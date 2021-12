Vicente Fernández, la voz inconfundible de la música ranchera

A los 81 años y tras meses de complicaciones de salud, se apagó la voz del cuarto 'gallo' entre los ídolos de las rancheras. Vicente Fernández marcó a toda una generación con temas como ‘Volver, volver’ y 'El rey'. Se retiró en 2016 después de más de 100 álbumes y 30 papeles en el cine mexicano.

Días de luto para los mexicanos y la cultura latinoamericana. A los 81 años, y con más de 50 años de carrera, conocido como 'el Sinatra de las rancheras', el cantante mexicano Vicente Fernández falleció en la mañana del domingo 12 de diciembre. Fecha emblemática en su país ya que coincide con la celebración de la Virgen de Guadalupe, a la que 'Chente' declaró su devoción.

Desde agosto, el denominado 'Charro de Huentitán' sufría de complicaciones médicas que parecían acumularse cada día. Todo empezó con una caída en su rancho Los Tres Portillos, en Guadalajara, que lo dejó con una lesión en la columna vertebral cerca al cráneo. Se lastimó la médula, lo cual le inmovilizó los brazos y las piernas.

Entonces fue internado en un hospital en donde lo operaron de urgencia. La intervención le provocó una insuficiencia respiratoria.

Seis semanas de terapia después, y con importantes mejoras, Vicente Fernández dejó la unidad de cuidados intensivos y fue trasladado a una habitación donde continuaba su terapia de rehabilitación física.

Pero a comienzos de diciembre su salud se deterioró y regresó a la UCI. Una última lucha que no ganó, ya que había superado un cáncer de próstata en 2002 y a la extirpación de un tumor en el hígado diez años después. Luego, una trombosis pulmonar le había hecho perder su voz durante un tiempo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rindió un homenaje al “símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México como en el exterior”.

"Nadie va a poder ocupar su lugar, no hay nadie como él, quién sabe cuándo habrá uno como él", dijo este domingo Martín Monroy, del grupo Mariachi Nacional, en la plaza Garibaldi de Ciudad de México en la que se concentraron seguidores del cantante para expresar su pesar.

Fans del cantante mexicano Vicente Fernández, quien falleció esta mañana a la edad de 81 años, se reúnen afuera del Hospital Country 2000, en Guadalajara, México 12 de diciembre de 2021 © Fernando Carranza, Reuters

Monroy explicó, mientras se preparaba para una intensa jornada en la Plaza Garibaldi, en la que suenan con fuerza las canciones de Vicente Fernández, que el que llamaban ‘Don Chente’ “es un ídolo de México a nivel nacional e internacional. Cantamos muchas de sus canciones porque son las que más nos piden junto con las de (Jorge) Negrete o José Alfredo Jiménez".

Un legado artístico que marcó varias generaciones

¿Quién hubiera podido adivinar que, en el barrio de Huentitán el Alto, en la ciudad de Guadalajara, iba a nacer el cuarto 'gallo' de México? Después de ídolos rancheros Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, un 17 de febrero de 1940 vio la luz la leyenda Vicente Fernández, hijo del ranchero Ramón Fernández.

Granjero, limpiabotas, pintor, cualquier trabajo que hiciese el joven Fernández, siempre tenía en mente su obsesión por la música. A los ocho años empezó a tocar la guitarra. A los veinte llegó a Ciudad México, donde conoció al Mariachi Amanecer, de Pepe Mendoza, con quien trabajó un tiempo. Ahí empezó su carrera, con el Mariachi Águila y Felipe Arriaga, su mentor artístico.

En 1968 grabó su primer álbum titulado ‘La voz que usted esperaba’. Cuatro años después salía uno de sus más conocidos éxitos: ‘Volver, volver’. Desde luego, no dejó de subir en la fama, arriesgándose a transformar célebres valses mexicanos como ‘Alejandra’, ‘Viva mi desgracia’ o ‘Sobre las olas’, al estilo ranchera.

En esta foto de archivo del sábado 16 de abril de 2016, el cantante mexicano Vicente Fernández se presenta en un concierto gratuito en el Estadio Azteca © Marco Ugarte, AP

A inicios del 2000, fue premio Billboard (una de las revistas más influyentes de la industria musical) por la recopilación de sus mejores canciones bajo el álbum ‘Historia de un Ídolo Volumen II’. Ganador de dos Grammy a la mejor música ranchera, en 2002 y 2010, el artista también tuvo una trayectoria en el cine desde los años 70. En el 76 protagonizó 'La ley del monte', su primer éxito cinematográfico. En total participó en más de 30 películas de 1972 hasta 1991, de 'Tacos al Carbón' a 'Mi querido Viejo'.

Regresó a los escenarios por última vez en 2019 para un concierto gratuito de agradecimiento al homenaje que le rindieron en el Ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado de Jalisco, en el que nació. Un año después y por sus 80 años, lanzó su último álbum ‘A mis 80’.

Escándalos de acoso y agresión sexual

Recientemente, Vicente Fernández estuvo involucrado en un escándalo de agresión sexual después de que salieran a la luz fotos en donde se le ve posando con seguidoras y con la mano bien arriba al nivel de sus senos. Las fotos se volvieron virales en redes sociales, al punto que el cantante aceptó a inicios de febrero una entrevista con la periodista mexicana y antigua pareja de su hijo Vicente Jr., Mara Patricia Castadeña.

Con lágrimas en los ojos, Fernández se disculpó con las mujeres que se habían sentido ofendidas. “Yo vi la foto y efectivamente sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto.” Terminó admitiendo, “reconozco que hice mal”.

En una entrevista para el programa 'Un Nuevo Día', del canal estadounidense Telemundo, una de las víctimas que aparecía en esas fotos declaró que no aceptaba las disculpas de ‘Chente’, diciendo que “esto pasó con cuatro mujeres más, y si fuera un accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no para nosotras”.

Por otro lado, y en plena polémica, la cantante de ranchera Lupita Castro contó tras un video publicado en Instagram que el “Charro de Huentitán” la había acosado en el pasado y le había hecho “algo más grave”.

Con EFE, AP y Reuters

