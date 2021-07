China "nunca volverá a ser sometida": Xi Jinping en el centenario del PCCh

© Li Xueren / Xinhua via AP

China celebró el centenario del nacimiento del Partido Comunista Chino (PCCh) con un acto de conmemoración en el que el dirigente del país, Xi Jinping, ofreció un discurso de más de una hora en el que enumeró los logros del gigante asiático y lanzó advertencias a las potencias extranjeras sobre la injerencia en los asuntos internos del país.

Rodeado de seguidores en la emblemática plaza de Tiananmen, Xi Jinping celebró este jueves 1 de julio el centenario del Partido Comunista Chino (PCCh) con un discurso de más de una hora. La ceremonia llenó la plaza de banderas rojas, flores, música en las calles y retratos de los dirigentes del partido, repleta de seguidores del PCCh que conmemoraron su primer centenario.

Mientras de fondo se escuchaba el lanzamiento de 100 cañonazos, uno por cada año del partido, el presidente del país aprovechó para reforzar un mensaje central: la "victoria" que representa el PCCh para hacer posible la "prosperidad" de la sociedad asiática.

"Durante 100 años, el Partido Comunista Chino ha liderado en el pueblo chino cada lucha, cada sacrificio, cada innovación", dijo Xi Jinping desde una cubierta en la Puerta de la Paz Celestial.

Y es que China, la segunda economía del mundo, ha conseguido el objetivo que se había fijado para 2021, que era avanzar hacia "una sociedad moderadamente próspera a todos los niveles".

"Esto significa que hemos logrado una resolución histórica al problema de la pobreza extrema en China,y ahora avanzamos con paso decidido hacia el objetivo del segundo centenario: convertir a China en un gran país socialista y moderno a todos los niveles", señaló el mandatario.

Una pantalla muestra al presidente chino Xi Jinping hablando durante una ceremonia para conmemorar el centenario de la fundación del gobernante Partido Comunista Chino en la plaza de Tiananmen en Beijing el jueves 1 de julio de 2021. © Ng Han Guan / AP

Esta intervención fue una de las que se ganó la ovación de los asistentes. El público coreó lemas como "escuchen al partido, agradezcan al partido y sigan al partido", una agrupación política que cuenta con 91 millones de afiliados en el populoso país.

La ceremonia estuvo cargada de simbolismo. El líder chino escogió como vestimenta el tradicional traje "Mao" u, originalmente, "Sun Yat-sen", en nombre del fundador de la República de China. Sin embargo, las altas esferas del partido que acompañaron a Xi Jinping optaron por trajes estilo occidental, en una clara alusión a la conexión entre el mandato de Mao Zedong, fundador de la China contemporánea, y el mandatario actual.

Mensaje a las potencias extranjeras

El discurso por el centenario del PCCh se produce en medio del aumento de las tensiones entre China y Estados Unidos. Una rivalidad ya de largo recorrido, pero que ha incrementado con la pandemia de Covid-19 y el manejo de esta por parte del Ejecutivo asiático.

Mientras que desde Estados Unidos se acusa a la nación de haber ocultado información sobre el virus, China sostiene que la nación norteamericana está intentando "frenar" el progreso de su economía emergente, razón por la que Xi Jinping lanzó una advertencia a Occidente.

“El tiempo en que el pueblo chino podía ser pisoteado, en que sufría y era sometido ha terminado para siempre. ¡Quien sea que lo intente se encontrará un baño de sangre frente a la Gran Muralla de Acero construida por 1.400 millones de chinos!”, apuntó el dirigente chino, ganándose un gran aplauso y gritos de aceptación del público.

Asistentes agitan banderas chinas durante un ensayo de la ceremonia del centenario de la fundación del gobernante Partido Comunista Chino en la Puerta de Tiananmen en Beijing el jueves 1 de julio de 2021. © Ng Han Guan / AP

El mandatario aprovechó también para mandar una advertencia velada a Washington sobre la injerencia extranjera. "Nadie debe subestimar la gran determinación, la firme voluntad y la extraordinaria capacidad del pueblo chino para defender su soberanía nacional e integridad territorial", subrayó Xi Jinping.

No obstante, señaló que China seguirá defendiendo la "cooperación" y la "no confrontación" con las potencias extranjeras. Algo que puede generar dudas entre la comunidad internacional, que ya desconfían del carácter pacífico de China, debido al discurso marcadamente combativo y plagado de amenazas de Xi Jinping.

Cerca de 80 aviones caza inauguraron la ceremonia de celebración, dibujando en el cielo el número 100 por el aniversario del PCCh y la fecha de este 1 de julio, pero también haciendo gala del poder militar chino.

Xi se refiere a las zonas opositoras e independentistas de China

El dirigente también hizo alusión a los bastiones de la oposición al Gobierno como Hong Kong, Xinjiang y Taiwán. Lanzó un mensaje implacable sobre la "mano firme" que aplicaría China sobre los "planes" de independencia de la isla, asegurando que se conseguiría la "reunificación del territorio chino".

En este sentido, el 1 de julio no marca exclusivamente el aniversario del partido, si no que también simboliza el vigésimo cuarto año del regreso Hong Kong a la soberanía china. Un territorio extremadamente sensible por la gran presencia de disidentes, marcado por la polémica y las numerosas críticas por parte de la comunidad internacional -tras arrestos a disidentes, amenazas y cierre de medios de comunicación-.

En Hong Kong, esta jornada solía estar marcada por las protestas contra el Ejecutivo, evento que fue prohibido desde Beijing por la pandemia.

Este jueves se cumple también el primer aniversario de la entrada en vigor de la polémica ley de Seguridad Nacional en Hong Kong. Una norma que puede llegar a suponer cadenas perpetuas para aquellos acusados por terrorismo, independentismo, subversión de los poderes del Estado y confabulación con fuerzas extranjeras.

Archivo: la policía antidisturbios de Hong Kong detiene a un hombre mientras despeja a los manifestantes que participan en una protesta contra la ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing, el el 1 de julio de 2020. © Dale de la Rey / AFP

Desde su aprobación en la Asamblea Nacional de Beijing, los arrestos de opositores han aumentado notablemente. Desde junio de 2020, al menos 117 personas han sido detenidas bajo esta normativa y 64 acusadas formalmente. Además, las presiones sobre los medios de comunicación críticos al Gobierno han escalado. Su principal periódico, el 'Apple Daily', se vio forzado a cesar su actividad tras "amenazas" por parte del Estado, según sus directivos.

Con estas sombras, durante su discurso, marcadamente nacionalista, Xi Jinping dijo que el progreso de China apenas comienza. Con nuevos objetivos de cara al 2049, cuando se cumplirá un centenario del PCCh en el poder, el líder chino recordó a sus seguidores y también a sus desertores que el auge de China es "irreversible".

Con EFE, Reuters, AP y medios locales

