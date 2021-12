Estados Unidos endurece medidas pero flexibiliza cuarentenas frente al avance de la variante Ómicron

Más regulaciones, menos cuarentena. El avance de la variante Ómicron del coronavirus ha llevado al Gobierno de Estados Unidos a cambiar sus recomendaciones de aislamiento en casos de contagio y exposición y a replantearse otras medidas como si hay que mostrar prueba de vacunación en vuelos domésticos.

La sugerencia del principal epidemiólogo estadounidense, Antoni Fauci, se da el mismo día en que el presidente estadounidense Joe Biden dijo que estaba abierto a reducir los tiempos de cuarentena para los estadounidenses, luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, afirmaran que los trabajadores del sector salud podrían aislarse durante cinco en lugar de diez días.

En un comunicado, los CDC anunciaron que el cambio está basado en la demostración científica de que la mayoría de los contagios se producen al inicio de la enfermedad, en el primer y segundo día tras la aparición de los síntomas y dos o tres días después.

Por esto, según los CDC, los casos positivos de Covid-19 que son asintomáticos deberían aislarse durante unos cinco días y luego usar mascarilla cinco días más para reducir el riesgo de infectar a más personas.

Según los CDC, en el caso de que los expuestos sean personas no vacunadas o lleven vacunadas más de seis meses, deberían hacer cuarentena de cinco días y pasar otros cinco con mascarilla. El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que aceptará estas recomendaciones si su equipo médico se lo sugiere. Algo que Fauci adelantó durante su intervención esta mañana.

Una mujer se somete a la prueba de la enfermedad por coronavirus en un centro de pruebas emergente mientras la variante del coronavirus Omicron sigue propagándose en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, el 27 de diciembre de 2021. © Jeenah Moon | Reuters

Escasez de pruebas Covid-19

Rochelle Walensky, directora de los CDC, advierte que apenas es el comienzo del impacto de la variante Ómicron. "No todos esos casos van a ser graves. De hecho, muchos van a ser asintomáticos", dijo a The Associated Press. "Queremos asegurarnos de que hay un mecanismo por el que podemos seguir manteniendo el funcionamiento de la sociedad de forma segura mientras la ciencia trabaja", agregó.

Biden se comprometió este lunes 27 de diciembre a buscar un alivio frente a la escasez de pruebas de Covid-19. "Ver lo difícil que ha sido para algunos conseguir una prueba este fin de semana demuestra que tenemos más trabajo que hacer", admitió Biden.

Según Biden, su administración busca promover el uso de la Ley de Producción de Defensa para impulsar la producción de pruebas caseras, así como facilitar el uso del motor de búsqueda de Google como herramienta para encontrar un lugar de pruebas cercano.

La media de nuevos casos de Covid-19 en Estados Unidos aumentó un 55% y se ubica actualmente en 205.000 diarios en los últimos siete días, según un recuento de Reuters.

Viajes cancelados por cuarto día consecutivo

El avance de esta nueva variante del coronavirus ha generado retrasos y cancelaciones en miles de vuelos desde Nochebuena. Miles de personas quedaron varadas en los aeropuertos porque las aerolíneas reportan que pilotos, tripulantes de cabina y otros trabajadores han caído enfermos y deben hacer cuarentena, sumado al mal tiempo en algunas zonas del país.

Según la empresa flightaware.com, especializada en el seguimiento de vuelos, hasta la tarde de este lunes 27 de diciembre se habían cancelado un total de 1.148 vuelos hacia, dentro o fuera de Estados Unidos. Una tendencia que comenzó el 24 de diciembre y que parece no resolverse a corto plazo.

Empleados de Nomi Health revisan una larga fila de personas para las pruebas de COVID-19, el martes 21 de diciembre de 2021, en North Miami, Florida. La variante omicrónica ha desatado una nueva ronda de miedo e incertidumbre, para viajeros, compradores y asistentes a fiestas en todo Estados Unidos. © Marta Lavandier | AP

Aunque no todo es culpa de Ómicron. La excesiva caída de nieve en el noroeste del Pacífico fue la razón de que se cancelaran 90 vuelos en el aeropuerto de Seattle-Tacoma.

Aisling Daniel, una universitaria de 18 años, que regresaba a casa en Alaska después de pasar vacaciones con su familia en Kansas City, estaba varada en el aeropuerto con su hermana menor y dos perros labradores. "El tiempo y la falta de personal en el aeropuerto son un gran problema en este momento", comentó.

"Si saben que un avión no va a salir de un lugar y que es un vuelo de conexión, entonces simplemente cancelen ese vuelo. No jueguen a esto como si no supieran que hay escasez de personal a causa del coronavirus", reclamó Harley Garner, un estratega creativo de 27 años de Portland, que viaja con su hermano y estaban varados en Pahrump, Nevada, desde el domingo.

“El tiempo de espera es de unas 7 horas. Lo siento mucho", escribió Alaska Airlines en Twitter frente a la queja de un cliente.

Palabras del Dr. Fauci: "Cuando se trata de una fiesta de fin de año, en la que hay 30, 40, 50 personas celebrando, y no se sabe el estado de la vacunación, yo recomendaría encarecidamente, mantenerse alejado de eso" — Gabriela Frías (@gfrias) December 27, 2021

El temor de los especialistas sobre el aumento de contagios, que ya afecta también a varios países europeos, es que sea tendencia en los próximos días, ya que las festividades de fin de año no han terminado.

"Cuando hablamos de una fiesta de Nochevieja...Yo recomendaría encarecidamente no hacerlo este año. Habrá otros años para hacerlo, pero no este año", recomendó Fauci a CNN.

Con EFE, Reuters

