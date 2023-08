La fiesta en Tailandia que terminó en asesinato: el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Este lunes 7 de agosto, el chef español Daniel Sancho ingresó a la prisión de Koh Samui, en el sur de Tailandia, luego de que un juez decretara prisión provisional en su contra. Según la Policía, Sancho confesó haber asesinado y desmembrado al cirujano colombiano Edwin Arrieta, el pasado 2 de agosto. El presunto autor confeso del crimen habría asegurado que había recibido amenazas de Arrieta. Ahora, el joven de 29 años se enfrenta a cadena perpetua e incluso a la pena de muerte en el país asiático.

Eran alrededor de las 12:30 del mediodía del jueves 3 de agosto cuando un basurero local descubrió algo terrible en la isla tailandesa de Kho Phangan: una pelvis e intestinos humanos metidos en una bolsa de fertilizantes.

Según fuentes policiales, tras los primeros análisis de los restos se estimó que pertenecían a un extranjero debido a su tamaño. Los restos pertenecían a Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano, de 44 años, informaron las autoriades posteriormente.

Este lunes 7 de agosto, cuatro días después de que fueran hallados los primeros restos, el chef español Daniel Sancho ingresó a la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, luego de que un juez ordenara prisión preventiva, por ser el presunto autor confeso del crimen. Pero, ¿qué pasó en una de las islas más famosas del país asiático para que una noche de fiesta terminara en asesinato?

“Quiero colaborar en todo lo que sea”, señaló Sancho a la agencia EFE mientras era escoltado por las autoridades a prisión.

Según la Policía tailandesa, Sancho se declaró culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta en la comisaría de Koh Phangan.

Lo que se conoce sobre la muerte de Arrieta

Los hechos se remontan al martes 2 de agosto, cuando Sancho, chef español e hijo del actor Rodolfo Sancho, se reunió con Arrieta en la famosa isla.

De acuerdo con las autoridades, Arrieta, la víctima, de 44 años, reservó un hotel del 31 de julio al 3 de agosto en la isla para disfrutar de la fiesta de la luna llena junto a su amigo Sancho. Aunque el español tenía una reserva en otro hotel, llegó antes que el colombiano e hizo el registro en la habitación que Arrieta había pagado.

Según la reconstrucción policial de los hechos, Sancho fue a recoger a Arrieta cuando llegó a la isla y luego se les vio cenando juntos en un restaurante. Esa misma noche, unas cámaras de seguridad registraron a Sancho comprando cuchillos, guantes de goma, bolsas de basura y utensilios de limpieza en una tienda, declaró una fuente anónima, citada por la agencia EFE.

🛑✖️ Los últimos momentos de vida del médico colombiano, Edwin Arrieta que fue descuartizado en Tailandia.

Después de aquella noche, no se volvió a ver a Arrieta con vida. El jueves, dos días después de su asesinato y cuando se hicieron públicos los hechos, el mismo Sancho se dirigió a la Policía para denunciar la desaparición del colombiano tras acudir a una fiesta.

El viernes, la Policía lo designó como el principal sospechoso porque había acudido a comisaría llenó de arañazos y heridas.

"Chantaje y amenazas”: la declaración del presunto autor confeso

Sancho y Arrieta se conocían desde hacía al menos un año, declaró el chef, según las autoridades. La versión indica que se conocieron a través de Instagram, empezaron a chatear e intercambiaron fotos con contenido sexual. Más tarde, se conocieron en persona y mantuvieron relaciones sexuales, recoge en exclusiva el periódico ‘Bangkok Post’.

La relación escaló. Arrieta invirtió al menos 10.000 euros para abrir un restaurante en España e incluso llegó a darle una tarjeta de crédito. Más tarde, según las afirmaciones que habría entregado Sancho a la Policía, el joven de 29 años intentó terminar la relación con el cirujano plástico, pero este se negó y fue entonces cuando empezaron las amenazas.

Arrieta amenazó al chef con compartir sus fotos explícitas en internet, algo que dañaría su reputación y sobre todo la de su familia, especialmente la de su padre Rodolfo Sancho, un reconocido actor en España.

“Estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, afirmó el autor del crimen.

