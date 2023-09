Ciudad soñada de titanes tecnológicos, ¿una preocupación en el norte de California?

Los acaudalados gigantes de Silicon Valley han invertido más de 800 millones de dólares en comprar terrenos en California para construir una nueva ciudad, revela el New York Times. Desde hace casi una década, la élite tecnológica sueña con construir en Estados Unidos las ciudades del futuro. Ya comenzaron las críticas relacionadas con la nueva ubicación y el concepto.

Desde hace cinco años, una misteriosa empresa, Flannery Associates, adquiere terrenos en el norte de California. Más de 222 kilómetros cuadrados, más del doble de París, no lejos de San Francisco.

Nadie sabía por qué ni para quién. Ahora se ha levantado el velo: esta entidad ha sido creada por multimillonarios de la tecnología que sueñan con establecer allí una ciudad utópica, según descubrió el New York Times en una investigación publicada el sábado 26 de agosto.

Los magnates tecnológicos de Silicon Valley anunciaron el jueves sus intenciones de construir una nueva ciudad en el norte de California. Los multimillonarios inversores han gastado hasta la fecha más de 900 millones de dólares en adquirir más de 50.000 acres de terreno en el condado de Solano. Sin embargo, las autoridades locales y estadounidenses han expresado su preocupación por lo que un congresista califica de "visión" y no de "plan".

A través de una empresa llamada California Forever, que presentó su sitio web oficial el jueves, los multimillonarios de la tecnología están diseñando el proyecto de una ciudad de ensueño en el norte de California.

En su página web, California Forever afirma haber adquirido más de 202 kilómetros cuadrados de terreno a través de su filial Flannery Associates en el condado de Solano, situado entre Sacramento, el delta del río Sacramento-San Joaquín, San Francisco y el valle de Napa, en el norte de California.

Situado en la encrucijada de las principales ciudades del norte de California, el condado de Solano es promocionado por la empresa como el lugar perfecto para construir la ciudad soñada desde cero.

Aunque el sitio web no reveló el dinero que se ha invertido en el proyecto, el New York Times informó el martes de inversiones de más de 900 millones de dólares solo en compras de terrenos en los últimos cinco años.

Fundada en 2017 por el ex operador de Goldman Sachs Jan Sramek, California Forever está respaldada por pesos pesados de Silicon Valley como Laurene Powell Jobs, Marc Andreessen, Michael Moritz y John Doerr, entre otros.

Un proyecto rodeado de secretismo

Hasta el jueves, se sabía muy poco sobre California Forever y Flannery Associates. La empresa matriz y su filial han mantenido una extrema discreción sobre sus operaciones en el norte de California.

Aunque Flannery consiguió mantener en secreto la mayor parte de sus actividades, las autoridades locales fueron alertadas cuando la empresa empezó a adquirir grandes extensiones de terreno, y a precios a menudo muy superiores a los del mercado, hasta convertirse en el mayor terrateniente del condado de Solano.

La identidad de la empresa y de sus multimillonarios inversores sólo salió a la luz a raíz de una investigación dirigida por las autoridades federales de EE.UU., que manifestaron su preocupación por la seguridad nacional después de que Flannery comprara parcelas de terreno en los alrededores de la importante base aérea de Travis, situada en Fairfield, sede del condado de Solano.

Según el Wall Street Journal, la Oficina de Revisión de Riesgos de Inversiones Extranjeras de la Fuerza Aérea inició a finales de 2022 una investigación sobre las compras por parte de Flannery de unos 52.000 acres en el condado de Solano, incluidos los alrededores de Travis.

Los temores de que Flannery estuviera representando intereses extranjeros, especialmente chinos, se disiparon pronto al aparecer como patrocinadores de la empresa titanes tecnológicos de Silicon Valley, que dieron a conocer su proyecto de construir una ciudad de ensueño.

¿Una ciudad de ensueño?

Citando ciudades europeas como inspiración, Flannery afirmó que su objetivo es construir comunidades habitables y barrios transitables, al tiempo que se ofrecen "empleos locales bien remunerados" a los residentes.

Flannery también reveló sus planes de construir decenas de miles de viviendas, un parque solar, parques y otros espacios abiertos en la parte oriental del condado.

