Cronología del cerco judicial al Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo en Guatemala

La candidata guatemalteca por el partido Unión Nacional de la Esperanza y ex primera dama (20082011), Sandra Torres, habla con simpatizantes durante el lanzamiento de su campaña para la segunda vuelta electoral en San José Pinula, Guatemala, el 15 de julio de 2023. La Fiscalía General de Guatemala dijo el viernes que no abandonaría una investigación sobre el partido del candidato presidencial Bernardo Arévalo, pero insistió en que esto no interferiría con la votación del 20 de agosto.

© AFP