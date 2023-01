La cantante Lisa Marie Presley, única hija de Elvis, murió a los 54 años

La cantante Lisa Marie Presley falleció el jueves 12 de enero en un hospital cercano a Los Ángeles tras sufrir un ataque al corazón. Era la única hija del legendario Elvis Presley.

Lisa Marie Presley, la única hija de la leyenda del rock estadounidense Elvis Presley, falleció el jueves a los 54 años en un hospital cercano a Los Ángeles (California), donde fue trasladada tras sufrir un infarto, informaron medios locales.

Su madre, Priscilla Presley, declaró que "comparte con gran pesar la devastadora noticia del fallecimiento de mi hermosa hija Lisa Marie".

Según 'TMZ', Lisa Marie Presley sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en su casa del barrio de Calabasas, en Los Ángeles.

La artista lanzó su carrera musical en 2003 con el álbum 'To Whom It May Concern'. Su tercer y último álbum, 'Storm and Grace', se publicó en 2012.

Casada cuatro veces, una de ellas en 1994 con el ícono del pop Michael Jackson –un matrimonio que terminó en 1996 en medio de acusaciones de abuso de menores contra Jackson–, tuvo cuatro hijos. Uno de ellos, Benjamin Keough, murió en 2020 cuando tenía 27 años.

Lisa Marie Presley era la propietaria de la mansión Graceland de Memphis, heredada de su padre Elvis, que murió allí en 1977.

