Tres ONGs cierran operaciones en Afganistán tras veto de talibanes para emplear a mujeres

Tres importantes organizaciones internacionales no gubernamentales suspendieron sus operaciones en Afganistán tras la decisión de los talibanes del país de prohibir a las mujeres trabajar en ONGs.

En Afganistán tres organizaciones no gubernamentales, entre ellas Save The Children, suspendieron operaciones el domingo tras la prohibición del gobierno talibán de que las mujeres puedan continuar trabajando en ONGs nacionales e internacionales.

Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados y CARE, afirmaron que no pueden ayudar con eficacia a los niños, mujeres y hombres que sufren necesidades en Afganistán sin las mujeres de sus planillas. La prohibición de las ONG se introdujo un día antes, supuestamente porque las mujeres no llevaban correctamente el pañuelo islámico.

Las tres ONG brindan ayuda de emergencia en salud, educación, protección de la infancia y nutrición, así como apoyo, en medio de una situación humanitaria que está en retroceso.

"Hemos cumplido todas las normas culturales y sencillamente no podemos trabajar sin nuestro entregado personal femenino, que es esencial para que podamos acceder a las mujeres que necesitan ayuda desesperadamente", declaró Neil Turner, jefe del Consejo Noruego para los Refugiados en Afganistán, cuyo grupo cuenta con 468 empleadas en el país.

Prevén más pobreza el próximo año

El regreso al poder del grupo talibán sucedió en agosto de 2021, provocando un deterioro de la economía y sumiendo a millones de personas en la pobreza y el hambre.

Las sanciones impuestas a los dirigentes talibanes, el bloqueo de las transferencias bancarias y la congelación de miles de millones en las reservas de divisas de Afganistán restringen el acceso del país a las instituciones mundiales y al dinero exterior que sostenía la economía, dependiente principalmente de la ayuda internacional previo a la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN.

Un miembro de los talibanes monta guardia en la puerta de entrada de la Universidad de Kabul en Kabul, Afganistán, 21 de diciembre de 2022. © Ali Khara / Reuters

Martin Schuepp, un alto funcionario del Comité Internacional de la Cruz Roja, aseguró el mes pasado que más afganos lucharán por sobrevivir a medida que las condiciones de vida se deterioren en el próximo año, mientras el país se prepara para su segundo invierno bajo el régimen talibán.

Estados Unidos advirtió de que la prohibición de las ONG interrumpirá la asistencia vital a millones de personas. "Las mujeres son fundamentales en las operaciones humanitarias en todo el mundo", declaró el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. "Esta decisión podría ser devastadora para el pueblo afgano"., agregó.

“Las Naciones Unidas y sus socios, actualmente apoyan a más de 28 millones de afganos que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir", según Guterres.

El respeto de los derechos de la mujer es un punto de fricción en las negociaciones entre el gobierno talibán y la comunidad internacional.

Situación de las mujeres empeora

"Soy el único sostén de mi familia. Si pierdo mi trabajo, mi familia de 15 miembros morirá de hambre", comentó Shabana, de 24 años, empleada de una ONG internacional que trabaja en Afganistán desde hace décadas.

"Mientras el mundo celebra la llegada del nuevo año, Afganistán se ha convertido en un infierno para las mujeres", agregó.

El gobierno talibán argumenta que las mujeres que trabajan en las ONG no respetan "el hiyab islámico ni otras normas y reglamentos relativos al trabajo de las mujeres en las organizaciones nacionales e internacionales", algo que las mujeres afganas niegan.

La semana pasada el ministro de Enseñanza Superior prohibió la entrada de las mujeres en las universidades, acusándolas también de no ir correctamente vestidas. El gobierno también prohibió a las adolescentes ir a la escuela secundaria.

El nuevo gobierno extremista también lleva meses expulsando a las mujeres de empleos públicos, ha impuesto prohibiciones de viajar sin un familiar varón y ordenaron que se cubran fuera de casa.

Con AP y Reuters

