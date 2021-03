Muere Bunny Wailer, leyenda del reggae y el último de los fundadores de The Wailers

A los 73 años murió el músico que junto a Bob Marley fundó el grupo jamaiquino de reggae The Wailers, a inicios de los años 60. El último de la legendaria banda que ayudó a popularizar la cultura rastafari falleció en un hospital de la capital de Jamaica por causas que aún se desconocen.

Anuncios Lee mas

Era el último integrante fundador de la legendaria banda de reggae The Wailers. Bunny Wailer falleció la mañana de este martes 2 de marzo a los 73 años en el Medical Associates Hospital en Kingston, la capital de Jamaica. Aunque las causas de su muerte aún se desconocen, se sabe que había sido hospitalizado en varias ocasiones desde que sufrió un segundo derrame cerebral en julio del año pasado.

El anuncio sobre su muerte se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la ministra de Cultura de su natal Jamaica, Olivia Grange. “Seguimos agradecidos por el papel que desempeñó Bunny Wailer en el desarrollo y la popularidad de la música reggae en todo el mundo", reza el documento y agrega que “lo que Wailer ha hecho por el reggae, como uno de los pioneros y abanderados de la música de nuestro país sigue vivo”.

The Passing of Bunny Wailer pic.twitter.com/gf4JBNBQ8I — Hon.Olivia Grange (@Babsy_grange) March 2, 2021

El legado de Wailer en la música jamaiquina

Bunny, cuyo nombre de nacimiento es Neville O’Riley Livingstone, conformó la agrupación The Wailers en 1963 junto a su hermanastro Bob Marley, y también junto a Peter Tosh, ambas reconocidas estrellas del reggae. El Ministerio de Cultura hizo mención del gran orgullo con el que el país recuerda cómo estos tres personajes “llevaron la música reggae hasta las cuatro esquinas de la Tierra”.

El grupo es reconocido por ayudar a popularizar la cultura rastafari entre los jamaiquinos más acomodados a partir de la década de 1970. Su álbum debut ‘The Wailing Wailers’ salió a la luz en 1965, pero no fue sino hasta principios de 1970 cuando alcanzaron la fama internacional con su quinto trabajo discográfico titulado ‘Catch a Fire’, lanzado en 1973, y cuya gira de promoción llegó a Estados Unidos y Reino Unido. El álbum ocupó el lugar 126 en la lista de los 500 mejores álbumes de 'Rolling Stone'.

En 1974, Bunny Wailer dejó la banda la cual pasó a llamarse Bob Marley & The Wailers y se encaminó a trabajar en su primer álbum como solista titulado ‘Blackheart Man’, el cual “marcó el comienzo de una prolífica y fructífera carrera en solitario”, según la revista 'Rolling Stone'.

Durante la década de 1990, Wailer ganó tres veces el premio Grammy en la categoría Mejor Álbum de Reggae. Primero en 1991 por ‘Time Will Tell: A Tribute to Bob Marly’; luego en 1995, por ‘Crucial Roots Classic’; y finalmente en 1995, por ‘Hall of Fame: A Tribute to Bob Marley'. Algunas de sus canciones más conocidas son ‘Cool Running’, ‘Ballroom Floor’, ‘Crucial’ y ‘Bald Head Jesus’.

En 2017, el Gobierno de Jamaica lo premió con la Orden de Mérito, uno de los principales premios honor en el país. Y en 2019, fue reconocido por el Ejecutivo por su contribución a la música jamaiquina con el Premio ‘Reggae Gold’. “Bunny Wailer es un anciano estadista respetado de la escena musical jamaiquina”, dijo este martes el primer ministro Andrew Holness.

Con AP, AFP y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo