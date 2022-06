A 33 años de la masacre de Tiananmen, la conmemoración fue silenciada y bloqueada

Agentes de policía hacen guardia en el Parque Victoria de Hong Kong el sábado 4 de junio de 2022. © Kin Cheung, AP

Texto por: Ramiro Cué Barberena 3 min

Por tercer año consecutivo las procesiones en honor a las víctimas asesinadas por las fuerzas represivas de China en 1989 no pudieron realizarse. Las autoridades alegaron razones sanitarias. Además, los tradicionales organizadores no pudieron hacerse cargo por estar encarcelados. No obstante, la agrupación de las madres de las víctimas no guardó silencio. "En nombre de todas las familias, seguiremos firmes en nuestra búsqueda de la equidad y la justicia", escribieron en un comunicado.