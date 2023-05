El ciclón Mocha causa estragos en Bangladesh y Myanmar

Bangladesh y Myanmar fueron azotados por el ciclón Mocha el domingo, el cual se ha convertido en el más fuerte en años, causando una devastación en los campos de refugiados rohingyas. Cientos de miles de personas han sido evacuadas.

El ciclón Mocha, el más poderoso de la región en la última década, golpeó el domingo 14 de mayo Bangladesh y Myanmar. Arrancó árboles, se llevó a su paso refugios en campos de desplazados rohingyas y causó una importante marea en las zonas costeras.

Acompañado por vientos violentos de hasta 195 kilómetros por hora, Mocha, clasificado en la categoría 5 (la más alta) en la escala de Saffir-Simpson, tocó tierra entre Cox's Bazar, Bangladesh, donde viven un millón de refugiados, y Sittwe en Myanmar, según el servicio meteorológico bangladesí.

El domingo por la noche, gran parte de la tormenta había pasado, según corresponsales de la agencia de prensa AFP. Según el servicio meteorológico nacional indio, se espera que se debilite al llegar a las colinas accidentadas del interior de Myanmar.

Hasta el momento, ninguna víctima ha sido reportada

Entre 400 y 500 refugios improvisados han resultado dañados en los campos de refugiados rohingya de Cox's Bazar, pero de momento no se han registrado víctimas, de acuerdo con el comisario para los refugiados, Mizanur Rahman.

Cerca de allí, en Teknaf, los voluntarios retiraban los árboles caídos y otros obstáculos de las carreteras, según un corresponsal de la AFP.

Kamrul Hasan, funcionario de ayuda humanitaria, declaró que el ciclón no había causado "daños importantes" en Bangladesh. Afirmó que unas 750.000 personas habían sido evacuadas.

En Sittwe, una ciudad costera de 150.000 habitantes, las comunicaciones quedaron prácticamente cortadas por el ciclón, según corresponsales de la AFP. Imágenes publicadas en redes sociales mostraban calles convertidas en torrentes, mientras el ciclón arrancaba tejados de edificios y tendidos eléctricos.

Mocha avanza hacia el norte de Myanmar

El sábado, miles de residentes de Sittwe habían huido con sus pertenencias y mascotas a terrenos más elevados, ya que se esperaba que Mocha provocara una marejada de unos 3,5 metros.

"No estamos bien. No hemos traído comida, no tenemos nada que cocinar", declaró a la AFP Maung Win, de 57 años, que pasó la noche en Kyauktaw, en el interior del país. "Tenemos que confiar en la gente para que nos dé comida".

Los residentes salieron de sus casas en Kyauktaw tras la tormenta para encontrar las calles llenas de escombros y empezar a reparar los daños. Los tejados de varios edificios volaron por los aires y un poste de electricidad cayó sobre una casa.

"Estoy muy asustada porque nunca había vivido algo así", dijo Phyu Ma, de 51 años. "Nunca había visto un viento tan fuerte".

La junta militar que gobierna Myanmar emitió un comunicado el domingo por la noche diciendo que Mocha se había desplazado hacia el norte, al estado de Chin, sin dar más detalles.

Chittagong, la segunda mayor ciudad de Bangladesh, paralizada

El sábado, unas 190.000 personas habían sido evacuadas de Cox's Bazar y casi 100.000 de la cercana Chittagong, un importante puerto marítimo donde el domingo se suspendieron todas las operaciones, según las autoridades bangladesíes.

Los refugiados rohingya fueron evacuados de las "zonas de riesgo", mientras que miles de personas huyeron de la turística isla de San Martín, tocada por Mocha, que derribó cientos de árboles. "Dos personas resultaron heridas por árboles caídos", dijo Noor Ahmed, un funcionario de la isla.

Las autoridades bangladesíes han prohibido a los rohingya construir casas permanentes de hormigón, temiendo que eso les anime a asentarse de forma duradera, en lugar de regresar a Myanmar, país del que huyeron en 2017 ante la persecución del Ejército, calificada de "genocidio" por expertos de la ONU.

La mayoría de los campamentos están asentados en laderas, lo que los hace vulnerables a los corrimientos de tierra.

"El ciclón Mocha es la tormenta más fuerte desde el ciclón Sidr", dijo Azizur Rahman, director del Departamento Meteorológico de Bangladesh.

Una amenaza habitual

En noviembre de 2007, Sidr devastó el suroeste de Bangladesh, matando a más de 3.000 personas y causando daños por valor de miles de millones de dólares.

En los últimos años, la mejora de las previsiones meteorológicas y la mayor eficacia de las evacuaciones han reducido drásticamente el número de víctimas mortales de los ciclones.

Los ciclones, a veces llamados huracanes en el Atlántico y tifones en el Pacífico, son una amenaza habitual para la costa septentrional del océano Índico, donde viven decenas de millones de personas.

En mayo de 2008, Nargis dejó al menos 138.000 muertos o desaparecidos en Myanmar, el peor desastre natural de la historia del país.

Los científicos han advertido de que los ciclones son cada vez más potentes en algunas partes del mundo debido al calentamiento global.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

