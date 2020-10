Covid19Hoy: Melbourne vuelve a la normalidad tras cuatro meses de confinamiento

Hay gente en las calles ahora que vuelven a abrir bares, restaurantes y centros comerciales en la ciudad australiana. En Irán, por otro lado, registraron la cifra más alta de muertes diarias en el país desde el inicio de la pandemia. Y en Europa, Alemania, al igual que Francia, también contempla un nuevo confinamiento para contener el virus.

La segunda ciudad más poblada de Australia registró dos nuevos contagios y una muerte por Covid-19 en el transcurso de la noche. El estado de Victoria y su capital, Melbourne, han sido epicentro de la pandemia en el país por cuatro meses, durante los cuales hubo un estricto confinamiento. Este miércoles, muchos salieron a las calles al tiempo que se dio luz verde para la apertura de algunos establecimientos comerciales.

Pero en otras partes del mundo la situación está lejos de estar controlada. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunciará nuevas medidas y muchos estiman que podría ordenar un nuevo confinamiento. La canciller alemana Angela Merkel podría inclinarse en la misma dirección en una reunión que sostiene con los gobernadores de los 16 estados del país. Y mientras la segunda ola de contagios siga creciendo en Europa, es probable que más países se sumen al encierro.

El mapa del Covid-19 de la Universidad Johns Hopkins ya registra más de 44,05 millones de contagios en lo corrido de la pandemia. Al menos 1,16 millones de personas han muerto por el virus y 29,8 millones se han recuperado.

A continuación, algunas de las noticias más importantes alrededor de la pandemia de Covid-19 de este miércoles 28 de octubre:

Melbourne pone fin a un estricto confinamiento de cuatro meses

"Se ve la felicidad, la euforia de la gente. Fui al supermercado y personas con las que no tienes relación te sonríen y te dicen '¡por fin!'", contó a EFE la uruguaya Alma Luz Dapueto, quien vive desde hace 44 años en Melbourne, capital del estado de Victoria, al sureste de Australia. Este miércoles abrieron en la ciudad los restaurantes, algunos bares, centros comerciales y hoteles. Hay primavera y muchos buscaron las terrazas para comer al aire libre.

“Cerca de 180.000 trabajadores pueden regresar a su puesto de trabajo. Ese es un logro el que cada habitante de Victoria debería estar orgulloso”, dijo el premier del estado, Daniel Andrews, en una conferencia de prensa.

Un grupo de personas disfruta de la reapertura de restaurantes en unas mesas a cielo abierto en Melbourne, Australia, tras cuatro meses de confinamiento para contener el Covid-19, el 28 de octubre de 2020. © James Ross / EFE

“Todos tenemos que seguir las reglas, proteger al personal, proteger a los clientes, proteger esta cosa frágil que hemos construido”, digo el gobernante, “para que podamos tener la Navidad que hemos deseado con las personas que más hemos extrañado”.

No obstante, el desconfinamiento aún no es total. Los habitantes de Melbourne deben permanecer en un radio de 25 kilómetros de sus viviendas, lo que impide viajes a otras regiones hasta el 8 de noviembre. También permanecen vigentes límites de aforo tanto para reuniones en interior como exterior; y establecimientos, como los gimnasios, aún no han podido reabrir.

Irán registra el número de muertes diarias más alto desde el inicio de la pandemia

El país persa registró 415 muertes en las últimas 24 horas, la cifra más alta en Irán desde que inició la pandemia. Según la televisión estatal, una persona muere por Covid-19 en Irán cada tres minutos.

Imagen general de un cementerio al sur de Teherán, Irán, donde la mayoría de los cuerpos enterrados son de víctimas de Covid-19 en el país. 22 de octubre de 2020. © Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) vía Reuters

El presidente del parlamento, Mohammad Baqer Ghalibaf, anunció vía Twitter que había dado positivo por el virus. Se suma así a una larga lista de altos funcionarios contagiados en el país.

En Teherán, así como en otras provincias del país, los negocios no esenciales han cerrado, así como las escuelas, teatros y museos. Las actividades sociales, culturales y religiosas se han cancelado por al menos una semana. El gobierno dice que el resurgimiento de casos ocurrió porque las personas no han cumplido con las medidas de prevención.

Según el Ministerio de Salud, el país suma 558.648 casos y 33.714 muertes por el virus. Pero varios expertos desconfían de estas cifras. Según un informe del centro de investigaciones del parlamento iraní publicado en abril, las cifras totales podrían alcanzar el doble de las reportadas por el Ministerio.

Alemania: Merkel tratará de convencer a los mandatarios locales de imponer un nuevo confinamiento

La canciller alemana Angela Merkel se reúne este miércoles con los gobernantes de los 16 estados del país para discutir las próximas medidas para contener el avance del virus. Según el diario Bild, el nuevo confinamiento nacional iniciaría el 2 de noviembre, aunque un borrador de resolución al que tuvo acceso Reuters fijaba el comienzo de esta medida a partir del 4 de noviembre.

La medida se enfrenta a la resistencia de algunos sectores del Bundestag (parlamento) y de ciertos mandatarios locales. El primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, ha dicho que en medio de la pandemia los gobiernos regionales no pueden convertirse en organismos subordinados de la cancillería y que las medidas que se tomen deben ser discutidas en los Parlamentos.

El primer ministro de Baja Sajonia, Stephan Weil, dijo en declaraciones al programa "Morgenmagazin" que si no se toman medidas, los contagios aumentarán también en estados federados que han tenido hasta ahora una incidencia leve, como Turingia, y apeló a Ramelow a que abandonará su resistencia.

El “confinamiento suave”, como ha sido descrito en algunos medios, incluiría el cierre de restaurantes, cines, teatros y gimnasios. Según el Instituto Robert Koch, el país alcanzó este miércoles el registro récord de 14.964 contagios en las últimas 24 horas.

Con EFE y Reuters

