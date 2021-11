Australia reabrió sus fronteras tras casi 600 días de cierre por la pandemia

Australia cerró de golpe sus fronteras internacionales hace 18 meses, prohibiendo a los turistas extranjeros y a sus propios ciudadanos salir o ingresar al país. Las estrictas normas de viaje dejaron a miles de australianos y residentes permanentes sin la posibilidad de ver a sus familiares y los mantuvieron alejados de eventos importantes, como bodas y funerales.

Anuncios Lee mas

El aeropuerto internacional de Sídney se colmó de flores, gritos emotivos y lágrimas de felicidad tras los primeros arribos a la terminal aérea. Este lunes, Australia reabrió sus fronteras tras casi 600 días de cierre consecuencia de la pandemia.

Por ahora, los viajes se limitan inicialmente a los ciudadanos australianos, los residentes permanentes y sus familiares directos. Por ahora los turistas internacionales tendrán que esperar, a excepción de los provenientes del vecino Nueva Zelanda, que pueden ingresar también dando pruebas de un esquema de vacunación completo.

"Es un día de celebración: el hecho de que los australianos puedan moverse más libremente dentro y fuera de nuestro país sin la cuarentena domiciliaria, si están doblemente vacunados", dijo el Tesorero Josh Frydenberg a la Australian Broadcasting Corp.

Fue el 20 de marzo de 2020 que el país aplicó algunas de las restricciones fronterizas más drásticas del mundo para contrarrestar el Covid-19, lo que llevó a críticos y analistas internacionales a tildar al país como un "estado ermitaño".

La relajación de las restricciones permite que gran parte de las personas vacunadas puedan viajar libremente y dar lugar a reencuentros muy esperados por familiares y amigos, lo que revitaliza una nación fatigada por la crisis sanitaria.

Los pasajeros de los primeros vuelos procedentes de Singapur y Los Ángeles llegaron a Sídney a primera hora de la mañana y fueron recibidos por sus seres queridos y el personal de la aerolínea con pancartas, flores silvestres australianas, galletas y regalos.

Una mujer, a la izquierda, es abrazada por su hermano tras llegar en un vuelo procedente de Los Ángeles al aeropuerto de Sídney mientras Australia abre sus fronteras por primera vez en 18 meses en Sídney, el lunes 1 de noviembre de 2021. © Jaimi Joy / REUTERS

"He venido a casa a ver a mi madre porque no está bien, así que todo es ansiedad y emoción y la quiero mucho, no puedo esperar a verla", dijo Ethan Carter, después de desembarcar de un vuelo de Qantas Airways, procedente de Los Ángeles.

Según informes del Ministerio de Asuntos Exteriores, unas 47.000 personas que se encuentran en el extranjero están deseando volver a casa.

"Todavía tenemos un largo camino que recorrer"

Las diferentes tasas de vacunación y políticas sanitarias en los territorios y estados del país impiden que el cambio en las normas de viaje sea uniforme.

Australia pasa de una estrategia de gestión de la pandemia de Covid-19 que buscaba mantener en cero los casos de contagio, a una de convivencia con el virus mediante una amplia vacunación. Los cambios en los viajes se dan únicamente en los estado de Victoria y Nueva Gales del Sur, donde se estima que un 80% de la población mayor de 16 años ya está totalmente vacunada.

Los viajeros no inmunizados seguirán enfrentándose a las restricciones de cuarentena y todos los viajeros necesitan una prueba de COVID-19 negativa antes de embarcar.

"Todavía tenemos un largo camino que recorrer en cuanto a la recuperación de nuestro sector, pero permitir que los australianos totalmente vacunados viajen sin cuarentena proporcionará la plantilla para traer de vuelta a estudiantes, viajeros de negocios y turistas de todo el mundo", dijo el director general del aeropuerto de Sídney, Geoff Culbert.

Anteriormente, Australia permitía el ingreso a un número limitado de ciudadanos y residentes permanentes con un permiso especial y cumpliendo un periodo obligatorio de cuarentena de 14 días en un hotel asignado por las autoridades.

Los ciudadanos de Singapur son el siguiente grupo al que se le permitirá la entrada a partir del 21 de noviembre.

Con REUTERS

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo