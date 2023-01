Boeing entrega el último 747 y dice adiós al icono que "encogió el mundo"

Boeing se despide el martes de un icono: Entregó su último jumbo 747.

Desde su primer vuelo en 1969, el gigantesco pero elegante 747 ha servido como avión de carga, avión comercial capaz de transportar a casi 500 pasajeros, transporte de los transbordadores espaciales de la NASA y avión presidencial Air Force One. Revolucionó los viajes, conectando ciudades internacionales que nunca antes habían tenido rutas directas y contribuyendo a democratizar los vuelos de pasajeros.

Pero en los últimos 15 años, aproximadamente, Boeing y su rival europeo Airbus han introducido aviones de fuselaje ancho más rentables y eficientes en el consumo de combustible, con sólo dos motores que mantener en lugar de los cuatro del 747. El avión final es el número 1.574 construido por Boeing en la región de Puget Sound, en el estado de Washington.

"Si amas este negocio, has estado temiendo este momento", dijo el veterano analista de aviación Richard Aboulafia. "Ya nadie quiere un cuatrimotor, pero eso no borra la tremenda contribución del avión al desarrollo de la industria ni su notable legado".

Boeing se propuso construir el 747 tras perder un contrato para un enorme transporte militar, el C-5A. La idea era aprovechar los nuevos motores desarrollados para el transporte -motores turbofan de alto bypass, que quemaban menos combustible al pasar el aire alrededor del núcleo del motor, lo que permitía una mayor autonomía de vuelo- y utilizarlos para un avión civil recién imaginado.

Más de 50.000 trabajadores de Boeing tardaron menos de 16 meses en fabricar el primer 747, un esfuerzo hercúleo que les valió el apodo de "Los Increíbles". La producción del jumbo requirió la construcción de una enorme fábrica en Everett, al norte de Seattle, el edificio más grande del mundo por volumen.

El fuselaje del avión medía 68,5 metros de largo y la cola era tan alta como un edificio de seis plantas. El diseño del avión incluía una segunda cubierta que se extendía desde la cabina de mando hacia atrás sobre el primer tercio del avión, lo que le daba una joroba distintiva e inspiró un apodo, la Ballena. De forma más romántica, el 747 llegó a ser conocido como la Reina de los Cielos.

Algunas aerolíneas convirtieron el segundo piso en un salón de cócteles de primera clase, mientras que incluso el piso inferior contaba a veces con salones o incluso un piano bar.

"Fue la primera gran aerolínea, el primer avión de fuselaje ancho, así que estableció un nuevo estándar para que las aerolíneas supieran qué hacer con él y cómo llenarlo", afirma Guillaume de Syon, profesor de historia del Albright College de Pensilvania, especializado en aviación y movilidad. "Se convirtió en la esencia del transporte aéreo masivo: No se podía llenar con gente que pagara el precio completo, así que había que bajar los precios para que la gente subiera a bordo". Contribuyó a lo que ocurrió a finales de los 70 con la desregulación del transporte aéreo".

El primer 747 entró en servicio en 1970 en la ruta Nueva York-Londres y su sincronización fue terrible, dijo Aboulafia. Debutó poco antes de la crisis del petróleo de 1973, en medio de una recesión en la que Boeing pasó de tener 100.800 empleados en 1967 a 38.690 en abril de 1971. La "quiebra de Boeing" estuvo tristemente marcada por una valla publicitaria cerca del aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma que decía: "Will the last person leaving SEATTLE -- Turn out the lights" ("Apagará las luces la última persona que salga de Seattle".)

A finales de la década de 1980 llegó un modelo actualizado -la serie 747-400- que llegó en mucho mejor momento, coincidiendo con el auge económico asiático de principios de la década de 1990, explica Aboulafia, que recuerda su viaje en un 747 de Cathay Pacific de Los Ángeles a Hong Kong cuando era un mochilero veinteañero en 1991.

"Incluso la gente como yo podía ir a ver Asia", dijo. "Antes había que parar en Alaska o Hawai para repostar, y costaba mucho más. Esto era un viaje directo, y a un precio razonable".

Delta fue la última aerolínea estadounidense en utilizar el 747 para vuelos de pasajeros, que terminó en 2017, aunque algunas otras compañías internacionales continúan volándolo, incluida la aerolínea alemana Lufthansa.

Atlas Air encargó cuatro cargueros 747-8 a principios del año pasado, y el último salió de la fábrica el martes.

Boeing tiene sus raíces en la zona de Seattle y cuenta con plantas de montaje en el estado de Washington y Carolina del Sur. La empresa anunció en mayo que trasladaría su sede de Chicago a Arlington (Virginia), con lo que sus ejecutivos estarían más cerca de los principales funcionarios del Gobierno federal y de la Administración Federal de Aviación (FAA), que certifica los aviones de pasajeros y carga de Boeing.

La relación de Boeing con la FAA ha sido tensa desde los accidentes mortales de su avión más vendido, el 737 Max, en 2018 y 2019. La FAA tardó casi dos años -mucho más de lo que Boeing esperaba- en aprobar los cambios de diseño y permitir que el avión volviera a volar.

*Con AP; adaptado de su original en inglés

