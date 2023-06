El veterano de guerra más condecorado de Australia reconocido culpable de crímenes de guerra

Un juez de un tribunal federal australiano dictaminó este jueves primero de junio que Ben Roberts-Smith, el veterano de guerra vivo más condecorado de Australia, cometió varios crímenes de guerra, incluso el asesinato de prisioneros durante la guerra de Afganistán. Roberts-Smith había demandado a varios periódicos por difamación cuando revelaron estos crímenes en 2018, pero perdió el caso este jueves.

© Departamento de Defensa de Australia via AFP

Ben Roberts-Smith era considerado un héroe nacional tras sus seis misiones en Afganistán entre 2006 y 2012, pero este jueves primero de junio, la justicia australiana lo calificó de criminal de guerra.

El juez del Tribunal Federal Anthony Besanko dictaminó que los artículos publicados por tres periódicos locales sobre la denuncia de crímenes de guerra cometidos por Roberts-Smith, y que el exmilitar había demandado por difamación, eran "sustancialmente ciertos".

Según el juez, Roberts-Smith "rompió las reglas morales y legales del compromiso militar" y deshonró a Australia con su conducta.

Ben Roberts-Smith era un cabo del Regimiento de Servicios Aéreos Especiales (SAS). Había recibido la Medalla de Gallardía por su servicio en la guerra de Afganistán, así como la Cruz Victoria, el más alto honor militar del Ejército Británico y de la Commonwealth. También se reunió varias veces con la ahora fallecida reina Isabel II.

La reina Isabel II de Gran Bretaña saluda a Ben Roberts-Smith, recientemente condecorado con la Cruz de la Victoria por Australia, durante una audiencia en el Palacio de Buckingham en Londres el 15 de noviembre de 2011. © REUTERS/Anthony Devlin

En 2018, tres periódicos australianos, el 'Sydney Morning Herald', 'The Age' y 'Camberra Times' señalaron que Roberts-Smith había sido autor de varios asesinatos producidos entre los años 2009 y 2012 en Afganistán. Además, lo acusaban de acoso y amenazas a sus compañeros y violencia doméstica.

Roberts-Smith había negado haber cometido estos delitos y sus abogados habían denunciado una "campaña venenosa contra él" por parte de unos miembros del Regimiento del Servicio Aéreo Especial australiano.

En respuesta, el antiguo militar y ahora ejecutivo de una empresa de medios de comunicación, había presentado demandas contra tres medios y tres periodistas al considerar que los artículos dañaban a su reputación.

Pero este jueves, el juez falló en favor de los medios de comunicación.

"A la luz de mis conclusiones, cada procedimiento deber ser desestimado", concluyó el juez.

Morbosos crímenes de guerra

El tribunal consideró que la mayoría de las acusaciones descritas por los medios era cierta.

Así, en 2009, Roberts-Smith fue responsable de la muerte de dos prisioneros en la provincia afgana de Uruzgan. Primero, utilizó una ametralladora para disparar por la espalda a un prisionero con una pierna ortopédica y guardó la prótesis del hombre como un recipiente para beber cerveza. Después, ordenó a un soldado novato que matara a otro hombre, de más edad, como parte de su proceso de iniciación.

Además, se concluyó que, en 2012, Roberts-Smith mató a un agricultor desarmado empujándolo esposado desde lo alto de un acantilado en la aldea afgana de Darwan. Después, pidió a un soldado a sus órdenes que matara a tiros al agricultor.

También se consideraron ciertas las acusaciones en las que el exsoldado, que mide 2,02 metros de altura, intimidó a soldados y compañeros suyos y agredió a civiles afganos.

Pero según el juez, varias acusaciones de homicidios no fueron probadas según el criterio de probabilidad de un tribunal civil. Además, tampoco se pudo probar las denuncias de violencia doméstica.

Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes que sí fueron probados, el juez consideró que las acusaciones no probadas no habrían dañado aún más la reputación del veterano, por lo que no concluyó en contra de posible difamación.

Histórica condena en favor de la libertad de prensa

La sentencia fue recibida como una importante victoria de la libertad de prensa. En efecto, la ley de difamación en Australia tiene fama de favorecer a los demandantes, pero este caso enseña que ellos también pueden perder los casos de difamación en Australia.

El juicio duró 110 días y se calcula que costó más de 25 millones de dólares australianos (16 millones de dólares estadounidenses) en honorarios de abogados.

Ben Roberts-Smith podría apelar la decisión. Su abogado Arthur Moses pidió 42 días para estudiar la posibilidad de presentar un recurso ante el Pleno del Tribunal Federal.

Nick McKenzie, uno de los reporteros acusados por Roberts-Smith, elogió a los veteranos del SAS que testificaron contra su excolega.

"Hoy es un día de justicia. Es un día de justicia para esos valientes hombres del SAS que se levantaron y dijeron la verdad sobre quién es Ben Roberts-Smith: un criminal de guerra, un matón y un mentiroso", dijo McKenzie cuando salió del tribunal.

"Australia debería estar orgullosa de esos hombres del SAS. Son la mayoría en el SAS y defendieron lo que era correcto y han sido reivindicados", añadió.

El periodista australiano Chris Masters gesticula mientras él y el periodista Nick McKenzie se dirigen a los medios de comunicación a las puertas del Tribunal Federal en Sídney el 1 de junio de 2023. © Mark Baker, AP

El multimillonario Kerry Stokes, presidente ejecutivo de Seven West Media, donde trabaja Roberts-Smith, reaccionó a la decisión del tribunal en un comunicado.

"La sentencia no concuerda con el hombre que conozco (…) Sé que esto será especialmente duro para Ben, que siempre ha mantenido su inocencia", dijo Stokes.

Acusaciones contra la SAS

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, más de 26.000 soldados australianos fueron enviados a Afganistán. Lucharon junto a las fuerzas estadounidenses contra los talibanes y varios grupos islamistas y abandonaron el país en 2013.

En los últimos años, se acusaron a miembros de la SAS de comportamientos brutales y asesinatos de prisioneros en Afganistán. Roberts-Smith es uno de los investigados por la Policía Federal Australiana por presuntos crímenes de guerra en este país.

Según el presidente de la Asociación Australiana del Servicio Aéreo Especial, Martin Hamilton-Smith, la sentencia de este jueves constituye un "día muy decepcionante" para el regimiento de élite.

"La única forma de llegar a la verdad sobre este asunto es llevarlo ante un tribunal penal donde se puedan contar las dos versiones de la historia y establecer los hechos más allá de toda duda razonable", declaró Hamilton-Smith.

Con AP, EFE y medios locales

