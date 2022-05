"Archivos policiales de Xinjiang" sobre uigures: Adrian Zenz, antropólogo y pesadilla de Beijing

Perfil

Las revelaciones de los "Archivos policiales de Xinjiang" sobre la represión de los musulmanes uigures en China, publicadas el martes por un consorcio de medios de comunicación, deben mucho a un hombre: Adrian Zenz. Este antropólogo alemán se ha convertido en uno de los principales objetivos de la propaganda china en los últimos años por sus trabajos sobre las condiciones de vida de esta etnia.

Anuncios Lee mas

Son casi las tres de la mañana en Minnesota, donde vive desde 2019, pero Adrian Zenz no tarda más de 30 segundos en responder en Twitter. Sí, está dispuesto a responder a algunas preguntas, pero no durante mucho tiempo porque se está cansando.

Queremos creerle. Y no sólo por la hora tardía. Este antropólogo alemán, especialista en el trato que da China a la minoría uigur, mayoritariamente musulmana, acaba de tener un día muy ocupado.

La paranoia de las autoridades chinas

Él es quien está detrás de los "Archivos policiales de Xinjiang", las nuevas revelaciones publicadas el martes 24 de mayo por varios medios de comunicación sobre la maquinaria represiva puesta en marcha por Beijing en la región de Xinjiang, al noroeste del país, donde viven los uigures.

"Es la primera vez que disponemos de documentos auténticos que presentan la realidad del aparato policial vigente sin ningún filtro", subraya Adrian Zenz. Obtuvo varios miles de archivos informáticos con los registros de 20.000 uigures detenidos y las directrices policiales aplicadas entre 2000 y 2018 en Xinjiang. Proceden de los servidores pirateados de las oficinas de seguridad pública de dos distritos de esta región.

Los documentos incluyen discursos de Chen Quanguo, secretario del Partido Comunista Chino (PCC) para Xinjiang, así como las notas comunes de los agentes de seguridad sobre las personas detenidas o vigiladas. "Estos archivos muestran hasta qué punto la paranoia de las autoridades sobre la llamada amenaza terrorista uigur es compartida desde la cúspide de la jerarquía hasta la base del escalafón", dice Zenz.

Las revelaciones se suman al caso contra Beijing en los últimos años. China ha sido acusada de perpetrar "crímenes contra la humanidad" contra los uigures, según el término utilizado en una resolución adoptada por la Asamblea Nacional francesa en marzo de 2022.

Otra prueba de esta represión son las ilustraciones, a veces muy visuales, de las prácticas chinas. Los archivos contienen 5.000 fotos de uigures de edades comprendidas entre los 3 y los 94 años. "Es muy llamativo ver fotos de niños de 15 años que van a ser enviados a campos de reeducación", señala Zenz.

En cierto modo, este gigantesco archivo es la culminación del duro trabajo que el alemán de 48 años ha realizado durante años. Para muchos, Zenz es uno de los principales rostros del esfuerzo internacional por denunciar las políticas represivas de Beijing en Xinjiang.

Tras la pista de los uigures por casualidad

Ha llegado a ser el hombre que "sentó las bases de la mayor confrontación en materia de derechos humanos entre Occidente y China de las últimas décadas desde su pequeño despacho en Stuttgart", según un perfil de 2019 publicado en el periódico estadounidense 'The Wall Street Journal'.

Un año antes, Adrian Zenz había hecho retroceder a Beijing por sí solo. Mientras circulaban los primeros informes sobre el trato que China daba a los musulmanes uigures, China seguía diciendo que no había nada que ver en Xinjiang. Pero Zenz acabó descubriendo en Internet varios documentos administrativos oficiales chinos -órdenes de compra de material, informes presupuestarios- que establecían la realidad de la construcción de los campos de internamiento.

La publicación de estas pruebas hizo que China cambiara de opinión. En lugar de negarlo todo, las autoridades comenzaron a describir los campos como meros centros de entrenamiento.

"La tenacidad de Adrian Zenz ha contribuido en gran medida a exponer los crímenes del régimen chino", afirma Magnus-Fiskesjö, antropólogo y especialista en uigures de la Universidad de Cornell, entrevistado por el 'Wall Street Journal'.

Pero el alemán no se detuvo ahí. Fue entonces el primero en mencionar la cifra de un millón de uigures "internados" -que luego fue asumida oficialmente por la ONU-, en descubrir documentos que establecen en 2021 el trabajo forzado de los uigures y en contribuir a una mejor comprensión de la magnitud del aparato tecno-policial establecido en Xinjiang.

Es un triunfo que impresiona aún más porque "no pedí nada de esto y me interesé por él por accidente", dice Adrian Zenz. Es licenciado en antropología por la Universidad de Cambridge y apenas conoce el terreno de Xinjiang. Sólo ha estado allí "una vez, hace catorce años, como turista", señala el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.

En cambio, es un especialista en el Tíbet, al que ha dedicado la mayor parte de su trabajo. En la época en que estudiaba la región, el hombre fuerte de Beijing en el Tíbet era Chen Quanguo, que practicaba allí sus técnicas de "pacificación". Cuando este dignatario del Partido Comunista fue nombrado jefe de Xinjiang en 2016, Adrian Zenz decidió centrarse en esta provincia.

Objetivo prioritario de la propaganda de Pekín

A falta de conocer el terreno, el antropólogo hace buen uso de su dominio del mandarín y de los misterios de la red. Al fin y al cabo, lleva años financiando parte de su investigación "gracias a un segundo trabajo como programador para una empresa de streaming", señala el 'Wall Street Journal'.

"De todos modos, es imposible hacer un trabajo de campo en Xinjiang, y el análisis de los datos en línea es la mejor oportunidad para entender lo que está pasando allí", dice el hombre que es persona non grata en China desde el año pasado y compara su trabajo con el de un detective. Y su método ha sido emulado. Ya sea Shawn Zhang, un estudiante chino en Canadá que utilizó 'Google Maps' para cartografiar las obras de los campos de Xinjiang, o el Instituto Australiano de Política Estratégica, que dirige el Proyecto de Datos de Xinjiang para recopilar datos públicos sobre esta provincia.

Ha sido suficiente para China. Entre sus revelaciones y la puerta que abrió para otros, Adrian Zenz se ha convertido en uno de los principales objetivos de la propaganda china. Internet se ha convertido en uno de los peores lugares para encontrar información sobre él, ya que los artículos contra el académico escritos por publicaciones pro-Beijing abundan en las redes sociales y ocupan los primeros puestos en los resultados de búsqueda de Google.

Este "cristiano renacido" (un individuo que ha redescubierto su religiosidad) que trabaja para la Fundación Americana para las Víctimas del Comunismo, ha sido retratado en numerosas ocasiones como un pseudoinvestigador de extrema derecha. Incluso es uno de los pocos investigadores críticos con Beijing que ha tenido una doble página en el 'Global Times', uno de los principales medios de comunicación oficiales de China.

"No me sorprende que Beijing me ataque, pero me ha sorprendido mucho el alcance de las críticas difundidas por personas que se sienten obligadas a defender a China", admite el antropólogo. Le costó asimilar este diluvio de odio, sobre todo porque "al atacarme, se pone en duda la realidad del sufrimiento de los uigures", concluye. Una realidad que las 5.000 fotos de uigures archivadas publicadas en los "Archivos policiales de Xinjiang" hacen difícil de negar.

*Adaptado de su versión original en francés

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo