignos”.

La activista le reprochó al mandatario federal que, al hacer esas acusaciones, refleja “una especie de apatía, insensibilidad”. Por ello, con respeto a su investidura, asegura, le planteó que si no las quiere recibir, entonces lo invitan a que las acompañe a una jornada de búsqueda y así quizás cambie de parecer y pueda distinguir entre desesperación y politiquería.

En este camino de dolor habemos quien abandonamos nuestra vida para buscar a los hijos y quienes abandonan sus ideales cuando llegan al poder. Usted no lo haga. Vaya con nosotras a una búsqueda y le aseguro que podrá distinguir entre desesperación y “politiquería” @lopezobrador_ pic.twitter.com/TjaHquEPPW — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) July 31, 2023

Las palabras del presidente lastimaron a un sector que es doblemente vulnerable, porque además de haber perdido a sus hijos, algunas madres que buscaban a sus hijos han sido asesinadas y otras viven bajo amenazas, como es el caso de Ceci Flores, quien ha alertado que “le han puesto precio” a su cabeza.

El crimen más reciente contra una madre buscadora ocurrió el pasado mayo, cuando en el municipio de San Miguel Octopan, al noreste de Celaya, Guanajuato, Teresa Magueyal fue asesinada a tiros.

Magueyal buscaba a su hijo, José Luis Apaseo, desaparecido el 6 de abril de 2020, en esa misma localidad. Su caso se suma al de por lo menos cuatro mujeres a quienes les han arrebatado la vida mientras desesperadamente buscaban a sus seres queridos durante 2022.

