Covid19Hoy: expertos de la OMS inician investigación sobre el origen de la pandemia en China

Este jueves un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó su cuarentena en Wuhan, China, para iniciar la investigación sobre los orígenes de la pandemia del Covid-19. En Alemania, la comisión de vacunación recomendó la administración de la vacuna de Astrazeneca solo para menores de 65 años y en Portugal, donde la crisis sanitaria empeora cada día, el Parlamento votará sobre un nuevo estado de emergencia que autorizaría el cierre de fronteras.

Un año después de que el mundo empezara a observar los confinamientos estrictos en China por la aparición del nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud empieza a investigar su origen, en Wuhan.

El virus que rápidamente se extendió por todo el planeta hasta convertirse en una pandemia, ahora deja 100.977.927 contagios y 2.177.418 muertes, de acuerdo con el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins.

A continuación, las principales noticias del Covid-19 este 28 de enero:

La OMS comienza la investigación sobre el origen de la pandemia

Luego de cumplir una cuarentena estricta de 14 días en Wuhan, China, el grupo de expertos enviado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició su trabajo de campo para determinar las posibles causas de la enfermedad que paralizó al planeta y hoy deja miles de muertos y enfermos cada día, cierres de negocios y una crisis económica sin precedentes.

Aunque la OMS no ha proporcionado detalles del desarrollo de la misión, el líder del equipo, Peter Ben Embarek, dijo en noviembre que el grupo probablemente irá al mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde fue detectado el primer grupo de contagiados.

Hasta el momento, la organización ha intentado no dar expectativas frente a los resultados que la indagación podría arrojar y que fue lanzada luego de que el Gobierno de Estados Unidos, bajo el exmandatario Donald Trump, exigiera una pesquisa "sólida y clara".

"No hay garantías de respuestas (…) Es una tarea difícil establecer completamente los orígenes y a veces pueden ser necesarios dos, tres o cuatro intentos para poder hacerlo en diferentes entornos", dijo este mes el jefe de emergencias de la OMS, Mike Ryan.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que el equipo participará en seminarios, visitas y viajes de campo que “deben estar de acuerdo con el principio de rastrear el origen científicamente y con el objetivo final de prevenir riesgos futuros y proteger la seguridad y salud de las personas", indicó el portavoz del ministerio, Zhao Lijian, este jueves.

Miembros del equipo de investigadores de la Organización Mundial de la Salud, que investigan los orígenes de la pandemia del Covid-19, parten del hotel donde guardaron una cuarentena estricta, previo a su trabajo de campo. En Wuhan, China, el 28 de enero de 2021. © Reuters/Thomas Peter

La misión se ha visto afectada por retrasos, preocupación por el acceso a los sitios de investigación y disputas entre China y Estados Unidos, donde se ha acusado a Beijing de ocultar inicialmente la gravedad y el alcance del brote.

El Gobierno chino ha intentado dar fuerza a una narrativa de que el virus existía en el extranjero antes de ser descubierto en Wuhan. Los medios de comunicación estatales citaron la supuesta presencia del Covid-19 en envases de alimentos congelados importados y artículos científicos que sostenían que el virus había estado circulando en Europa en 2019.

La cancillería china también ha insinuado en varias oportunidades que el cierre repentino de un laboratorio del Ejército estadounidense en Fort Detrick, Maryland, en julio de 2019, estaría relacionado con la pandemia.

La investigación comienza en momentos en que miles de ciudadanos viajan por todo el país en el marco del Año Nuevo chino, pese a las recomendaciones de evitar traslados innecesarios y reuniones familiares.

Comisión alemana recomienda vacuna de Astrazeneca solo para menores de 65 años

La Comisión de Vacunación de Alemania emitió un informe en el que recomienda que el suministro de la vacuna de Astrazeneca contra el nuevo coronavirus solo esté dirigido a personas menores de 65 años.

Aunque el organismo no explicó las razones concretas por las que no confía en su uso para los adultos mayores, una de las poblaciones de mayor riesgo frente al virus, avanzó que "no hay de momento datos suficientes para juzgar la efectividad de la vacuna en mayores de 65 años".

La información fue divulgada justo un día antes de que se espera que esta inyección sea aprobada por la Agencia de Medicamentos Europea (EMA).

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, resaltó que la evaluación de la comisión es solo una apreciación provisional y no un pronunciamiento definitivo, pues la última palabra la tendrá el Gobierno una vez reciba la evaluación de EMA y luego de que la Comisión Europea apruebe su uso.

