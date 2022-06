Muere a los 91 años el legendario actor francés Jean-Louis Trintignat

Obituario

Uno de los representantes de la "Nueva Ola" del cine francés, Jean-Louis Trintignat, murió en su casa a los 91 años de edad. El actor interpretó películas por las que se hizo mundialmente conocido como 'Y Dios... creo a la mujer' junto a Brigitte Bardot o 'Un hombre y una mujer' del cinesta Claude Lelouch.

Anuncios Lee mas

Una de las estrellas de la “Nueva Ola” francesa, el actor Jean-Louis Trintignat, murió a los 91 años tras padecer un cáncer de próstata. El intérprete de más de 130 películas trabajó con grandes del cine como Roger Vadim, Claude Lelouch, François Truffaut o Costa-Gavras.

Según su esposa, Mariane Hoepfner Trintignant, el actor murió "de forma tranquila, a consecuencia de la vejez, esta mañana en su casa del departamento de Gard, rodeado de sus seres queridos".

Nació el 11 de diciembre de 1930 en Piolenc, en la región sur de Provenza-Alpes-Costa Azul, donde terminó sus últimos días.

Inició estudios de derecho ante de mudarse a París cuando tenía 20 años. Allí comenzó estudios cinematográficos y clases de arte dramático, que le ayudaron a enfrentar la timidez y convertirlo en icono por su encanto discreto y su perfil de hombre "normal".

Inicios en la gran pantalla

Se dio a conocer en el cine en 1956 junto a la de la emblemática actriz Brigitte Bardot en la película 'Y Dios... creó a la mujer”.

En 1966 interpretó “Un hombre y una mujer', de Claude Lelouch, que ganó una Palma de Oro de Cannes en 1966. En este filme interpretó a un piloto de carreras, una pasión que tenía también fuera de la pantalla, en un complejo romance junto a Anouk Aimee.

En 1969 ganó un premio como mejor actor en el Festival de Cannes de la película 'Z' de Costa-Gavras, y en 2012 un premio César, también como mejor actor, por la película 'Amour' de Michael Hanke, en la que trabajó con la actriz Emmanuelle Riva, que trata sobre las decisiones que debe afrontar una pareja mayor cuando uno de ellos empieza a sufrir de Alzheimer.

En una entrevista en Cannes acerca de esta película, Trintignat dijo: "me encanta la película y estoy muy contento de participar en ella. No sé si podría decir que amo necesariamente al personaje, pero en cualquier caso me toca porque estoy cerca de él, soy mayor y por tanto me identifico. En realidad, no elijo las películas en función del tema, sino más bien del director, y no vemos lo suficiente el amor en la vejez y me pareció muy importante mostrarlo, porque, aunque no hay tanta sensualidad, hay ternura y mucho humor y desesperación, así que es interesante".

El actor francés Jean-Louis Trintignant llega el 22 de mayo de 2017 a la proyección de la película 'Happy End' en la 70ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, sur de Francia. © AFP/Valery Hache

Recientemente, nn 2019 estuvo en el Festival de Cannes para el estreno de 'Los mejores años de una vida', película en la que la pareja de 'Un hombre y una mujer' volvían a encontrarse cincuenta años después.

Reacciones al fallecimiento del astro del cine francés

Su exesposa, Nadine Trintignat, en declaraciones al canal informativo francés BFMTV, lo definió como “un actor inmenso. Estuvo trabajando toda su vida, hizo grandes películas".

El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a Trintignant y dijo que "ha acompañado un poco nuestras vidas a través del cine francés. Se cierra la página de un formidable talento artístico, también de una voz".

Trintignat fue uno de los principales actores franceses de su generación junto al difunto Jean-Paul Belmondo y Jean-Pierre Léaud.

El museo nacional de la Cinemateca de Francia lo calificó como "uno de los más grandes actores de la historia del cine francés".

En 2003, su vida personal estuvo envuelta en una tragedia después de que su hija, la aclamada actriz Marie Trintignant, fuera asesinada mientras rodaba una película en Lituania, por su novio Bertrand Cantat, líder de la banda de rock francesa 'Noir Désir'. Cantat fue condenado por homicidio involuntario y puesto en libertad en 2007. Este suceso apartó a Jean-Louis Trintignat 10 años de los escenarios.

Entre los supervivientes están su esposa Mariane Hoepfner, expiloto de carreras, su hijo Vincent Trintignant y su nieto Jules Benchetrit, también actores.

En una entrevista que dio al periódico 'Le Monde' describió su paso a la actuación y dijo que, un actor "es una página en blanco, que parte de la nada, del silencio. A partir de ahí, no hace falta hacer mucho ruido para que te escuchen".

Con Reuters, AP y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo