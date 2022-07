Latinoamérica brilla bajo el cielo de Montreux

Montreux Jazz Festival

En el séptimo día del Montreux Jazz Festival, los artistas latinos fueron los protagonistas. Los mexicanos Rodrigo y Gabriela se encargaron de abrir la noche con su virtuosismo en la guitarra. El colombiano Juanes se estrenó en el auditorio principal con un recorrido por sus éxitos de estos últimos 20 años, un artista cuya vigencia sigue firme.

En la noche de este jueves 7 de julio, tres fans de Metallica subieron al escenario del auditorio Stravinsky: Rodrigo y Gabriela y Juanes. Coincidencia o no, los tres además de compartir su admiración y amor por ese grupo de metal, también han hecho de la guitarra su arte.

Dos sillas, una lámpara y una mesa con dos vasos de agua como una invitación a una tertulia en la sala de la casa de Rodrigo Sánchez y Gabriela Quintero en un ambiente de penumbra roja. No necesitan más porque ellos son fuego puro en el escenario.

Este dúo de guitarristas que hace 20 años recorre el mundo, y que goza de especial reconocimiento en Europa, fue aclamado desde su salida al escenario. Ella, vestida de falda corta, camiseta negra suelta y ombliguera, botas Dr. Martens; él, en un overol verde militar y su cabeza rapada a los lados y una abundante cresta en la mitad.

Rodrigo y Gabriel fueron los encargados de abrir la noche de concierto en el auditorio Stravinsky en la edición 56 del Montreux Jazz Festival. (c) Marc Ducrest

De entrada conquistaron al público que no tardó en acompañar las melodías con sus palmas al sonido, por ejemplo, de 'Mettavolution', del álbum homónimo que sacaron al mercado en 2019. Su amor por el metal es inconfundible en sus temas, combinado a la perfección con aires de flamenco, rock y clásico.

Gabriela se inclina sobre su guitarra acústica, moviendo la cabeza al ritmo de la música con los ojos cerrados mientras las 4.000 almas presentes se dejan llevar por el baile frenético de sus manos entre las cuerdas de la guitarra. Rodrigo es más contenido pero igual de apasionado, su presencia en escena se compagina con la de su compañera como en 'The Soundmaker' (2014), homenaje al luthier y guitarrista del siglo XIX, Antonio de Torres Jurado, padre de la guitarra actual.

Se dan una pausa para saludar tras una primera descarga de energía y saludar en inglés y español al público. “¡Viva México!”, gritó alguien en la multitud. “Gracias por su apoyo, muy privilegiados de estar aquí”, dijo Quintero.

Música instrumental con el poder de contar historias

Sus temas son un viaje por la imaginación en los que se cuentan historias, a veces en un road trip en medio de carreteras infinitas bajo el sol, de desiertos o como en una secuencia de acción. Por algo Hans Zimmer los contactó; para que sus guitarras formaran parte de la banda sonora de 'Piratas del Caribe: En Aguas Misteriosas' (2011) para la cual los tres compusieron el tema 'The Pirate That Should Not Be'.

Esta noche hicieron un recorrido por temas de sus álbumes anteriores sin olvidar su versión de 'The Struggle Within', que forma parte del álbum tributo 'The Metallica Blacklist' (2021) a su banda favorita. También anunciaron entusiasmados un nuevo álbum para el próximo año. Es el fruto de un trabajo realizado durante la pandemia, período durante el cual probaron melodías y surgieron ideas.

“Y una canción la terminamos en un día y así al otro día, como haciendo pan”, cuentan entre risas. El disco tendrá más elementos, nada de sonidos electrónicos pero estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Bulgaria.

Juanes se conectó con un público multicultural a través de su música

Tras un intermedio de media hora, el turno fue para Juanes bajo el cielo del Stravinsky. Entre el público había camisetas amarillas, distintivo inequívoco de la presencia de colombianos. El escenario se vistió de tenues luces rojas y sonaron entonces las primeras notas de 'El Amor Después del Amor', tema de Fito Paez y que el cantante paisa versionó en su disco más reciente 'Origen' (2021). Juanes apareció vestido con un traje rojo burdeos de terciopelo y el cabello largo, acompañado por los cinco músicos de su banda.

