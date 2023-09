"Son parte de la decadencia": Milei responde a Petro tras compararlo con Hitler

Cruce de acusaciones entre el candidato de extrema derecha de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En una entrevista radial, Milei afirmó que, en el fondo, “un socialista es una basura, es excremento humano”. Unas declaraciones que no fueron bien recibidas por Petro, quien aseguró en redes sociales que: “Eso decía Hitler”.

Era la primera vez que el candidato a la presidencia de Argentina daba una entrevista para un medio colombiano. El lunes 28 de agosto, Javier Milei, favorito en las elecciones primarias de Argentina y el principal contrincante del peronismo, dio fuertes declaraciones a los micrófonos de 'RCN radio' y cargó contra el socialismo.

"La decadencia de Argentina empieza con esto de abrazar las ideas socialistas, es decir, la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. En la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre", dijo en la entrevista.

El rechazo del socialismo es una bandera que lo ha hecho más popular dentro y fuera su país. Y Milei no dudó en reafirmarlo en la entrevista.

¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano, que básicamente, por no querer soportar el brillo de otro ser humano, está dispuesto a que todos estén en la miseria. Ser socialista, en el fondo, es una enfermedad del espíritu, una enfermedad del alma. Son malas personas, esa es la realidad, expresó.

Sus palabras, para nada blandas, generaron el rechazo de varios líderes políticos y del propio presidente de Colombia. Esta vez, con escasas tres palabras, no escatimó en calificar las afirmaciones del economista argentino. “Eso decía Hitler”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

Los roces entre ambos políticos no se quedaron ahí, este jueves 31 de agosto, Milei afirmó en la emisora argentina 'Radio Continental': “A mí de un socialista no me sorprende nada. Petro es Foro de São Paulo, Grupo Puebla. Esos son parte de la decadencia. A ellos los liberales les molestamos mucho, porque los dejamos en evidencia”, argumentó.

Actualmente, Argentina y Colombia gozan de buenas relaciones debido a la afinidad política de los dirigentes que están en el poder. Alberto Fernández, mandatario argentino, y Petro defienden ideas similares y han podido mantener conversaciones estrechas en los distintos eventos internacionales.

De hecho, Buenos Aires fue uno de los primeros viajes internacionales del mandatario colombiano después de haber jurado como presidente el 7 de agosto de 2022.

Sin embargo, si Milei llega a la Casa Rosada, analistas políticos encuestados por EFE ya estiman que las relaciones entre ambos países se llenarían de fisuras.

El triunfo de Milei y sus polémicas propuestas

Milei fue la gran sorpresa de las elecciones primarias de Argentina del pasado 13 de agosto. Aunque las agencias encuestadoras estimaban que iba a liderar, se pronosticaba que su triunfo rondara el 20% de los votos y no cerca del 30% que alcanzó el mes pasado.

El político de extrema derecha ha volcado su mirada hacia los jóvenes. Un grupo poblacional al que suele referirse en sus discursos. “La juventud es la menos adoctrinada, son los menos contaminados por las influencias del socialismo”, afirmó Milei. Para los jóvenes, el polémico candidato es la alternativa que ven ante lo que denominan como "el fracaso del kirchnerismo" y la política tradicional del macrismo.

Actualmente, Argentina se encuentra en una profunda crisis económica que ha llevado a los ciudadanos a una ira social que se expresa en las calles. En las manifestaciones son comunes los reclamos por el hambre, el desempleo o los altos niveles de pobreza que tiene el país.

El aumento en el costo de vida ha llegado a uno de los niveles más altos de la región, superando el 113% en sus datos anualizados, solo detrás de Venezuela, que se encuentra saliendo de una hiperinflación.

Recientemente, el Ministerio de Economía, del que el candidato a la presidencia Sergio Massa es jefe, se ha visto maniobrando en Estados Unidos para buscar soluciones a la crisis de divisas.

Massa ha liderado los millonarios pagos que el país le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI), los créditos que ha hecho a varios bancos para pagar sus responsabilidades y hasta los préstamos inéditos a países árabes para no quedar mal con grandes potencias económicas internacionales.

El economista argentino se queja constantemente de “la caída de Argentina” y recuerda con nostalgia los momentos dorados del país del Cono Sur. Además, en campaña ha abierto la posibilidad de un mercado de órganos y ha propuesto la portación legal de armas, la dolarización de la economía, y la prohibición del aborto. Entre sus ideas también está reducir al mínimo el Estado y eliminar el Banco Central.

