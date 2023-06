Spotify deberá pagar millonaria multa por incumplir reglas europeas de protección de datos

La multa sobre el gigante de la música en streaming es de 5,4 millones de dólares. La demanda alega que la plataforma no respondió adecuadamente a las solicitudes de información sobre cómo se recopilan los datos de los usuarios.

La denuncia sobre el uso de datos la hizo el conjunto de activistas de Noyb. La demanda sostiene que Spotify no permitía acceder a toda la información sobre cómo usaba los datos de sus internautas, una acción que va en contravía de la normativa de la Unión Europea.

"Es un derecho básico de cada usuario obtener la información completa sobre los datos que se procesan sobre ellos. Sin embargo, el caso tomó más de cuatro años y tuvimos que litigar con la Autoridad Sueca de Protección de Datos para obtener una decisión", explicó Stefano Rossetti, abogado de Noyb.

Noyb, cuyas siglas proceden de la expresión inglesa "None of your business" ("No es asunto tuyo”, en español), es una iniciativa del activista austríaco Max Schrems, reconocido internacionalmente por tener éxito en sus demandas contra plataformas digitales o grandes corporativos de tecnología. La más famosa, cuando tumbó el anterior acuerdo de transferencia automática de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos.

La actual demanda contra Spotify se presentó en Austria en enero de 2019 y luego el proceso judicial fue llevado a las autoridades suecas, pues Spotify tiene su sede principal en el país nórdico.

En Suecia, las autoridades reguladoras alegaron que, en virtud a la normativa europea de protección de datos RGPD, que reza que “los usuarios tienen derecho a saber cuáles son los datos que una empresa posee de ellos”, Spotify no precisó qué uso le da a los datos y cómo los explota para su beneficio.

“Muchas veces las explicaciones que brinda la plataforma deben incluso estar disponibles no solo en inglés, sino también en el idioma de la persona que las está solicitando”, dijo Karin Ekström, una de las juristas responsables de la investigación.

La compañía, con responsabilidad bursátil en Nueva York, dijo el pasado mes de abril que superó los 500 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales 210 millones corresponden a personas suscritas a la plataforma.

Sin embargo, a inicios de este mes, la empresa anunció un recorte de por lo menos 200 personas de su plantilla, es decir, el equivalente al 2% de su fuerza laboral total.

El recorte corresponde a anuncios previos que los directivos hicieron este mismo año. En enero, Spotify dio a conocer que por lo menos el 6% de su plantilla sería despedida, un porcentaje que se traduce en 600 personas que perderían su empleo.

"Con estos cambios, aceleramos el próximo capítulo para los podcasts en Spotify con fuertes hábitos de descubrimiento y podcast para los usuarios, una monetización próspera y un crecimiento de la audiencia para los creadores, y un negocio valioso y de alto margen para Spotify", dijo Sahar Elhabashi, vicepresidenta y directora de Podcast Business.

Con AP y Reuters

