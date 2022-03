Falleció en Bogotá el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins

Taylor Hawkins falleció a los 50 años de edad en Bogotá, Colombia, donde se encontraba para para la participación de Foo Fighters en el festival Estéreo Picnic, según confirmó a través de redes sociales la banda estadounidense.

Hawkins fue hallado sin vida en su habitación del hotel donde se hospedaba en la capital colombiana y las causas de su muerte no fueron reveladas inicialmente.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", informó la banda en su cuenta de Twitter.

Taylor Hawkins nació en Forth Worth, Texas, el 17 de febrero de 1972 y se unió a Foo Fighters en 1997, después de haber trabajado con la cantante canadiense Alanis Morissette. Era una de las figuras más populares de la banda junto al exintegrante de Nirvana, Dave Grohl.

Tras la muerte del baterista, la presentación de los interpretes de "Learn To Fly" y "Best Of You" fue cancelada y los organizadores del evento de tres días anunciaron que quienes adquirieron una entrada solo para el viernes 25 de marzo podrán ingresar también el domingo.

Foo Fighters era uno de los actos principales del festival Estéreo Picnic y la muerte de Hawkins fue informada una hora antes de la hora prevista para la presentación.

La banda también canceló un concierto que tenía previsto en Paraguay.

