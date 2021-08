Charlie Watts, legendario baterista de los Rolling Stones, muere a los 80 años

Charlie Watts, el modesto e inquebrantable baterista de los Rolling Stones que ayudó a impulsar una de las mejores bandas del rock y promovió incansablemente su amor por el jazz, murió a la edad de 80 años. Luto en el mundo de la música.

El publicista Bernard Doherty dijo el martes 24 de agosto que Watts “falleció en paz en un hospital de Londres hoy, rodeado de su familia”.

"Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de The Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación", añadió Doherty.

Watts había anunciado que no viajaría con los Stones en 2021 debido a un problema de salud indefinido.

Nacido en Londres en 1941, Watts comenzó a tocar la batería en los clubes de rhythm and blues de Londres a principios de la década de 1960, antes de aceptar unir fuerzas con Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards en su incipiente grupo, The Rolling Stones, en enero de 1963.

El tranquilo y elegantemente vestido Watts a menudo fue clasificado con Keith Moon, Ginger Baker y un puñado de otros como un baterista de rock de primer nivel, respetado en todo el mundo por su estilo mientras la banda ascendía desde sus desaliñados comienzos hasta el estrellato internacional.

Los Stones comenzaron, dijo Watts, “como tipos blancos de Inglaterra tocando música afroamericana”, pero rápidamente desarrollaron su propio sonido distintivo.

Se quedaría con la banda durante más de 60 años, ubicándose justo detrás de Jagger y Richards como el miembro más duradero y esencial del grupo.

Una canción clásica de los Stones como 'Brown Sugar' y 'Start Me Up' a menudo comenzaba con un duro riff de guitarra de Richards, seguido de cerca por Watts y Wyman, como le gustaba decir al bajista, “engordando el sonido”.

La velocidad, la potencia y el cronometraje de Watts nunca se mostraron mejor que durante el documental del concierto 'Shine a Light', cuando el director Martin Scorsese filmó 'Jumpin Jack Flash' desde donde tocaba la batería hacia la parte trasera del escenario.

La expresión inexpresiva de Watts y los ritmos metronómicos formaron una parte integral de las actuaciones clásicas de la banda, contrarrestando la energía y el carisma en el escenario de Jagger y las bromas entre Richards y Wood.

Mientras que los otros miembros se hicieron conocidos por lo que el periódico británico 'Daily Mirror' describió como "rupturas matrimoniales, adicción, arrestos y reyertas furiosas", Watts vivía tranquilamente con su esposa Shirley Shepherd, en una ganadería en la remota campiña de Devon.

"A través de cinco décadas de caos, el baterista Charlie Watts ha sido la calma en el centro de la tormenta de los Rolling Stones, dentro y fuera del escenario", escribió 'The Mirror' en 2012.

Fue tratado en la década de 1980 por abuso de alcohol y heroína, pero dijo que los había dejado con éxito. "Fue muy corto para mí. Simplemente me detuve, no me sentaba en absoluto", le dijo al tabloide.

Un baterista de jazz en sus primeros años, Watts nunca perdió su afinidad por la música que amaba primero, dirigiendo su propia banda de jazz y asumiendo muchos otros proyectos paralelos.

