Los premios del Sindicato de Actores 2022: estas son las nominaciones

A través de su cuenta en Instagram, el Sindicato de Actores de Hollywood anunció las nominaciones para los premios de este año. Los galardones, considerados preludio de los Óscar, reconocen las mejores interpretaciones de la pequeña y gran pantalla. Para la edición 28, los filmes “House of Gucci” y “The Power of the Dog” lideran las nominaciones, que también reconocen a los actores hispanos Javier Bardem y Ariana DeBose.

Las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG en inglés) fueron anunciadas este miércoles 12 de enero por las actrices Vanessa Hudgens y Rosario Dawson a través de una sesión en vivo en la cuenta de Instagram de la asociación estadounidense.

Se trató de un anuncio significativo para los trabajadores de la pantalla grande y chica, en un momento en que este tipo de eventos ha sufrido las consecuencias de la pandemia de Covid-19.

Entre las películas que obtuvieron nominaciones a los SAG este año se encuentran “Belfast”, “King Richard”, “West Side Story”, “Don’t Look Up”, “Being the Ricardos” y “CODA”, mientras que en la categoría de televisión, algunas de las nominaciones fueron para “The Morning Show” y “Only Murders in the Building” que obtuvieron buenos resultados, pero a la cabeza quedaron “Succession” y “Ted Lasso”.

“House of Gucci” y “The Power of the Dog”, entre las películas más nominadas

Las nominaciones a los SAG confirman que la carrera de los Premios de la Academia de este año tiene mucho poder estelar.

En la pantalla grande, los nominados a mejor actor principal masculino son Will Smith (“King Richard”), Benedict Cumberbatch (“The power of the dog”), Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”), Andrew Garfield (“Tick, Tick... Boom!”) y Javier Bardem (“Being the Ricardos”).

En el filme de Aaron Sorkin, Bardem hace el rol de Desi Armaz, quien pasa por una crisis con su esposa Lucile Ball, la pionera intérprete de la televisión, un rol encarnado por Nicole Kidman.

Por otro lado, en la categoría de mejor protagonista femenina están la actriz y cantante Lady Gaga (“House of Gucci”), Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman (“The Lost Daughter”), Nicole Kidman (“Being the Ricardos”) y Jennifer Hudson (“Respeto”).

El drama de alta costura dirigido por Ridley Scott, “House of Gucci”, en el que Gaga interpreta a la ambiciosa Patrizia Reggiani, lidera con otras dos nominaciones: Mejor actuación de un elenco y el actor Jared Leto clasificó en la categoría Mejor actuación masculina en papel secundario, por su rol del incomprendido diseñador Paolo Gucci.

Igual que el filme de Scott, “The Power of the Dog”, un western y drama psicológico dirigido por Jane Campion, también lidera con tres nominaciones.

La artista hispana Ariana DeBose está entre las elegidas para alzarse con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación en “West Side Story”, de Steven Spielberg. Además, Caitriona Balfe (“Belfast”), Cate Blanchett (“Nightmare Alley”), Kirsten Dunst (“The power of the Dog”) y Ruth Negga (“Passing”) conforman el resto de las nominadas para dicha categoría.

El despiadado drama familiar “Succession” y la comedia “Ted Lasso” lideran la lista de nominaciones

Como ya ha sucedido en premios anteriores, la plataforma digital Netflix vuelve a sorprender con sus producciones. El gigante del entretenimiento obtuvo la mayor cantidad de nominaciones de películas en los SAG, con siete en total, mientras que HBO y HBO Max lideraron el campo de la televisión con 14 nominaciones.

Las series “Succession” y “Ted Lasso” son las más nominadas, con cinco categorías cada una, así como el drama oscuro surcoreano “Squid Game”, que obtuvo cuatro nominaciones.

Entre los nominados a Mejor actuación masculina en miniserie o película de televisión están: Murray Bartlett (“The White Lotus”), Oscar Isaac, (“Scenes From a Marriage”), Michael Keaton (“Dopesick”), Ewan McGregor (“Halston”) y Evan Peters (“Mare of Easttown”).

En la misma categoría femenina están: Jennifer Coolidge (“The White Lotus”), Cynthia Erivo, (“Genius: Aretha”), Margaret Qualley (“Maid”), Jean Smart, (“Mare of Easttown”) y Kate Winslet (“Mare of Easttown”).

Los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla 2022 son votados por los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA y son un termómetro de que tan buen desempeño tendrán las obras trabajos cinematográficas en los Premios Oscar en marzo.

Los Premios del SAG están programados para ser entregados el próximo 27 de febrero en una ceremonia televisada.

Con Reuters, EFE, AP y medios locales

