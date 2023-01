Premios Óscar 2023: 'Everything Everywhere All at Once' arrasa las nominaciones

La cinta de ciencia ficción 'Everything Everywhere All at Once' se llevó 11 nominaciones para los premios Oscar 2023.

La Academia de Hollywood anunció este martes 24 de enero las películas nominadas para la 95 edición de los Premios Óscar. La cinta de ciencia ficción 'Everything Everywhere All at Once' se llevó 11 nominaciones, la mayor cantidad conseguida para la ceremonia de este 2023. Las secuelas de películas ‘Avatar’ y ‘Top Gun’ se hicieron paso en la lista. América Latina estará representada por ‘Argentina, 1985’ que compite en la categoría de mejor película extranjera.

11 nominaciones y una sola película. ‘Everything, Everywhere All at Once’, la película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheiner, sorprendió al liderar la lista de los Premios Óscar de 2023 anunciada este martes 24 de enero.

Se trata de una cinta de ciencia ficción que explora el multiverso a partir de su protagonista, una inmigrante de origen chino en Estados Unidos. Con una trama poco convencional, se llevó la nominación a mejor película del año y cuatro nominaciones en la categoría de interpretación, entre otras.

Así, Michelle Yeoh se convirtió en la primera actriz asiática nominada al galardón de mejor actriz. Mientras que Ke Huy Quan, la antigua estrella infantil de ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’, competirá por el premio a mejor actor de reparto.

Las cintas nominadas a los Premios Óscar fueron anunciadas esta mañana por el actor y productor Riz Ahmed y la actriz Allison Williams. © Mario Anzuoni / Reuters

Detrás de ‘Everything, Everywhere All at Once’, se encuentra la película de ‘The Banshees of Inisherin’. Dirigida y escrita por Martin McDonagh, narra la historia de dos hombres que ponen fin a su larga amistad. Esta obtuvo nueve nominaciones, entre ellas a la de mejor director y guionista, y cuatro más para sus artistas: Colin Farrell a la categoría de mejor actor, Kerry Condon a la de mejor actriz de reparto, y Brendan Gleeson y Barry Keoghan la de mejor actor de reparto.

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia el 12 de marzo. Una que tendrá como anfitrión al comediante Jimmy Kimmel.

Las secuelas se abren paso en las nominaciones

Uno de los contrastes con respecto a las nominaciones del año pasado es que las aspirantes a las mejores películas habían sido, en su mayoría, filmes que se habían difundido vía ‘streaming’. Esta vez, prevalecieron aquellas que atrajeron espectadores a las salas de cine.

Una de estas es la cinta de ‘Avatar: The Way of Water’, la secuela de James Cameron, que volvió a colmar los cines (se ubica como la sexta película más taquillera de todos los tiempos) y se hizo con un lugar en el grupo de las mejores películas.

Al igual que ‘Top Gun: Maverick’, protagonizada por Tom Cruise, que se llevó siete nominaciones. Entre ellas a mejor sonido, mejores efectos visuales y mejor canción para 'Hold My Hand' de la artista estadounidense Lady Gaga.

La película 'Top Gun: Maverick' protagonizada por Tom Cruise hace parte de las nominadas a mejor película de los Óscar 2023. © Scott Garfield/Paramount Pictures vía AP

La figuración de dos secuelas en las nominadas a mejores películas no había ocurrido nunca en la historia de estos galardones. Entre estas dos, representan unos 3.500 millones de dólares en taquilla y son muestra de una recuperación del cine mundial.

Por su parte, ‘Black Panther: Wakanda Forever’ de Ryan Coogler, realizada a raíz de la muerte de Chadwick Boseman, tuvo cinco nominaciones.

Una de sus posibles victorias sería en la categoría a la mejor actriz de reparto, por la actuación de Angela Bassett.

La lista completa de las nominadas a Mejor película

Además de ‘Everything Everywhere All at Once’, ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Top Gun: Maverick’ y ‘Avatar: The Way of Water’; la lista a la mejor película de este 2023 se completa con ‘The Fabelmans’, ‘Tár’, ‘Elvis’, ‘All Quiet on the Western Front’, ‘Women Talking’ y ‘Triangle of Sadness’.

Entre ellas resaltan ‘Elvis’ que obtuvo ocho nominaciones, incluida a la de mejor actor para Austin Butler, y ‘The Fabelmans’, una historia autobiográfica de Steven Spielberg, quien competirá por octava vez por el galardón al mejor director. Un récord para los Óscar.

‘Argentina, 1985’ entre las mejores películas internacionales

Latinoamérica está presente en las nominaciones a mejor película internacional. ‘Argentina,1985’, dirigida por Santiago Mitre, competirá en dicha categoría frente a ‘All Quiet on the Western Front’ (Alemania), ‘Close’ (Bélgica), ‘EO’ (Polonia) y ‘The Quiet Girl’ (Irlanda).

Una ilusión más para la producción que ya logró quedarse con dicha categoría en los Globos de Oro.

La película narra un caso de la vida real, el del juicio del fiscal Julio César Strassera, interpretado por el reconocido actor argentino Ricardo Darín, acusado por hacer parte de las miles de desapariciones y torturas durante la dictadura del país.

Nominaciones a mejores actores y actrices

La carrera por la categoría de mejor actor estará protagonizada por Brendan Fraser, por ‘The Whale’; Colin Farrell, por ‘The Banshees of Inisherin’, Austin Butler, por ‘Elvis’; Bill Nighy, por ‘Living’; y Paul Mescal por ‘Aftersun’.

Mientras que la de mejor actriz lo estará por Cate Blanchett, por ‘Tár’; Ana de Armas, por ‘Blonde’; Andrea Riseborough, por ‘To Leslie’; Michelle Williams; por ‘The Fabelmans’ ; y Michelle Yeoh, por ‘Everything Everywhere All at Once'.

Una ceremonia enmarcada en un declive de audiencia

La nueva edición de los premios Óscar tienen un reto principal: volver a atraer al público. Y es que al igual que en las salas de cine, la ceremonia sigue sin poder volver a sus niveles de audiencia previos a la pandemia.

La nueva edición tiene el reto de aumentar la audiencia, después de que la anterior edición fuera la segunda menor vista en la historia de los premios. © Mario Anzuoni / Reuters

La edición del año pasado estuvo marcada por tener la segunda audiencia más pequeña en la historia de los premios, con unos 15,4 millones de televidentes. Esto fue 56% más que la del 2021, la del récord más bajo.

Con Reuters, AP y EFE