El colombiano Juanes al inicio de su concierto, por primera vez en el Montreux Jazz Festival. (c) Marc Ducrest

Su set comenzó con mucho ritmo, un tema tras otro, pues seguidos sonaron 'No Tengo Dinero', 'Nuestro Juramento' y 'La Bilirrubina', todos forman parte del álbum que dedicó a las canciones que lo han inspirado a lo largo de su vida.

“Es un sueño hecho realidad estar aquí en este festival tan hermoso y prestigioso”, dijo en español. Luego, en inglés, se dirigió de nuevo al público declarando: “Me llamo Juanes y vengo de Colombia”.

Comenzó entonces un viaje al pasado para los cientos de seguidores que vinieron a verlo, con clásicos como 'Nada Valgo Sin Tu Amor', 'Fotografía' o 'Volverte A Ver', pero todos con un sonido renovado, mucho más groove y rock. El público coreaba las canciones, saltaba en un gozo que se apoderó hasta de las caderas europeas que no dejaron de moverse.

Montreux busca brindar al público una experiencia íntima con sus artistas y Juanes supo aprovechar esa libertad al pie de la letra, bajando del escenario como viene haciéndolo en su gira, caminando entre el público que recibió el gesto un poco atónito.

Guitarra en mano, dio una serenata a su hija Luna, allí presente, cantándole 'Para Tu Amor'. Fue un momento de genuina emoción y comunión, no necesitaba más para mostrar que, como él mismo dijo, “la paternidad cambió (su) vida para siempre”.

“No puedo explicar, es el mejor amor, el más puro amor y el regalo más hermoso”.

Juanes y el poder su banda para una fiesta sin fin

Regalos continuó entregando al público, en especial con 'Mis Planes Son Amarte' del álbum que lleva el mismo nombre y probablemente uno de sus discos más ambiciosos como concepto. Si en la grabación este último tema es una elegante y moderna balada romántica, la versión que interpretó el jueves era aún más rica con sonidos de percusión.

Para el público no hispanohablante del continente europeo, Juanes es el cantante de 'La Camisa Negra' con la que se hizo famoso en estas tierras por el 2005. Por eso la euforia que se vivió en Montreux cuando sonaron las primeras notas de esa canción y el público cantó al unísono la primera estrofa.

Juanes, con su sonido propio en la guitarra, dio un show de casi dos horas en Montreux. (c) Marc Ducrest

Poco a poco el concierto fue en crescendo, en un derroche de energía de Juanes y de sus músicos que son el pilar de su sonido en vivo. La banda, bajo la destacada dirección del maestro Emmanuel Briceño (teclados), pasa de un género a otro mostrando su versatilidad, precisión, destreza y una energía que nunca deja de fluir.

Juanes se compagina con sus músicos dándoles mayor protagonismo y esos momentos son de mayor disfrute como en 'Rebelión', clásico de Joe Arroyo, que termina con una improvisación entre él, Juan Pablo Daza en la guitarra y Felipe Navia en el bajo, apoyados por Marcelo Novati en la batería y Richard Bravo en la percusión. Un éxtasis que se consolidó con la explosión de gritos del público al escuchar 'A Dios Le Pido'.

Para ese momento ya corría hora y media de show pero el público empezó a corear “otra, otra” aún cuando los músicos y Juanes no terminaban de despedirse. El encore en sí solo fue casi como un segundo concierto que empezó con el vallenato 'Sin Medir Distancias', con Briceño y Daza a la guitarra. Para cuando le pasaron la Flying V a Juanes, los conocedores sabían que llegaba el momento más rock de la noche.

“Ahora sí se despelucan”, pidió el paisa antes de que sonara Enter Sandman, tema con el que participa en el tributo a su banda de corazón, Metallica. 'La Luz' fue el cierre, un tema para dejar los ánimos en fiesta y durante el cual el público exultante encendió las linternas de sus teléfonos.

El colombiano y su banda triunfaron y pasan a formar parte de la historia de Montreux. Basta saber si esta gira de Juanes por Europa lo consolidará entre el público del viejo continente ya no como el intérprete de 'La Camisa Negra', sino como Juanes, la estrella de rock de Colombia.

