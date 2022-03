'CODA' y Jane Campion, por 'El Poder del Perro', se imponen en los Óscar 2022

Eugenio Derbez, de izquierda a derecha, Sian Heder, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Emilia Jones, Daniel Durant y Amy Forsyth, ganadores del premio a la mejor película por "CODA", posan en la sala de prensa mientras firman "I love you" en los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

'CODA', de la directora Sian Heder, se impuso en la gala número 94 de los Premios de la Academia como mejor película, mientras que la neozelandesa Jane Campion ganó la estatuilla a mejor directora. La cinta de ciencia ficción 'Dune' triunfó con seis estatuillas.

Tras dos galas marcadas por la pandemia, los Premios Óscar volvieron por todo lo alto, con su tradicional alfombra roja en el Hollywood Boulevard este domingo.

3.000 personas acudieron a la gran fiesta del cine en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Por primera vez en dos años, la ceremonia volvió a su pomposo formato tradicional, en una edición marcada por grandes producciones pero especialmente en homenaje al cine de autor.

Una noche llena de sorpresas, en la que si bien ‘Dune’ y ‘El poder del perro’ se mostraban como las más opcionadas a hacerse con la estatuilla dorada, fue finalmente la comedia romántica ‘CODA: Señales del corazón’ la que acabó llevándose el premio mayor.

Entre tanto, dos mujeres estuvieron tras dos de los principales reconocimientos. Fueron la neozelandesa Jane Campion, premiada como mejor directora -tercera mujer en recibir este premio-, y la estadounidense Sian Heder, directora de ‘CODA’.

Otra gran ganadora de la noche fue la película ‘Dune’. La imponente trama de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve había llegado a la gala con diez nominaciones y se llevó seis premios: mejor sonido, montaje, diseño de producción, fotografía, efectos especiales y banda sonora.

Uno de los momentos más comentados y tensos de la noche fue cuando el actor Will Smith se levantó de su silla y pegó un puñetazo al comediante Chris Rock, después de que éste hiciera algunos comentarios sobre el corte de cabello de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith.

¡Lo que todos quieren saber! Will Smith y por qué golpeó a Chris Rock en los #Oscar 2022 https://t.co/0OXQENIqsu #Oscars pic.twitter.com/cSt5mQoRAl — GQ México y Latam (@GQMexico) March 28, 2022

Fue justamente Smith quien recibió el premio a mejor actor, por su participación en ‘El rey Ricardo’, mientras que Jessica Chastain se llevó la estatuilla a mejor actriz, por su interpretación en ‘Los ojos de Tammy Faye’.

‘CODA’ se impone con el premio a mejor película

Casi que contra todo pronóstico, la película ‘CODA’ fue la galardona como mejor película del año. El remake de la película francesa ‘La familia Bélier’ le apostó a la distribución por medio de la plataforma Apple TV+. Dirigida por Sia Heder, la cinta se centra en la historia de una adolescente, cuyos padres son sordos, y los obstáculos de una familia que cuenta con su hija como único puente en una sociedad que desconoce el lenguaje de señas.

‘CODA, los sonidos del silencio’ se disputó la estatuilla con películas como ‘El poder del perro’, que llegó a la ceremonia con 12 nominaciones, un western basado en la novela homónima de Thomas Savagge. Esta película, una de las más esperadas para llevarse el mayor de los premios de la noche, ya había acumulado múltiples reconocimientos en otros premios como los BAFTA o los Critics Choice.

La superproducción de ciencia ficción ‘Dune’, dirigida por Denis Villeneuve, había recibido diez nominaciones a mejor película. Entre tanto, ‘Belfast’, de Kenneth Branagh, inspirada en la Irlanda del Norte de los años 60 y el remake de 'Amor sin Barreras', de Steven Spielberg, llegaron a la cita con siete nominaciones.

Jane Campion recoge su primera estatuilla como mejor directora

Jane Campion se consagró como la ganadora al premio por mejor dirección por ‘El poder del perro’. Es la primera vez en la historia que una estatuilla a mejor director pasa de una mujer a otra en los premios Óscar.

Campion es también la tercera mujer en los 94 años de historia de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en recibir este reconocimiento, históricamente destinado a hombres. Se suma así a Kathryn Bigelow y Chloe Zhao.