Según la declaración de Sancho, recogida por el ‘Bangkok Post’, este fue el motivo por el que decidió asesinarlo de forma premeditada y por eso lo invitó a la isla para la fiesta de la luna llena. Así lo confesó finalmente el español el sábado, indica la Policía.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin”, apuntó Sancho en su confesión en referencia a las supuestas amenazas de la víctima en su contra

De acuerdo con la misma versión, después de cenar juntos en un restaurante de la isla el martes, ambos se dirigieron a la habitación del hotel. Entonces, Arrieta insistió en que tuvieran sexo, Sancho se negó y en un arrebato de ira lo empujó y se dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Aproximadamente una hora después, Sancho empezó a cortarlo en pedazos y decidió intentar deshacerse del cadáver. Para ello, fue a comprar un kayak y lanzó algunos de los restos de Arrieta en el mar en plena noche. Hizo dos viajes a la playa y tres al vertedero de la isla para esparcir los restos de la víctima.

Posteriormente, el joven volvió a la habitación del hotel y no hizo el registro de salida hasta el jueves, cuando los medios se hicieron eco del descubrimiento de un trabajador de los servicios de basura locales. El viernes, las autoridades inspeccionaron el vertedero y encontraron más restos humanos en otra bolsa de plástico.

El chef Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor español Rodolfo Sancho Aguirre, es escoltado mientras ayuda a la Policía tailandesa con las investigaciones tras ser arrestado por su presunta implicación en los cargos de asesinato y desmembramiento de su compañero de viaje, el colombiano Edwin Arrieta Arteaga, en la isla turística de Koh Phangan, Tailandia, el 7 de agosto de 2023. © Reuters/Stringer

Cuando la Policía inspeccionó la habitación donde habrían tenido lugar los hechos, encontró el lugar limpio. No obstante, las autoridades forenses detectaron restos de la víctima como pelos y grasa en el desagüe del baño. También cerca de 80.000 dólares y un collar de oro que supuestamente pertenecían a la víctima.

El domingo, Sancho se desplazó junto a agentes policiales a los siete lugares a los que fueron lanzadas partes del cuerpo de Arrieta. Su familia emitió un comunicado en el que pidió "máximo respeto" en medio de estos "confusos" momentos.

“No me sentí cómodo, pero tampoco forzado. Nadie me ha pegado ni me ha hecho daño”, aseguró Sancho a la pregunta de si se había sentido forzado a confesar.

¿Cadena perpetua o pena de muerte?

En estos momentos, el futuro de Sancho está en el aire. Después de cotejar las pruebas de ADN encontradas en la habitación del hotel, que coindicen con las de Arrieta, y tras la confesión de Sancho, las autoridades tailandesas emitieron una orden judicial en contra del español, que ordena su detención hasta que el juicio avance. Los abogados del acusado han pedido libertad condicional, pero esta ha sido rechazada por el juez.

En Tailandia, el homicidio voluntario es uno de los delitos más graves. Tanto es así, que las penas van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte. No obstante, si la sentencia contra Sancho dictaminara pena de muerte, el chef podría acogerse a un último recurso: el perdón del rey Maha Vajiralongkorn.

Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor español Rodolfo Sancho Aguirre, ayuda a la Policía tailandesa con una investigación tras ser arrestado por cargos de asesinato por la muerte y desmembramiento de su compañero de viaje, el colombiano Edwin Arrieta Arteaga, en la isla turística de Koh Phangan, Tailandia, el 6 de agosto de 2023. © Dailynews/Vía Reuters

En agosto de 2020, el rey de Tailandia conmutó la pena capital por la cadena perpetua para el español Artur Segarra, en un caso similar al de Sancho.

Segarra secuestró, extorsionó y asesinó a David Bernat en Bangkok en 2016, por lo que fue condenado a cadena perpetua y más tarde perdonado por el rey. Una práctica habitual en el país durante el cumpleaños de su monarca.

Es incluso posible que se apruebe una extradición para Segarra, que podría replicarse en el caso de Sancho.

No obstante, el chef implicado en el asesinato de Arrieta deberá primero enfrentarse a todo el proceso judicial, mientras, las autoridades tailandesas siguen intentando recuperar los restos del cirujano colombiano del fondo del mar.

Con EFE y medios locales

