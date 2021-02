Netflix arrasa en las nominaciones a los Globos de Oro 2021 con 42 candidaturas

Los galardones que reconocen las mejores producciones de cine y televisión en Estados Unidos y a nivel mundial anunciaron su listado de nominaciones de este año. La plataforma digital Netflix lidera la lista con 'Mank', 'The Trial of the Chicago 7' y la serie 'The Crown'.

El domingo 28 de febrero se realizará virtualmente la edición 78° de los premios Globos de Oro para las series y películas mas votadas por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), un grupo de unos 90 periodistas que seleccionan sus producciones favoritas de televisión y cine, dividiéndolas entre comedia y drama.

Por cuarta vez, las actrices Tina Fey y Amy Poehler serán las anfitrionas del evento, que se llevará a cabo de manera virtual el domingo 28 de febrero desde Nueva York y Los Ángeles.

En un año atípico por la pandemia de Covid-19, el servicio de visualización en directo lideró en las nominaciones, debido a que el estallido de la crisis sanitaria obligó a cerrar prácticamente todas las salas de cine a nivel mundial.

La plataforma digital Netflix dominó este miércoles en las nominaciones con 'Mank' y 'The Trial of the Chicago 7'. Ambas producciones fueron las que recibieron más candidaturas, sin embargo, tendrán que superar a 'Nomadland', la favorita hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood.

'Mank', el gran nominado este año

Netflix se posicionó en los Globos de Oro con 22 nominaciones en la pantalla grantes, seguida de Amazon Studios, con siete nominaciones.

La película 'Mank', con seis candidaturas, y el drama político 'The Trial of the Chicago 7', con cinco opciones de estatuilla, fueron los filmes más nominados y las dos apuestas con más peso de Netflix para esta edición de los Globos de Oro.

La cinta 'Nomadland', que ha arrasado hasta ahora en la temporada de premios de Hollywood, obtuvo cuatro candidaturas.

El largometraje protagonizado por Frances McDormand obtuvo el León de Oro en Venecia, se llevó el premio del Público en Toronto (TIFF) y se ha paseado por las distinciones de la crítica en Estados Unidos (mejor cinta para la Sociedad Nacional de Críticos de Cine y para la prensa de Chicago, Boston y Houston, entre otros)

'The Crown', la joya de la corona de Netflix

En televisión, la plataforma digital Netflix encabezó la lista con 20 candidaturas, seguida de HBO con 7 nominaciones.

Ambas plataformas llevan varios años compitiendo por el control de los premios estadounidenses, pero, en esta ocasión, es Netflix la dominante en los Globos de Oro.

'The Crown', 'Ozark', 'The Queen's Gambit' y 'Unorthodox' son algunos de los fenómenos televisivos que recibieron la mención de la HFPA, que también ha repartido sorpresas muy inesperadas como la candidatura de 'Emily in Paris'.

De esta manera, Netflix cuenta con participaciones en todos los géneros: serie dramática, serie de comedia y serie limitada (miniserie).

La serie 'The Crown' es la gran favorita este año con seis nominaciones. Entre sus intérpretes hay varias candidaturas: una para la actriz Olivia Colman como mejor actriz protagonista, otra para Josh O'Connor, que encarna al príncipe de Gales, y aspira a llevarse el premio a mejor interpretación. A la serie inglesa le sigue la comedia 'Schitt’s Creek', con cinco nominaciones.

'The Crown' competirá con 'Lovecraft Country', 'The Mandalorian', 'Ratched' y 'Ozark' en mejor serie dramática.

Lluvia de criticas tras las nominaciones

Las criticas de medios especializados en Hollywood no faltaron luego de conocerse las nominaciones a los Globos de Oro.

Las omisiones tienen cinco nombres destacados: Zendaya, Meryl Streep, Tom Hanks, Sophia Loren y Spike Lee, quienes a pesar de encandilar al público y crítica, no convencieron al grupo de periodistas que eligen estos premios.

Algunos medios estadounidenses se mostraron muy duros con la organización de los premios. 'Deadline' calificó algunas elecciones de "chiste" y 'Los Angeles Times' acompañó el listado con un artículo bastante crítico.

Con Reuters, EFE y medios locales

