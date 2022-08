Habiba Sarabi, exministra afgana: "A los talibanes no les importa la voz de las mujeres"

Entrevistada por France 24, Habiba Sarabi, antigua ministra afgana de Asuntos de la Mujer, hace un crudo balance de la situación en Afganistán, un año después de que el grupo Talibán tomara el control del país en agosto de 2021.

Habiba Sarabi, exministra de Asuntos de la Mujer en Afganistán de 2002 a 2004 y primera mujer afgana en gobernar una provincia (Bamiyán), habla con France 24 sobre la realidad de su país, un año después de la vuelta al poder de los talibanes el 15 de agosto de 2021.

Ganadora del Premio Simone Veil de la República Francesa en 2021, Sarabi había participado en las negociaciones de paz entre Kabul y el Talibán en Doha, organizadas a partir de 2020. Esta dirigente hace un balance devastador, sobre todo para las mujeres.

Excluidas de la vida pública por las numerosas restricciones al trabajo, a sus desplazamientos y a su vestimenta, las mujeres afganas son las primeras víctimas del nuevo régimen. La "represión asfixiante" de los talibanes está "destruyendo la vida de las mujeres y las niñas", escribió la ONG Amnistía Internacional en su último informe publicado a finales de julio.

France 24: ¿Cuál es la situación actual en Afganistán, un año después de la caída de Kabul?

Habiba Sarabi: Los talibanes no llegaron al poder, lo tomaron por la fuerza. No son burócratas, por lo tanto, son un poder dictatorial. Son personas que gobiernan por la fuerza para obligar a la población a obedecerles. Desde hace un año, los afganos, además de sufrir la pobreza y el hambre, padecen en su vida cotidiana la falta de servicios sociales, sistemas educativos y sanitarios. Y cuando las personas, hombres y mujeres por igual, se atreven a rebelarse y resistir o a hacer oír su voz -sobre todo en las redes sociales, puesto que ya no hay libertad de expresión-, son detenidas, torturadas o castigadas de alguna manera por los talibanes.

No es sorprendente que las mujeres afganas parezcan ser las primeras víctimas del régimen actual...

En los últimos veinte años habíamos conseguido muchas cosas. Muchas niñas pudieron ir a la escuela, hasta el punto de representar hasta el 40% de las matrículas escolares. Incluso había mejorado el acceso de las mujeres a la educación superior. Varias mujeres afganas pudieron entrar en la administración pública y otras fueron elegidas para el parlamento o nombradas ministras. En resumen, estaban presentes en casi todos los sectores. Desafortunadamente, tras tomar el poder, los talibanes decidieron excluir a las mujeres lo antes posible de todos los ámbitos de la vida, del mundo laboral e incluso del acceso a la educación. La movilización de las mujeres afganas los obligó a permitir que las niñas fueran a la escuela, pero solo hasta el sexto grado. A pesar de la presión internacional y de la manifestación de las mujeres afganas dentro y fuera del país, los talibanes se niegan a ir más allá. No les importa la voz de las mujeres, se niegan a escucharlas. Por eso le pedimos a la comunidad internacional y a los países musulmanes que presionen a los talibanes para que acepten no solo reabrir las puertas de la educación a las mujeres afganas, sino también restablecer los derechos humanos más básicos para acabar con las discriminaciones que complican la vida de las mujeres.

Casi la mitad de la población afgana tiene menos de 15 años, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. ¿Cómo ve el futuro de estos jóvenes y de las mujeres?

La nueva generación, los jóvenes y las mujeres en su conjunto, son la riqueza de Afganistán. Si con la vuelta de los talibanes al poder, que es un revés para toda la sociedad, el país no puede aprovechar estas riquezas para desarrollarse, sobre todo económicamente, entonces se derrumbará. Los afganos son seres humanos, forman parte de la comunidad internacional y merecen tener una vida mejor. Llevamos más de cuarenta años sufriendo guerras y conflictos y cada día es un baño de sangre. La comunidad internacional, principalmente Estados Unidos y la OTAN, cometieron un error en Afganistán. Se retiraron sin ningún plan y entregaron todo a los talibanes. Ahora tienen que repararlo. La comunidad internacional debe responsabilizarse del pueblo afgano y de las mujeres afganas en particular. Sigo estando muy confiada y orgullosa de una cosa: las mujeres afganas son muy valientes, y después de haber tenido acceso a la educación en las dos últimas décadas y de haber tomado conciencia de sus derechos, estoy segura de que seguirán luchando para mejorar sus vidas y las de sus hijos.

Artículo adaptado de su original en francés