Jane Campion, ganadora del premio a la mejor directora por "El poder del perro", posa en la sala de prensa de los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. © Jordan Strauss/Invision / AP

La directora neozelandesa de 67 años ya había sido nominada a mejor directora hace 28 años, en 1993, por su película ‘The Piano’, sin embargo, fue entonces Steven Spielberg quien se llevó el trofeo a casa, por 'La lista de Schindler', aunque en aquella ocasión, Campion sí amasó el premio a mejor guión original.

Música para amenizar la noche

La gala transcurrió en una velada marcada con varios toques latinos. Entre estos, la banda sonora de la película de animación ‘Encanto’, interpretada por el colombiano Sebastián Yatra y la nominación de cuatro españoles, entre los cuales Penélope Cruz y Javier Bardem.

En cuanto a la música, fueron interpretados los cuatro temas nominados a mejor canción original. Beyoncé interpretó Be Alive, de ‘El método Williams’; también sonó el tema No time to day, la canción de la última película de James Bond, interpretada por Billie Eilish y su hermano Finneas.

El elenco de "Encanto" interpreta "We Don't Talk About Bruno" en los Oscars el domingo 27 de marzo de 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. © AP Photo/Chris Pizzello

Dos oruguitas, de la película ‘Encanto’, fue interpretada por Sebastián Yatra, así como ‘We don't talk about Bruno’, de la misma obra, contó con la participación en el escenario de Luis Fonsi, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Becky G. Otra de las canciones de la gala fue ‘Four good days’, interpretada por Reba McEntire.

Dos de los protagonistas de la noche fueron también Javier Bardem y Penélope Cruz, la pareja de esposos estaba nominada a mejor actor y mejor actriz respectivamente, él por ‘Ser los Ricardos’ y ella por ‘Madres Paralelas’, de Pedro Almodóvar. Antes de la ceremonia, Bardem describió la nominación de ambos como “un momento mágico”.

Se esperaba que la gala se refiriera en algunos momentos a lo que sucede en Ucrania, siendo habitual que los maestros de ceremonia hablen de lo que marca la actualidad. Sin embargo, fueron pocas las menciones a la guerra, aunque varios invitados llegaron con prendas que incluían la bandera ucraniana.

Lista completa de los premios de la edición número 94 de los Óscar

Mejor película: 'CODA', de la directora Sia Heder.

Mejor directora: Jane Campion, por 'El poder del perro'.

Mejor actriz: Jessica Chastain, por 'Los ojos de Tammy Faye'.

Mejor actor: Will Smith, por 'El rey Ricardo'.

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur, por la película 'CODA', es el primer actor sordo en ser nominado individualmente y ganar la estatuilla.

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose, por 'Amor sin barreras'.

Mejor película internacional: 'Conduce mi coche' (Japón), dirigida por Ryusuke Hamaguchi.

Mejor sonido: 'Dune', de Denis Villeneuve.

Mejor canción original: 'Sin tiempo para morir', música y letra de Billie Eilish y Finneas O'Connell.

Mejor película de animación: 'Encanto', producida por Walt Disney y dirigida por Byron Howard y Jared Bus.

Mejor cortometraje de animación: 'El limpiaparabrisas' ('The Windshield Wiper'), del cineasta español Alberto Mielgo.

Mejor cortometraje documental: 'La reina del baloncesto' ('The Queen of basketball'), dirigida por Ben Proudfoot.

Mejor guión original: 'Belfast', del director Kenneth Branagh.

Mejor guión adaptado: 'Conduce mi coche', del director Ryusuke Hamaguchi.

Mejor largometraje documental: 'Cuando la revolución no pudo ser televisada' ('Summer of Soul').

Cinematografía: 'Dune’.

Mejor diseño de vestuario: 'Cruella', de Craig Gillespie.

Mejor montaje: 'Dune', del director Denis Villeneuve.

Mejor corto de acción en vivo: 'El largo adiós' del director Robert Altman.

Mejor diseño de producción: 'Dune' de Denis Villeneuve.

Mejor maquillaje y peluquería: 'Los ojos de Tammy Faye', dirigida por el estadounidense Michael Showalter.

Mejores efectos visuales: 'Dune'

Con Reuters y medios locales

