Dilek Demir, una vida de lucha contra el matrimonio forzado infantil (4/8)

DÍA DE LA MUJER

Cuando tenía 14 años, el padre de Dilek Demir la llamó al salón con la noticia de que el extraño que tenía enfrente sería su marido. Demir estuvo casada con ese hombre 16 años, en los que fue abusada y tuvo cuatro hijos. Ahora lucha para que a nadie más le ocurra lo mismo.

Según datos de varias oenegés, el 15% de las mujeres en Turquía se casa antes de los 18 años, algo ilegal. La cifra, sin embargo, podría ser más alta en realidad.

Y lo es, sobre todo, en el este del país, donde los matrimonios infantiles son más comunes, con niñas de 13 y 14 años siendo forzadas a casarse con desconocidos, a veces, 10 o 15 años mayores que ellas. Fue el caso de Dilek Demir, una habitante de la ciudad de Diyarbakir.

“Mi vida como casada se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla de principio a fin. Abusos sexuales a una menor como era yo. A esa edad legalmente uno no se puede casar. Hasta los 18 años se considera que eres un niño. Comencé a sufrir cada día una pesadilla”, explica Demir, que, entonces, prometió que dedicaría su vida a evitar que más jóvenes sufran lo que ella vivió.

Su vida dio un vuelco enorme en 2014. Ese año, Demir se presentó al cargo de ‘muhtar’ de su barrio —una especie de jefe vecinal elegido en elecciones— y, desde entonces, lucha y conciencia a los vecinos para acabar con los matrimonios infantiles.

Según explica, a través de peleas, discusiones y mucho trabajo, ha conseguido que 40 jóvenes de la ciudad no sean forzadas a un matrimonio no deseado.

“Las familias de estas jóvenes me han terminado odiando y no me han dejado acercarme de nuevo a las chicas. Es un poco como si le quitas a un lobo el cordero de la boca, pues de esa forma nos odian”, dice Demir desde su oficina.