A pesar de los ambiciosos planes de la empresa, las autoridades locales han expresado su preocupación por la viabilidad del proyecto.

Señalando las condiciones climáticas secas del condado de Solano, la alcaldesa de Fairfield, Catherine Moy, dijo en una entrevista con Abc7news que los planes propuestos por Flannery son poco realistas.

"Es una zona conocida por su sequía. No tiene ningún sentido. No hay transporte público. No tiene agua dulce. Hay algo de agua, pero no la suficiente para decenas de miles de viviendas", afirmó Moy.

Moy también expresó su preocupación por las infraestructuras viarias.

"Las carreteras ya son peligrosas. La autopista 12 es la carretera que atraviesa la zona y llega hasta la autopista 99 y la autopista 5. Se llama Blood Alley (callejón sangriento). Por algo se llama Blood Alley", dijo Moy. "No hay forma de que decenas de miles de viviendas puedan sostenerse por ahí".

Aunque Flannery señaló la necesidad de mejorar la infraestructura local en su sitio web, no proporcionó detalles sobre cómo podría lograrse. Otros cargos electos se han unido a Moy para expresar su preocupación.

Tras una reunión con representantes de Flannery el martes, el representante estadounidense Mike Thompson declaró: "No tienen un plan, tienen una visión, una idea", informó el San Francisco Chronicle.

"Decir que va a ser un camino muy, muy largo es probablemente quedarse corto", añadió.

Por su parte, el diputado John Garamendi calificó de "tácticas mafiosas" el método utilizado por la empresa para adquirir los terrenos, según el Chronicle.

Locuras tecnológicas

Pero esta no será la primera vez que magnates de Silicon Valley sueñan con ciudades pioneras sin llevarlas a cabo.

En 2013, el cofundador y ex consejero delegado de Google, Larry Page, lanzó la idea de crear una utopía de alta tecnología con una regulación mínima.

La incubadora de start-ups californiana Y Combinator creó un laboratorio de investigación en 2016 para estudiar cómo construir mejores ciudades.

El cofundador de Paypal Peter Thiel lanzó un proyecto piloto de ciudades flotantes en la Polinesia Francesa en 2018, y el New York Times informó ese mismo año que Facebook estaba negociando con la ciudad de San Francisco los permisos para construir una ciudad en las afueras de Silicon Valley.

Ninguna de estas propuestas ha fructificado hasta la fecha.

Al final, ni siquiera importa que se construyan estas ciudades", afirma la profesora de sociología de la Universidad de Glasgow Elisabetta Ferrari, especializada en medios digitales. Para los empresarios e inversores, más bien, "lo (más) importante es que se hable de ello.

"Quieren demostrar que no son sólo ricos, también son personas con visión y emprendedores que están haciendo algo por la gente", dijo.

Trabajadores de la vivienda

En un artículo publicado en abril sobre los últimos proyectos del consejero delegado de Tesla, Elon Musk, en Texas, que incluyen la construcción de una ciudad llamada Snailbrook destinada a alojar a los empleados, The Guardian comparaba las ciudades construidas por las corporaciones con las ciudades industriales estadounidenses del siglo XIX.

Según The Guardian, estas ciudades, que sólo ofrecían alojamiento básico y escasas comodidades, "a menudo se parecían más a campos de prisioneros que a ciudades ideales", y señalaba que las empresas "quieren minimizar los gastos generales y exprimir al máximo a sus ciudadanos cautivos".

Flannery pretende proporcionar viviendas asequibles cerca de San Francisco, donde muchos empresarios se han visto obligados a aumentar los salarios para atraer o retener a los trabajadores que se enfrentan a la subida vertiginosa de los alquileres en la ciudad.

El número de magnates de la tecnología que proponen construir pueblos y ciudades en los últimos años "tiene mucho que ver con la idea del 'tecnosolucionismo'. Un concepto que puede resumirse en 'hay una aplicación para eso'", explica Ferrari, que añade que se trata de "la idea de que la tecnología proporciona la mejor manera de abordar un problema".

Estos empresarios e inversores "se presentan a sí mismos como los mejores para abordar [el problema], cuando, dicen, el poder político no puede hacer frente con eficacia a los retos del desarrollo urbano moderno", afirmó.

