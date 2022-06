"¿Cuántas masacres más estamos dispuestos a aceptar?": el emotivo llamado de Biden al Congreso

El presidente Joe Biden se dirigió a la nación en un mensaje en horario estelar desde la Casa Blanca, en el que cargó sobre el Parlamento de su país el peso de la urgencia de medidas para frenar los tiroteos masivos que han producido decenas de víctimas fatales solo este año y presentó propuestas concretas que podrían contribuir a disminuir la violencia armada.

El primer mandatario estadounidense, Joe Biden, invitó a los legisladores a tomar medidas urgentes para el control de armas y el chequeo de antecedentes de los compradores y, a los votantes, a cobrarles en las elecciones de medio término si estos no cumplen su tarea.

"Sé que es difícil, pero no me rendiré, y si el Congreso nos falla, esta vez creo que una mayoría de los estadounidenses tampoco se rendirá. Creo que la mayor parte de ustedes actuará para usar su indignación en convertir este tema en parte central de su voto", argumentó en un mensaje que fue transmitido por todas las grandes cadenas.

Biden ha sostenido que cualquier medida tomada desde el Congreso tendrá un peso más duradero que la orden ejecutiva que le reclaman muchos activistas contra la violencia armada.

Palabras emotivas para poner la presión en el Parlamento

"¿Cuántas masacres más estamos dispuestos a aceptar?", reclamó Biden en su emotivo discurso. "Esta vez debemos tomarnos el tiempo de hacer algo?".

Biden reiteró su llamado para restaurar la prohibición de venta de rifles de asalto y cargadores de gran capacidad, pero agregó que en caso de que estas iniciativas fracasen, un pacto intermedio podría aprobar el chequeo de antecedentes psiquiátricos para alejar las armas de quienes no sean mentalmente aptos para portarlas, y elevar la edad para comprar rifles de asalto de 18 a 21 años.

"Sé que algunos dirían que 18 años bastan para ir al Ejército y disparar esas mismas armas de asalto, pero eso se hace con entrenamiento y supervisión por los expertos mejor entrenados del mundo. No me digan que elevar la edad no hará diferencia. Basta", argumentó Biden.

Biden se dirige a medios y a la nación en un raro mensaje televisado, de los que apenas había transmitido dos en sus 18 meses de gestión, 2 de junio de 2022 © AP/Evan Vucci

Esfuerzos en varios niveles pero pocas expectativas de éxito

Los llamados de Biden, quien aseguró que los salones de clase se han convertido en "campos de exterminio", coinciden con negociaciones bipartidistas en el Senado que apuntan a lograr cambios mínimos en la legislación sobre acceso a armas, como el incremento de partidas presupuestarias para reforzar la seguridad en las escuelas y los programas de atención a la salud mental.

Mientras tanto, en la Cámara de Representantes se ha comenzado a discutir el proyecto 'Protegiendo a Nuestros Niños', que contiene varias de las restricciones propuestas por el presidente en su alocución.

Sin embargo, aunque el Partido Demócrata del mandatario podría contar con apoyo en la Cámara para llevar adelante el proyecto, es difícil que en el Senado, dividido 50-50, logre avanzar.