La recomendación que limita el empleo de esta inoculación se conoce justo en momentos en que la Unión Europea (UE) enfrenta retrasos en sus programas de inmunización, debido a que las grandes farmacéuticas, cuyas vacunas contra el Covid-19 ya fueron aprobadas por el ente regulador, anunciaran una desaceleración temporal en las entregas al bloque.

AstraZeneca lo anunció el pasado viernes al justificar daños en una de sus plantas de producción en Bélgica, lo que ha generado una fuerte disputa entre la UE y la compañía para cumplir con los compromisos pautados.

Por su parte, Pfizer/BioNTech informó la semana pasada que para finales de este mes habría un retraso en los suministros debido a cambios en los procesos de fabricación.

Ciudades de la Unión Europea como Madrid, Barcelona y París ya anunciaron la suspensión del itinerario de vacunación. En España, funcionarios gubernamentales indicaron que con el ritmo actual sería imposible que el país alcance el objetivo nacional de inmunizar al 70% de sus 47 millones de habitantes para el mes de julio.

En París, la agencia francesa de Salud Pública ordenó a los hospitales suspender la aplicación de las primeras dosis de la vacuna a partir del 2 de febrero debido a los suministros limitados. Solo estipula continuar con el suministro de las segundas dosis hasta completar el proceso de inmunización con quienes ya lo iniciaron.

Y en Portugal, las autoridades sanitarias también informaron en las últimas horas que tendrán que prolongar su primera fase de vacunación por dos meses más, hasta abril, pues ante la misma problemática el país solo recibirá la mitad de las dosis esperadas para marzo.

Portugal: Parlamento vota sobre nuevo estado de emergencia

Está previsto que el Legislativo portugués se pronuncie este jueves sobre un nuevo estado de emergencia, que tendría lugar entre el 31 de enero y el 14 de febrero, propuesto por el presidente Marcelo Rebelo.

La iniciativa estipula el cierre de las fronteras y la contratación de profesionales sanitarios extranjeros y jubilados.

Las nuevas medidas son puestas en consideración del Parlamento ante el agravamiento de la crisis sanitaria, con una ocupación en la mayoría de unidades de cuidados intensivos por encima del 90% y la escasez de personal médico.

La emergencia es tal que el Gobierno estudia la opción de enviar pacientes a otros países de Europa.

Pero Costa advirtió que Alemania y otras naciones europeas no podían hacer mucho. "Hay que tener cuidado", dijo, con la idea de enviar pacientes al extranjero desde Portugal que, situado en el extremo suroeste del continente, solo tiene una frontera terrestre con la ya saturada España.

Archivo-Una mujer con una mascarilla camina en el centro de Lisboa, Portugal, el 14 de mayo de 2020. © Rafael Marchante / Reuters

"Lo peor aún durará semanas", aseguró el mandatario, en momentos en que el país tiene el promedio más alto del mundo en nuevos casos diarios y muertes por millón de habitantes, según el promedio de los últimos siete días.

Costa reconoció que la situación había empeorado en parte porque su Gobierno relajó las medidas restrictivas entre Navidad y fin de año, pero también por la propagación de una nueva variante del virus detectada por primera vez en diciembre, en el Reino Unido.

Actualmente este país, con alrededor de 10 millones de habitantes, registra un total de 668.951 casos confirmados y 11.305 muertes.

Colombia detiene los vuelos con Leticia por temores de circulación de una nueva variante del virus

El Gobierno ordenó este jueves la suspensión de los vuelos comerciales desde y hacia Leticia, capital del Amazonas, en el extremo sur del país, debido a preocupaciones sobre una nueva variante del virus detectada en Brasil, país fronterizo con esta región colombiana.

La medida, que inicialmente regirá durante dos semanas, fue impuesta luego de que las autoridades informaran sobre un caso de la nueva cepa del virus en la ciudad brasileña de Tabatinga, cerca de Leticia.

"La evidencia sugiere que esta cepa tiene una mayor transmisibilidad, lo que explica el impacto en el área amazónica de Brasil (…) Dado que la ciudad de Leticia es vecina de Tabatinga, donde se ha denunciado un caso, esta decisión se ha tomado como medida cautelar", dijo el ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz.

Además, Manaos, capital del estado brasileño de Amazonas, experimenta actualmente una brutal segunda ola de casos de Covid-19, impulsada por la nueva variante brasileña.

Colombia ha reportado más de dos millones de contagios, así como 52.500 muertes a causa del virus.

Con Reuters, AP y EFE

